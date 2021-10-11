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Новости Отставка Разумкова
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Разумков сознательно делал все для своей отставки, уже около года не ассоциировал себя со "Слугой народа", - Василевская-Смаглюк

Разумков сознательно делал все для своей отставки, уже около года не ассоциировал себя со

Отставка Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады не должна привести к разбалансу в парламенте.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам парламентария, если бы был шанс проголосовать за кого-то из членов "Слуга народа" и в ней был бы Разумков, то она бы "без оглядки отдала свой голос ему".

"Но Дмитрий Александрович уже около года, к сожалению, не ассоциирует себя с "СН". Поэтому отставку я поддержала. Мне кажется, что Разумков сознательно делал все для своей отставки. Этому конфликту не один день. Было много замечаний в его сторону по формированию повестки дня даже от большинства глав комитетов", - отметила Василевская-Смаглюк.

Нардеп отметила, что хотелось бы, чтобы этот конфликт не привел к разбалансу в Верховной Раде, к дестабилизации работы.

"Кому это нужно? Если бы политики меньше упражнялись в своем эгоизме и выпячивании собственного эго, всем было бы гораздо лучше. В политике нужно уметь уступать и отступать, чтобы баланс сдержек и противовесов был", - подытожила она.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков не планирует присоединяться к фракциям или группам в Раде: "Предложений не было"

Автор: 

отставка (3155) Разумков Дмитрий (1521) Василевская-Смаглюк Ольга (63)


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Топ комментарии
+21
А слуги не ассоциируют себя с Украиной.
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11.10.2021 17:14
+10
та пипец - прям ангел.
каломойский уже впихнул электорату в головы очередного *********** на смену зе-клоуна...

**** - народ же "мудрый"
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11.10.2021 17:19
+9
Идиоты...2 года в Раде...Глава Парламента внепартийный и равноудаленный. Он Спикер ВСЕЙ Рады и соответственно всех избирателей!
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11.10.2021 17:15
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А слуги не ассоциируют себя с Украиной.
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11.10.2021 17:14 Ответить
Где знак блевануть? Сябри, ви там у себя разберитесь, а то уже кацапской областью стали.
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11.10.2021 17:25 Ответить
"Українська" партія з російською назвою і радянським "знаком якості"?! Ви що там - вовчих ягід об"їлися?
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11.10.2021 17:31 Ответить
Ти сайт не переплутав, "кацапенятко"?!!! Тобі на "лєнта. сру"
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11.10.2021 18:23 Ответить
Вислюк Оманский завез Разумкова в большую политику, а теперь может быть свободен
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11.10.2021 18:54 Ответить
что разумков, скоро от слуг урода начнут орать то же самое о баканове))

Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен) и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен). ОБщий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен

В распоряжении следствия есть запись с видеокамеры наблюдения, где четко видно, что депутата Полякова пересаживали из одной машины в другую. Следовательно снова врет водитель, который рассказывал о том, что подобрал Полякова на остановке.

Противостояние Зеленского с Бакановым входит в очередную фазу. Появившийся в очередном видеоэфире беглый Нескоромный заявил, что он никуда не уезжал, никаких "телеграмм-каналов" не имеет, ничего не хотел сделать плохого. Его оказывается "столкнули лбами с президентом" соратники Баканова. Учитывая, что именно Нескоромный принес Зеленскому "пленки Ермака" - это выглядит еще более интересно - как желание Зеленского одним махом избавится и от Ермака и от Баканова. ‎
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11.10.2021 17:15 Ответить
ВОДІЙ ВЖЕ ПРИЗНАВСЯ,ЩО ПЕРЕСАДИЛИ ІЗ МАШИНИ
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11.10.2021 17:39 Ответить
Когда моносброд летит на дно, нужно от него оттолкнуться, чтоб получить шанс подняться на верх
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11.10.2021 17:15 Ответить
Поздно. Там тело уже не всплывет. Для памяти.

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11.10.2021 17:21 Ответить
Может и поздно. Но действие вполне логичное.
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11.10.2021 17:22 Ответить
Да. Попытаются отстирать очередную куклу для люмпена.
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11.10.2021 17:23 Ответить
Конечно. Этого подберут для очередного "озимого поколения"...
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11.10.2021 17:26 Ответить
Идиоты...2 года в Раде...Глава Парламента внепартийный и равноудаленный. Он Спикер ВСЕЙ Рады и соответственно всех избирателей!
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11.10.2021 17:15 Ответить
та пипец - прям ангел.
каломойский уже впихнул электорату в головы очередного *********** на смену зе-клоуна...

