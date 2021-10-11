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Новости
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Экс-владельцу обанкротившегося "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн, - Венедиктова

Экс-владельцу обанкротившегося

Бывшему владельцу "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн, а также вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Венедиктова не назвала фамилии экс-владельца банка, которому сообщили о подозрении, но по данным источника ЭП в правоохранительных органах, речь идет о Николае Лагуне.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд гривен", - сообщила генпрокурор.

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По ее словам, ОП координирует расследование по производствах относительно топ-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

"Совокупная задолженность этих банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 млрд гривен. И часть этих средств, по данным правоохранителей, банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений", - добавила Венедиктова.

Кроме Лагуна, сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

"Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основана владельцем ПАО "Дельта банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", - пишет генпрокурор.

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По ее словам, в этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.

Также, добавила она, о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

"По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества", - заявила также Венедиктова.

Она напомнила, что для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн.

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Генпрокурор также сообщила, что экс-владельцу "Дельта банка" вручили ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

Венедиктова также рассказала, что в производстве по растрате 2,5 млрд АО "Банк "Финансы и кредит" собрали доказательства и сообщили о подозрении 6 лицам, в том числе и владельцу банка, наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.

"Также завершено специальное досудебное расследование о похищении 5,5 млрд грн, принадлежавших ПАО "Брокбизнесбанк" и НБУ.

Владельцу банка и его сообщникам сообщено подозрение в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации доходов, полученных преступным путем. Арестовано имущество на сумму, покрывающую установленной экспертным путем сумму убытков в 866 млн грн", - резюмировала она.

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Издание добавляет, что бывший владелец обанкротившегося "Дельта банка" Николай Лагун не смог отменить договор поручительства по долговым обязательствам перед "Ощадбанком". Ранее суд арестовал активы владельца "Дельта банка" Лагуна на 690 млн грн.

Экс-владельцу обанкротившегося Дельта банка сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн, - Венедиктова 01

Автор: 

банки (1935) Дельта Банк (26) Николай Лагун (4) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+7
растрату 5 млрд. $ Привата Коломойским власть в упор не замечает...
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11.10.2021 16:52
+4
Думаю все же понимают, что чувак укравший 1 млрд. грн. сядет ... на самолет и улетит отдыхать на Мальдивы.
Что-то запамятовал: А кто из укравших такие деньги сидит? Не подскажите, госпожа Венедиктова?
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11.10.2021 16:52
+3
Коля Лагун вже давно зробив пластичні операції і не може дочекатись нових підозр...
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11.10.2021 16:50
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Правила форума Совет форумчан
он об этом знает ?
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11.10.2021 16:47 Ответить
Он тоже что-то заподозрил
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11.10.2021 16:50 Ответить
Коля Лагун вже давно зробив пластичні операції і не може дочекатись нових підозр...
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11.10.2021 16:50 Ответить
Юрий Лях тоже пытался сделать пластическую операцию, но не очень удачно...
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11.10.2021 16:51 Ответить
Тобто, Ви хочете сказати, що: "Ізя Коля - всьо?"
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11.10.2021 16:53 Ответить
Просто экскурс в историю...
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11.10.2021 16:54 Ответить
растрату 5 млрд. $ Привата Коломойским власть в упор не замечает...
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11.10.2021 16:52 Ответить
Думаю все же понимают, что чувак укравший 1 млрд. грн. сядет ... на самолет и улетит отдыхать на Мальдивы.
Что-то запамятовал: А кто из укравших такие деньги сидит? Не подскажите, госпожа Венедиктова?
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11.10.2021 16:52 Ответить
а где находится экс-владелец, не в израиле случаем?
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11.10.2021 16:56 Ответить
напевне в США живе....у партнерів
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11.10.2021 16:58 Ответить
А когда международным мафиозо Беней займетесь?
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11.10.2021 16:57 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))))))))) пізно термін минув 5 років пройшло
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11.10.2021 16:57 Ответить
Лагун владелец банка?
Ржунемагу!.
Этот банк принадлежал Кучме-Пинчуку.
Что там за чмара директор фонда Пинчука?
Докладаю, она на 10 лет старше этого Лагуна, была любовницей Кучмы и Пинчука.
Когда она им надоела - решили выдать замуж.
Пошли с ней в Укрсоцбанк, выловили в коридоре понравившегося ей клерка и выдали замуж.
Аналогично было с Хорошковским.
В благодарность сделали их зиц-председателями своих структур.
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11.10.2021 17:11 Ответить
Ти все перепутал с Укрсоцбанком.
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11.10.2021 17:29 Ответить
Мальчик, что я перепутал?
Укрсоцбанк принадлежал Кучме, Лагун был там старший куда пошлют, будущая его жена "работала" в Интерпайпе...
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11.10.2021 17:35 Ответить
"была любовницей Кучмы и Пинчука" - одновременно или по очереди?

ты явно озабоченный старый совковый пердун-извращенец
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11.10.2021 20:55 Ответить
и шо с того??? беня с зелёной соплёй смеются с нищеброда какие то сраные 120 лярдов)) нормальные пацаны грабят лярдами в зелени, потом один стал президентом а второй скупил пол американского штата, а сейчас спокойно пьют кофе)) кофе пить идём?
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11.10.2021 17:32 Ответить
сколько уже было подозрений всем этим владельцам и при папередниках, и всё это заканчивалось ... ничем
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11.10.2021 18:49 Ответить
правильно.
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11.10.2021 19:02 Ответить
Украл 120 млрд, а предъявили подозрение на 1 млрд

Он очень легко откупится
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11.10.2021 20:56 Ответить
А Мецгеру подозрение в краже 1,5 млрд. грн чего не вручили? Или это утрата в связи со спецификой деятельности банка? Типа неудачное финансирование?
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12.10.2021 07:31 Ответить
 
 