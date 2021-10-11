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С 11 по 17 октября в Киеве перекроют Владимирский проезд: Будет выставка военной техники

С 11 по 17 октября в Киеве перекроют Владимирский проезд: Будет выставка военной техники

С 11 по 17 октября пройдет выставка военной техники, в связи с этим на Владимирском проезде перекроют движение

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

На Михайловской площади и Владимирском проезде 13-17 октября пройдет показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.

По информации Управления патрульной полиции в Киеве, с 21:00 11 октября до 24:00 17 октября будет перекрыто движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева 13-17 октября пройдет выставка вооружения и военной техники

С 11 по 17 октября в Киеве перекроют Владимирский проезд: Будет выставка военной техники 01

Автор: 

выставка (449) Киев (25571) транспорт (1758)


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А таблички будут "Зробленно за сприяння влади "бариг"?" А еще лучше плакаты сколько было разработано "барыгами" и зелеными "честными" шутами.
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11.10.2021 17:06 Ответить
интересно, вход платный?

а выручка вся в овшоры пойдет?

а кого этими развалинами устрашать будут? москалей?

или боятся, что народ опять на майдан выйде?

так никакая техника не поможет...
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11.10.2021 17:29 Ответить
Уж лучше вместо этого нашим пацанам на передовую всё отослали.

Им ещё столько сделать предстоит. Опять же к празднику каждому с передовой по квартире выдали бы....
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11.10.2021 17:57 Ответить
вот если бы там, как в средние века, выставили бы на кольях выставку голов фракции ОПЗЖ ....
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11.10.2021 18:53 Ответить
Опять ПМ с лазерным целеуказателем покажут?
Или мёртворожденную девственницу "Богдану" (нахер никому не нужную)?
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11.10.2021 20:13 Ответить
 
 