Кабмин планирует усилить карантин: поездки самолетами, поездами и автобусами только при наличии COVID-сертификата, - совещание у Зеленского
Ситуацию с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, ускорение процесса вакцинации и борьбу с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о прививках обсудили участники селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшегося под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшую неделю в стране зафиксированы 90 079 новых случаев COVID-19, тогда как неделей ранее были обнаружены 64 606 случаев. Таким образом, динамика роста продолжает сохраняться, больше всего больных выявлено в четверг - 16 362, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Возросло количество тестирований. На прошлой неделе сделаны 310 000 ПЦР-тестов, 285 000 экспресс-тестов и 60 000 ИФА-тестов. За прошедшую неделю проведены 721 000 прививок", - рассказал глава правительства.
На совещании главе государства доложили о ходе вакцинации, а также о том, что обсуждается возможность внести изменения в постановление Кабинета Министров о специальных мерах по противодействию распространению COVID-19. Среди обсуждаемых изменений, в частности, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации. Это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения.
Участники совещания отметили, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - невакцинированные.
"Это и является подтверждением эффективности вакцинации", - отметил он.
Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложили Президенту о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Было также заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей.
Владимир Зеленский снова подчеркнул необходимость разъяснительной работы в отношении всех мероприятий, в частности ограничений, которые будут вводиться, и популяризации вакцинации среди украинцев с помощью масштабной информационной кампании.
Виктор Ляшко во время совещания также рассказал о внедрении электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий e-Stock, которая будет предоставлять информацию о наличии тех или иных лекарств в отечественных больницах. Президент попросил присоединиться к процессу вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, чтобы ускорить запуск этой системы.
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11.10.2021
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен) и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен). ОБщий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен
В распоряжении следствия есть запись с видеокамеры наблюдения, где четко видно, что депутата Полякова пересаживали из одной машины в другую. Следовательно снова врет водитель, который рассказывал о том, что подобрал Полякова на остановке.
Противостояние Зеленского с Бакановым входит в очередную фазу. Появившийся в очередном видеоэфире беглый Нескоромный заявил, что он никуда не уезжал, никаких "телеграмм-каналов" не имеет, ничего не хотел сделать плохого. Его оказывается "столкнули лбами с президентом" соратники Баканова. Учитывая, что именно Нескоромный принес Зеленскому "пленки Ермака" - это выглядит еще более интересно - как желание Зеленского одним махом избавится и от Ермака и от Баканова.
Так что на Майдан все придут с сертификатами)
Он уже давно разобрался что это спецоперация по установлению "нового мирового порядка".
а то ишь только 97% не вакцинированных болеют пусть и вакцинированные начнут болеть.
тому що багато цікавого і неочікуваного могло б випірнути...
я (особисто) не проти вакцинації, я проти вакцинаціх перехворілих (але деякі не знають що вони перехворіли, бо до лікарів не зверталися та "нюх" не зникав, а то міг буди ковід в легкій формі)
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У людей, які перехворіли на коронавірус, антитіла зберігаються протягом 17 місяців після перенесеної хвороби. Такі дані озвучив київський інфекціоніст Євген Дубровський на своїй сторінці у Facebook.
Він розповів, що були проведені дослідження у людей, які перехворіли і у тих, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу. Результати вивчень просто вразили.
«У всіх досліджуваних антитіла обох різновидів до SARS-CoV-2 на місці. 100%. І це - повні 17 місяців після хвороби (квітень 2020 - жовтень 2021) рівень антитіл дуже високий. Практично на межі чутливості тест-систем. Що у тих, хто прищепився, що у тих, хто не щепився», - повідомив Дубровський.
«Найцікавіше, що навіть у тих, у кого антитіл не було (зникли після 8 місяця), вони знову з'явилися, хоча випробовувані не прищепилися. За всі ці 17 місяців двічі захворіла тільки одна людина. Другий раз - практично безсимптомно. Саме ця людина і вакцинувалася згодом, після вже другого одужання. Всі інші не хворіли», - розповів лікар.
За словами Дубровського, такі дослідження дають нам право вважати, що на цей час вакцинація перехворілих втрачає свій сенс, адже вони не хворіють повторно.
«По-перше, перехворілі практично не хворіють повторно. По-друге, при необхідності антитіла і так самі піднімаються без всяких бустерних доз. Підйом антитіл після вакцинації у 3-х випробовуваних демонструє не стільки ефективність вакцини, скільки реактивність і гнучкість власного постковідного імунітету», - резюмував медик.
Борьбы за свободууу страныыыы
За ними другиииие приходят
Они будут тоже трудны!
зебилами были, зебилами есть, зебилами и останетесь