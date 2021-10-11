Кабмин планирует усилить карантин: поездки самолетами, поездами и автобусами только при наличии COVID-сертификата, - совещание у Зеленского

Ситуацию с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, ускорение процесса вакцинации и борьбу с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о прививках обсудили участники селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшегося под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшую неделю в стране зафиксированы 90 079 новых случаев COVID-19, тогда как неделей ранее были обнаружены 64 606 случаев. Таким образом, динамика роста продолжает сохраняться, больше всего больных выявлено в четверг - 16 362, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Возросло количество тестирований. На прошлой неделе сделаны 310 000 ПЦР-тестов, 285 000 экспресс-тестов и 60 000 ИФА-тестов. За прошедшую неделю проведены 721 000 прививок", - рассказал глава правительства.

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На совещании главе государства доложили о ходе вакцинации, а также о том, что обсуждается возможность внести изменения в постановление Кабинета Министров о специальных мерах по противодействию распространению COVID-19. Среди обсуждаемых изменений, в частности, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации. Это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения.

Участники совещания отметили, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - невакцинированные.

"Это и является подтверждением эффективности вакцинации", - отметил он.

Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложили Президенту о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Было также заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей.

Владимир Зеленский снова подчеркнул необходимость разъяснительной работы в отношении всех мероприятий, в частности ограничений, которые будут вводиться, и популяризации вакцинации среди украинцев с помощью масштабной информационной кампании.

Виктор Ляшко во время совещания также рассказал о внедрении электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий e-Stock, которая будет предоставлять информацию о наличии тех или иных лекарств в отечественных больницах. Президент попросил присоединиться к процессу вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, чтобы ускорить запуск этой системы.