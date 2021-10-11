"Мы придем за твоей душой из ада", - Вирастюк рассказал подробности об угрозах

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк рассказал подробности о звонках с угрозами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Они вообще разговаривали в таком блатном жаргоне, на русском языке. После чего я говорю: "Или вы разговариваете нормально, или я кладу трубку". На что он повторил: "По-моему ты не понял. Мы все равно придем за твоей душой из ада". Ну и дальше нецензурная лексика была. Ну вот так, после чего я положил трубку и это продолжалось 31 секунду", - рассказал "Суспільному" Вирастюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Николаева угрожал убить нардепа Вирастюка. Начато уголовное производство, - полиция

Напомним, ранее в полиции сообщили, что депутату звонил 19-летний житель Николаева, которого доставили для объяснений в отдел полиции.

Мотивы и обстоятельства его поступка устанавливаются. Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет.

В то же время, агентству "Интерфакс-Украина" в полиции сообщили, что угрожавший мужчина - психически нездоров.