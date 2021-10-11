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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин планирует усилить карантин: поездки самолетами, поездами и автобусами только при наличии COVID-сертификата, - совещание у Зеленского

Кабмин планирует усилить карантин: поездки самолетами, поездами и автобусами только при наличии COVID-сертификата, - совещание у Зеленского

Ситуацию с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, ускорение процесса вакцинации и борьбу с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о прививках обсудили участники селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшегося под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшую неделю в стране зафиксированы 90 079 новых случаев COVID-19, тогда как неделей ранее были обнаружены 64 606 случаев. Таким образом, динамика роста продолжает сохраняться, больше всего больных выявлено в четверг - 16 362, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Возросло количество тестирований. На прошлой неделе сделаны 310 000 ПЦР-тестов, 285 000 экспресс-тестов и 60 000 ИФА-тестов. За прошедшую неделю проведены 721 000 прививок", - рассказал глава правительства.

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На совещании главе государства доложили о ходе вакцинации, а также о том, что обсуждается возможность внести изменения в постановление Кабинета Министров о специальных мерах по противодействию распространению COVID-19. Среди обсуждаемых изменений, в частности, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации. Это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения.

Участники совещания отметили, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - невакцинированные.

"Это и является подтверждением эффективности вакцинации", - отметил он.

Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложили Президенту о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Было также заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей.

Владимир Зеленский снова подчеркнул необходимость разъяснительной работы в отношении всех мероприятий, в частности ограничений, которые будут вводиться, и популяризации вакцинации среди украинцев с помощью масштабной информационной кампании.

Виктор Ляшко во время совещания также рассказал о внедрении электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий e-Stock, которая будет предоставлять информацию о наличии тех или иных лекарств в отечественных больницах. Президент попросил присоединиться к процессу вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, чтобы ускорить запуск этой системы.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) карантин (16729) сертификат (226) транспорт (1758) Ляшко Виктор (1364) Шмыгаль Денис (2705) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Розчарований виборець Зеленського розбиває піаніну.

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11.10.2021 16:33
+8
"Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - невакцинированные. " - этот художественный свист начался одновременно везде, включая Австралию.
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11.10.2021 16:38
+6
Французский апартеид. "Новый мировой порядок". Холопы должны знать своё место.
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11.10.2021 16:36
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Розчарований виборець Зеленського розбиває піаніну.

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11.10.2021 16:33 Ответить
а другие вопросы СНБО не волнуют.. как и расследования по преступлениям зеленского?

11.‎10.‎2021
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен) и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен). ОБщий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен

В распоряжении следствия есть запись с видеокамеры наблюдения, где четко видно, что депутата Полякова пересаживали из одной машины в другую. Следовательно снова врет водитель, который рассказывал о том, что подобрал Полякова на остановке.

