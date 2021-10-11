С 11 по 17 октября в Киеве перекроют Владимирский проезд: Будет выставка военной техники
С 11 по 17 октября пройдет выставка военной техники, в связи с этим на Владимирском проезде перекроют движение
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.
На Михайловской площади и Владимирском проезде 13-17 октября пройдет показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.
По информации Управления патрульной полиции в Киеве, с 21:00 11 октября до 24:00 17 октября будет перекрыто движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской).
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а выручка вся в овшоры пойдет?
а кого этими развалинами устрашать будут? москалей?
или боятся, что народ опять на майдан выйде?
так никакая техника не поможет...
Им ещё столько сделать предстоит. Опять же к празднику каждому с передовой по квартире выдали бы....
Или мёртворожденную девственницу "Богдану" (нахер никому не нужную)?