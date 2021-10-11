Украинский воин ранен в результате обстрела российских войск на Донбассе, - штаб ООС
В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Один украинский воин получил ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Позиции украинских воинов возле Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
Вблизи Крымского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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