Противостояние Зеленского с Бакановым входит в очередную фазу. Появившийся в очередном видеоэфире беглый Нескоромный заявил, что он никуда не уезжал, никаких "телеграмм-каналов" не имеет, ничего не хотел сделать плохого. Его оказывается "столкнули лбами с президентом" соратники Баканова. Учитывая, что именно Нескоромный принес Зеленскому "пленки Ермака" - это выглядит еще более интересно - как желание Зеленского одним махом избавится и от Ермака и от Баканова. ‎
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11.10.2021 16:36 Ответить
А розчарований виборець Макрона що розбиває?
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11.10.2021 16:55 Ответить
Антиваксерам - оздоровительные пешие маршруты
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11.10.2021 16:33 Ответить
самое смешное, что именно среди зебилов подавляющее количество антиваксеров)) чуть ли не 95..99%
Так что на Майдан все придут с сертификатами)
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11.10.2021 16:39 Ответить
Только для белых.Демократия однако.
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11.10.2021 16:33 Ответить
Только для умных
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11.10.2021 16:34 Ответить
вот интересно те кто сделали вакцины и померлды и поехали полетели а те кто не сделал сидят дом аи знать не знают что вакцинированные перешли в статус трупа и были ТУТ кто остановит поезда самолеты и даже прикопает вакцинированных то...????????????????????
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11.10.2021 18:24 Ответить
У тебя мысли путаются. Похмелись
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11.10.2021 18:30 Ответить
зебил он и в Африке зебил. Не поможет ведь
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11.10.2021 16:34 Ответить
беспредел !
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11.10.2021 16:34 Ответить
для начала провакцинируйте проводников, водителей и стюардесс....
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11.10.2021 16:34 Ответить
Сидеть всем по домам. на Майдан ни шагу!!! осень. У зеленой плесени подгорает!
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11.10.2021 16:35 Ответить
Французский апартеид. "Новый мировой порядок". Холопы должны знать своё место.
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11.10.2021 16:36 Ответить
"Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - невакцинированные. " - этот художественный свист начался одновременно везде, включая Австралию.
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11.10.2021 16:38 Ответить
а что, есть другие данные?
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11.10.2021 19:59 Ответить
A кто и когда проверял эти "данные" ? Их на коленке сочиняют изобретатели барановируса. Даже оспа даёт разброс смертности разный: от 20% до 50%. Масса факторов всегда вовлечена. Цифры не могут быть идентичными с точностью до третьего знака в любом уголке планеты.
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11.10.2021 23:39 Ответить
Обратите внимание: Порох больше не принимает участия ни в каких "ковидных" делах.
Он уже давно разобрался что это спецоперация по установлению "нового мирового порядка".
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11.10.2021 16:40 Ответить
похоже, сертификаты не очень продаются, надо ускориться
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11.10.2021 16:43 Ответить
Зеленые балбесы обсуждают меры... Не слишком поздно? Провалили всё, что только могли. Теперь из-за их тупости уходят из жизни люди (в т.ч., мои друзья...)...
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11.10.2021 16:53 Ответить
Правильно заразу в стране и за пределы ее должны распространять только вакцинированные,
а то ишь только 97% не вакцинированных болеют пусть и вакцинированные начнут болеть.
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11.10.2021 16:59 Ответить
і все таки - чому нема державної программи тестування на наявність/відсутність антитіл????
тому що багато цікавого і неочікуваного могло б випірнути...
я (особисто) не проти вакцинації, я проти вакцинаціх перехворілих (але деякі не знають що вони перехворіли, бо до лікарів не зверталися та "нюх" не зникав, а то міг буди ковід в легкій формі)
///
У людей, які перехворіли на коронавірус, антитіла зберігаються протягом 17 місяців після перенесеної хвороби. Такі дані озвучив київський інфекціоніст Євген Дубровський на своїй сторінці у Facebook.
Він розповів, що були проведені дослідження у людей, які перехворіли і у тих, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу. Результати вивчень просто вразили.
«У всіх досліджуваних антитіла обох різновидів до SARS-CoV-2 на місці. 100%. І це - повні 17 місяців після хвороби (квітень 2020 - жовтень 2021) рівень антитіл дуже високий. Практично на межі чутливості тест-систем. Що у тих, хто прищепився, що у тих, хто не щепився», - повідомив Дубровський.
«Найцікавіше, що навіть у тих, у кого антитіл не було (зникли після 8 місяця), вони знову з'явилися, хоча випробовувані не прищепилися. За всі ці 17 місяців двічі захворіла тільки одна людина. Другий раз - практично безсимптомно. Саме ця людина і вакцинувалася згодом, після вже другого одужання. Всі інші не хворіли», - розповів лікар.
За словами Дубровського, такі дослідження дають нам право вважати, що на цей час вакцинація перехворілих втрачає свій сенс, адже вони не хворіють повторно.
«По-перше, перехворілі практично не хворіють повторно. По-друге, при необхідності антитіла і так самі піднімаються без всяких бустерних доз. Підйом антитіл після вакцинації у 3-х випробовуваних демонструє не стільки ефективність вакцини, скільки реактивність і гнучкість власного постковідного імунітету», - резюмував медик.
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11.10.2021 17:09 Ответить
без бымажки ты какашка...https://www.youtube.com/watch?v=NKeKLBfRZV4 а с бумажкой ты верблюд
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11.10.2021 20:49 Ответить
так было, есть и будет...
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11.10.2021 20:52 Ответить
Тяжелые годы уходяяяят
Борьбы за свободууу страныыыы
За ними другиииие приходят
Они будут тоже трудны!

зебилами были, зебилами есть, зебилами и останетесь
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11.10.2021 17:23 Ответить
зелі це на руку, зеля майдану сциться
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11.10.2021 18:07 Ответить
Між іншим, а це вже причина з якої саме і може зібратись Майдан, якщо народ не знайде обхідні шляхи. І там вже буде всім начхати чи можна збиратися чи ні. А якщо застосує силу, то взагалі йому гамплик буде і ще швидше ніж Овочу був.
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11.10.2021 19:42 Ответить
 
 