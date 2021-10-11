Экс-владельцу обанкротившегося "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн, - Венедиктова

Бывшему владельцу "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн, а также вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Венедиктова не назвала фамилии экс-владельца банка, которому сообщили о подозрении, но по данным источника ЭП в правоохранительных органах, речь идет о Николае Лагуне.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд гривен", - сообщила генпрокурор.

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По ее словам, ОП координирует расследование по производствах относительно топ-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

"Совокупная задолженность этих банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 млрд гривен. И часть этих средств, по данным правоохранителей, банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений", - добавила Венедиктова.

Кроме Лагуна, сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

"Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основана владельцем ПАО "Дельта банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", - пишет генпрокурор.

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По ее словам, в этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.

Также, добавила она, о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

"По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества", - заявила также Венедиктова.

Она напомнила, что для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн.

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Генпрокурор также сообщила, что экс-владельцу "Дельта банка" вручили ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

Венедиктова также рассказала, что в производстве по растрате 2,5 млрд АО "Банк "Финансы и кредит" собрали доказательства и сообщили о подозрении 6 лицам, в том числе и владельцу банка, наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.

"Также завершено специальное досудебное расследование о похищении 5,5 млрд грн, принадлежавших ПАО "Брокбизнесбанк" и НБУ.

Владельцу банка и его сообщникам сообщено подозрение в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации доходов, полученных преступным путем. Арестовано имущество на сумму, покрывающую установленной экспертным путем сумму убытков в 866 млн грн", - резюмировала она.

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Издание добавляет, что бывший владелец обанкротившегося "Дельта банка" Николай Лагун не смог отменить договор поручительства по долговым обязательствам перед "Ощадбанком". Ранее суд арестовал активы владельца "Дельта банка" Лагуна на 690 млн грн.