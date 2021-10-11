Разумков сознательно делал все для своей отставки, уже около года не ассоциировал себя со "Слугой народа", - Василевская-Смаглюк
Отставка Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады не должна привести к разбалансу в парламенте.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
По словам парламентария, если бы был шанс проголосовать за кого-то из членов "Слуга народа" и в ней был бы Разумков, то она бы "без оглядки отдала свой голос ему".
"Но Дмитрий Александрович уже около года, к сожалению, не ассоциирует себя с "СН". Поэтому отставку я поддержала. Мне кажется, что Разумков сознательно делал все для своей отставки. Этому конфликту не один день. Было много замечаний в его сторону по формированию повестки дня даже от большинства глав комитетов", - отметила Василевская-Смаглюк.
Нардеп отметила, что хотелось бы, чтобы этот конфликт не привел к разбалансу в Верховной Раде, к дестабилизации работы.
"Кому это нужно? Если бы политики меньше упражнялись в своем эгоизме и выпячивании собственного эго, всем было бы гораздо лучше. В политике нужно уметь уступать и отступать, чтобы баланс сдержек и противовесов был", - подытожила она.
Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк читайте здесь.
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**** - народ же "мудрый"
Думаю, що гра "новий президент" почалась. Та чи не зарано?
а какие сдержки и противовесы есть моносброду
Понятно что на практике у нас даже судьи "ассоциированы", но хоть ради приличия промолчали бы. Это же читают западные инвесторы.