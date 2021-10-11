С 11 по 17 октября в Киеве перекроют Владимирский проезд: Будет выставка военной техники

С 11 по 17 октября пройдет выставка военной техники, в связи с этим на Владимирском проезде перекроют движение

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

На Михайловской площади и Владимирском проезде 13-17 октября пройдет показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.

По информации Управления патрульной полиции в Киеве, с 21:00 11 октября до 24:00 17 октября будет перекрыто движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева 13-17 октября пройдет выставка вооружения и военной техники