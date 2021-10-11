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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский воин ранен в результате обстрела российских войск на Донбассе, - штаб ООС

Украинский воин ранен в результате обстрела российских войск на Донбассе, - штаб ООС

В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Один украинский воин получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Позиции украинских воинов возле Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Вблизи Крымского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

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Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Скорейшего выздоровления……
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11.10.2021 17:20 Ответить
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11.10.2021 17:27 Ответить
А раніше кожного тижня з'являлись відео , як ЗСУ мочать московитів, знищують бліндажі та опорники «сєпарів» и потроху займають «сіру» зону…😕
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11.10.2021 19:35 Ответить
Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
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11.10.2021 20:55 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость
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11.10.2021 22:00 Ответить
Вроде бы разрешили открывать ответный огонь, но вместо сообщений о потерях врага какая-то новая мантра: "заставили противника прекратить огневую активность".
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11.10.2021 22:22 Ответить
Та нехай називають як хочуть - головне, аби відкривали вогонь. А такі формулювання ще й містять елемент єхидства, наша відповідь на їхні "их тама нетути"... ))
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11.10.2021 22:35 Ответить
 
 