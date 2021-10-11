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"Мы придем за твоей душой из ада", - Вирастюк рассказал подробности об угрозах

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк рассказал подробности о звонках с угрозами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Они вообще разговаривали в таком блатном жаргоне, на русском языке. После чего я говорю: "Или вы разговариваете нормально, или я кладу трубку". На что он повторил: "По-моему ты не понял. Мы все равно придем за твоей душой из ада". Ну и дальше нецензурная лексика была. Ну вот так, после чего я положил трубку и это продолжалось 31 секунду", - рассказал "Суспільному" Вирастюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Николаева угрожал убить нардепа Вирастюка. Начато уголовное производство, - полиция

Напомним, ранее в полиции сообщили, что депутату звонил 19-летний житель Николаева, которого доставили для объяснений в отдел полиции.

Мотивы и обстоятельства его поступка устанавливаются. Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. 

В то же время, агентству "Интерфакс-Украина" в полиции сообщили,  что угрожавший мужчина - психически нездоров.

Вирастюк Василий (82) угрозы (851)


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Топ комментарии
+47
был бы он умный - не вступил бы в зеленое гуано
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11.10.2021 16:45
+42
Смешно. дутый депутат, лучше бы железо тягал.
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11.10.2021 16:40
+41
Тепер і Вася "потерпевший"..)
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11.10.2021 16:42
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Смешно. дутый депутат, лучше бы железо тягал.
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11.10.2021 16:40 Ответить
ВАСЯ , У ТЕБЕ НЕМА ДУШІ - ТИ ЇЇ ПРОДАВ ЗА 30 СРІБНИКІВ ЗЕКОДЛУ !!!!! ТАК ЩО В ТЕБЕ НЕМА ЩО ЗАБИРАТЬ !!!!!!!
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11.10.2021 16:49 Ответить
вже не хоче...краще лизати зад Найвеличнішому...
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11.10.2021 18:12 Ответить
он такой же умный как здоровый?
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11.10.2021 16:41 Ответить
был бы он умный - не вступил бы в зеленое гуано
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11.10.2021 16:45 Ответить
Та ні, він такий ж здоровий, як розумний.
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11.10.2021 16:45 Ответить
Вот дурак. не за чем приходить ведь. Из души там только отходы жизнедеятельности капуцина. Оно тебе нужно?
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11.10.2021 16:41 Ответить
А Вася такой тонкодушевный? Да нет. Это просто дурацкий пиар.
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11.10.2021 16:42 Ответить
Тепер і Вася "потерпевший"..)
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11.10.2021 16:42 Ответить
те терпило
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11.10.2021 16:45 Ответить
Потерпілих вже маємо двох - це Вася і Ваван 🤣🤣🤣
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11.10.2021 17:13 Ответить
Кинул урок по баблу ....
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11.10.2021 16:42 Ответить
Злякався прибульців з аду?)
ВасЬІль виявився таким самим боягузом, як і клован.
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11.10.2021 16:42 Ответить
Шоо, опять, ещё один потерпевший?
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11.10.2021 16:42 Ответить
такий великий а всрався як і лідор комнатний
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11.10.2021 16:43 Ответить
Ничего ему не грозит...
Записи разговора нет...скажет что звонил что бы спросить как дела и пожелать здоровья...
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11.10.2021 16:43 Ответить
У нас даже Портянку не побеспокоили, после открытых угроз..... Хотяяяя -
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12.10.2021 10:35 Ответить
Галя Третьякова звонила?
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11.10.2021 16:44 Ответить
Як сказав би покійний Гепа: "Вася! У тебя текст немного по-дебильному написан!"
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11.10.2021 16:44 Ответить
Компанія "Швидка позика". 1000%
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11.10.2021 16:45 Ответить
О, найшовся привід, щоб і про Василька згадали, а то зовсім в задниці сидів... зеленій.
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11.10.2021 16:46 Ответить
+100500!!!
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11.10.2021 17:14 Ответить
зачем это выносить на люди??? пусть копы разбираются...
или таки пиар абы на чем - важнее всего ?
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11.10.2021 16:53 Ответить
Можно еще в суд на вирастюка подать...за клевету...ведь ничего кроме слов васи нет...
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11.10.2021 16:56 Ответить
А слова васи зафиксированы...
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11.10.2021 16:56 Ответить
так и я о том....
но вроде ж нашли какого-то бедолагу - злоумышленником оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.
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11.10.2021 17:00 Ответить
Знайшли чи назначили з дурки"? А брифінга не було?
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11.10.2021 17:08 Ответить
не знаю....я вообще сначала подумал что сидельцы с зоны развлекаются...
может еще что-то скажут уточняющего...

