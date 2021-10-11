Стартовал ремонт дороги на въезде в Черкассы с каневского направления, - ОГА

Стартовал ремонт дороги на въезде в Черкассы с каневского направления.

Об этом сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко, передает Цензор.НЕТ.

Ремонт охватил улицы Каневскую и Дахновскую. Дорожники уже демонтировали старое покрытие, сейчас идет установка бортов.

По его словам в рамках президентской программы "Большая стройка", дорожники также восстанавливают 10-километровый участок пути Р-10/Р-09/ - Черкассы - Чигирин - Кременчуг. В прошлом году на этой дороге были обновлены первые 30 километров.

В этом году на Черкасщине планируется обновить около 360 км дорог.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году "Большая стройка" охватит 4500 км государственных и 2000 км местных дорог по всей Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 44 км маршрута от Северодонецка до Золотого восстановили на Луганщине, - Служба автодорог. ФОТОрепортаж