**** - народ же "мудрый"
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11.10.2021 17:19 Ответить
Таки да. Эта кукла поистрепалась, нужна замена.
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11.10.2021 17:22 Ответить
Та їм хоч кілка на голові теши, довбуть одне і те ж, "партійна лінія" така.
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11.10.2021 17:20 Ответить
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11.10.2021 17:29 Ответить
Так и ваш избиратель морозится плотно. Попробуйте найти днем с огнем голосовавшего за вас
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11.10.2021 17:16 Ответить
Та то ДимАся раздуплился и подумал: за «косяки» рано или поздно прийдется отвечать=нафига мне этот «геморрой»……..😆
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11.10.2021 17:18 Ответить
Да главы комитетов в ВР это ещё та банда.
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11.10.2021 17:19 Ответить
З якої діри вилізла ця лахудра???
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11.10.2021 17:19 Ответить
Відповів би вам, але це не перекладається, зазначу що може з космічної темної дірки виплюнута.
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11.10.2021 17:23 Ответить
бред... спикер парламента, а не одних "слуг"... он не должен себя ни с кем ассоциировать, он должен исполнять регламент и вести заседание... однофигственно ко всем...
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11.10.2021 17:20 Ответить
Без Разумкова фракція Слуга Народу - разумково-неповноцінна
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11.10.2021 17:21 Ответить
И с разумковим.
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11.10.2021 17:22 Ответить
Та Дима такое же дерьмо как все зеленые,просто Ермак нашептал на ухо Бубочке что Розумков типа конкурент, и чтобы один Ермак управлял всем в стране!
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11.10.2021 17:21 Ответить
Еще одна ватная проститутка вилезла. Среди зебилов есть хоть один нормальний?
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11.10.2021 17:21 Ответить
Следующий!Крикнул заведующий...
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11.10.2021 17:25 Ответить
який жах!
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11.10.2021 17:30 Ответить
Шакали пожирають свого шерханчика думаю найвеличнішого ослика вони будуть топтати не з меншим ентузіазмом
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11.10.2021 17:31 Ответить
"Но Дмитрий Александрович уже около года, к сожалению, не ассоциирует себя с "СН". Если депутатка в этом права, то это лишний раз говорит о том, что Разумков совсем не глупый человек.
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11.10.2021 17:32 Ответить
Об гавно мараться только оферистович рад. Решил решить свои материальные проблемы видать.
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11.10.2021 17:36 Ответить
Так кто же из них: Разумьков или ЗЕ ассоциированный Член для Василевской-Смаглюк ? 😂
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11.10.2021 17:40 Ответить
А какая разница "ассоциированный" или нет? Главное, что... Зе, правда, ещё и играть им умеет.
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11.10.2021 17:51 Ответить
Наполеон олицетворял себя с властелином мира, хотя до этого был обыкновенным мелким буржуа и в то же время военным. Но у него была харизма и бесстрашие перед провалом и за ним пошел народ. Украинский наполеон, тоже мелкий буржуа, но в армии не служил и у него тоже есть харизма, но народ за ним навряд ли пойдет... А конец у обоих одинаков - бесславие и изгнание......
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11.10.2021 17:52 Ответить
конец у всех один - могила, но они щас ездят на лимузинах, а ты потеешь над клавиатурой.
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11.10.2021 18:37 Ответить
Я якого милого Разумков мав віддалятися чи наближатися до партії СН? Він спікером Ради був чи спікером партії СН?
Думаю, що гра "новий президент" почалась. Та чи не зарано?
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11.10.2021 17:53 Ответить
-чтобы баланс сдержек и противовесов был

а какие сдержки и противовесы есть моносброду
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11.10.2021 17:57 Ответить
Спикеру запрещено с кем-то себя ассоциировать. Даже нельзя формально состоять во фракции.

Понятно что на практике у нас даже судьи "ассоциированы", но хоть ради приличия промолчали бы. Это же читают западные инвесторы.
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11.10.2021 18:00 Ответить
Господи...Яке ж воно не адекватне! Спікер парламенту- спікер всього парламенту, а не Зе-каманди!!! У вас за спікера Арахамія-хламідія!!!
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11.10.2021 18:20 Ответить
Ця зелена плєсєнь ще договориться до того,що і Поляков "сознатєльно йшов до свого кінця" і запивав горілкою метадол...Їм сказали в Трускавці,що чим неймовірніша брехня тим швидше в неї повірять,от вони і висловлюються що кому взбреде...
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11.10.2021 18:58 Ответить
Так спикер априори "внефракцийный", он же перед вступлением на пост должен сложить мандат от партии ...он же спикер ВСЕЙ Рады а не отдельной партии.
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11.10.2021 19:34 Ответить
Да уж "не ассоциировал". Только голосовал в точности как они. Коломойский хочет сдедующим президентом Разумкова. Поэтому запустил его раскрутку.
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11.10.2021 22:45 Ответить
В отличие от тебя самой и твоим сподвижникам Розумкову надоело прислуживать, творить беззаконие и плевать на людей. Он оказался честнее всей вашей банды бездельников и лжецов
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12.10.2021 08:32 Ответить
 
 