https://novosti-n.org/news/read/226469.html
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11.10.2021 17:14 Ответить
Кто-нибудь слышал о благих деяниях депутата от "слуг" Василия Вирастюка? Я не слышал о нем уже очень давно. Вот, услышал... ==> пиар чистой воды.
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11.10.2021 17:13 Ответить
Да,вася оказался полным пиаром
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11.10.2021 17:20 Ответить
Так шо ,ему один раз,31сек, позвонил какой то малолетка с дебильный текстом ...и он так пересрал,что поднял всех на уши?это звиздец..."чемпион" лять...фууу какая зесрань отвратная)))
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11.10.2021 17:02 Ответить
девочку испугали
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11.10.2021 17:02 Ответить
Яка жирна курва)
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11.10.2021 17:03 Ответить
Новость ни о чем
Вирастюку звонили и угрожали, ну и...
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11.10.2021 17:09 Ответить
...Оно испугалось.
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11.10.2021 17:13 Ответить
и вася уписялся от таких "страшных" слов?
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11.10.2021 17:16 Ответить
Чим сильніший - тим бздливіший...закон природи...
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11.10.2021 17:17 Ответить
Блин. Даже противно обсуждать эту мелочь...
Кто-то якобы позвонил "самому_сильному_человеку_планеты" и типа угрожал... И "ссчп" испугался... Что-то мне это напоминает... АААА!!! Вот это!!!

А сцыкливость оказывается заразна!
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11.10.2021 17:19 Ответить
І сміх і гріх! Так і що, Василь, така туша, злякався погроз 19ти річного нездорового психічно хлопця, і заявив на нього в поліцію? А тепер йому ночами бабайка сниться??

Може це так партійна приналежність швидко робить з начебто сильних чоловіків маленьких сцикунчіків? Чи може Вова його покусав??
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11.10.2021 17:26 Ответить
Вася сцикло?
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11.10.2021 17:30 Ответить
гнида зелена
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11.10.2021 17:31 Ответить
Ех, Вася..Вася.. (с)
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11.10.2021 17:35 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/4120136.html Какого-такого "Беркута"?


Видать Мишаньке Подоляку, «гению» чёрных политических махинаций, (а в своё время преданному трубадуру Януковича и Медведчука), знатно прилетело атата по сраці.
Столько денег (половину внаглую закрысили кураторы), вбухано в титушню, которая должна была… И на тебе. Тотальный информационный разгром. Битва при Каннах. Айзенкур. Ватерлоо. Аргентина-Ямайка. В общем, под орех.

Ночное стойбище титушни, которую после кинули на бабло. Перебежчики на бок АТОшников. Сливы с телеграмканалов. Инсайды от самих нанятых хлопчиков, что их тупо развели, и теперь не на чем ехать в Киев. Разъяренный народ. И жующий шопопало эквадорец с глазами морского окуня, «Сышишь Вася… В натуре… », в качестве единственного аргумента? Это всё, на что вы способны?

Про «ряженых в камуфляж», это было смешно. Очень. Да среди этих, так называемых «ряженных», были люди, которые за считанные дни войны, видели столько, сколько вы клоуны ЗЕленые, вместе с вашей титушней и этим, «Сышишшшшь Вася», за пять жизней не увидите.
Какие же вы ничтожные, ЗЕленые тварюки.

p.s. Вова! Гони этого Мишу ссанными тряпками. Он сдуру, (а может и с перепою), нового очільника МВС подставил. Как? А ты почитай внимательно скриншот…
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/4364145647015403 Алексей Петров

Миша (герой видео), это тот наркоман, типа АТОшник, что совершенно случайно оказался в самолёте с Порошенко.
Смотри про "Беркут" на скрине.
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11.10.2021 17:44 Ответить
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11.10.2021 17:55 Ответить
Чого вина такого великого чоловіка накинулись!
Він хороший, просто він не в те вступив!
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11.10.2021 17:48 Ответить
Щоб дивився, куди вступає.
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11.10.2021 17:56 Ответить
Мы все равно придем за твоей душой из ада" Источник:
ххх
Ну... не все так страшно оказывается придут не за Васей, а за его душой. Наверное падший ангел Люцифер прийти обещает за душой Василия: он то ее продал
Так что... )))
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11.10.2021 18:17 Ответить
"Угрожавший мужчина психически нездоров" Как и большинство **************. Типичный представитель секты гитьмана - угрозы, маты, проклятия, все это на великом и могучем, но при этом считает себя европейцем и либералом .
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11.10.2021 18:20 Ответить
"угрожавший мужчина - психически нездоров"
а угрожаемый (потерпевший) - здоров, умен и высокоморален.
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11.10.2021 18:28 Ответить
психбольных хватает.
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11.10.2021 19:04 Ответить
Когда эти зеленые комсомольцы превратят все в большую задницу его же первого будет звиздеть прастый нарид и 73% оленей.Так что пусть привыкает,любишь денюшку в конверте на халяву - люби и на веревочке болтаться.
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11.10.2021 19:07 Ответить
А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране - работать клоуном у *********.
- Мне кажется, - ответил я, - есть и другие варианты.
- Есть. Кто не хочет работать клоуном у *********, будет работать ********* у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.
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11.10.2021 19:50 Ответить
На місці цього м"язистого паяца мав би бути Руслан Кошулинський - Політик, Патріот, Воїн. Вірастюк в Раді зі "слугами" - то ганьба для для Надвірнянщини... славного Бандерівського краю.
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11.10.2021 20:44 Ответить
А что ты думаешь? И придут, обязательно явятся, не сомневайся
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11.10.2021 21:47 Ответить
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12.10.2021 15:24 Ответить
 
 