Многие прокуроры восстанавливаются через суд, им выплачивают компенсации, сумма которых уже достигла 300 млн грн, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк
Реформа прокуратуры буквально "обескровила" Офис Генпрокурора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявила нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
По словам парламентария, на съезде фракции "Слуга народа" в Трускавце генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что в результате реформы Офис Генпрокурора "был буквально обескровлен".
"Мы расхлебываем это: сейчас многие прокуроры, которые обжаловали свое увольнение, выигрывают суды, восстанавливаются на работе, и государство выплачивает им компенсацию. Эта сумма уже достигла 300 млн грн", - отметила нардеп.
В то же время, Василевская-Смаглюк рассказал, что глава МВД Денис Монастырский говорил о материальном обеспечении всех органов, которые входят в систему МВД, о низких зарплатах. Рассказывал, что средняя зарплата полицейского - от 10 до 14 тысяч гривен.
"По Гостаможслужбе было очень много вопросов, связанных с невыполнением индикативов и тем, как это сказывается на бюджете", - добавила нардеп.
Подробнее читайте в интервью Ольги Василевской-Смаглюк для Цензор.НЕТ.
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более того, восстановившемуся выплатят все зарплаты за время вынужденного прогула и за неиспользованные отпуска ( а зарплаты судейских не минимальные ))))
тем более можно восстановиться по суду, получить все ото материальное счастье и уволиться уже по статье "по согласованию сторон"... (и кстати стаж сохраниться и бонусы к пенсии)))
а вам шоу прокрутили
Нашел отмазку?Все гавнище,которое с трудом чистили при Порохе,при ЗЕнаркомане возвращяется да еще и с бонусами.
ИДИОТЫ.
менты уволеные при грузинах и авакове - все желающие восстановились через суд
Почитай решения судов. Почитай на что они ссылаются.
в 2014, вроде, приняли к примеру закон про люстрацию. Но...
Европейский по правам человека считает что увольнять человека только потому что он был на должности при зеке без каких-либо иных претензий - не правильно.
и я согласен с этим.
масса гадов, но... нужно было кроме "на должности был" ещё предъяву в закон вписывать и под предъяву материал должен был быть.
«Мы может с гордостью сказать, что реформа прокуратуры - одна из самых успешных в Украине. И мы не остановились на кадровой перезагрузке на всех уровнях, мы сами предложили парламенту внести изменения в законодательство, чтобы все прокуроры и далее проходили многоуровневую проверку их профессионального уровня и добропорядочности, приходя в прокуратуру», - заявила Генпрокурор на https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=298993 встрече с содокладчиками Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
https://sud.ua/ru/news/publication/207268-irina-venediktova-reforma-prokuratury-odna-iz-samykh-uspeshnykh-v-ukraine
в результате реформы от бенядиктовой - "прокуратура обескровлена"(с)венедиктова
И еще более смешно слышать "недовольство" венедиктовой, муж которой уволился из органов, получил компенсацию и СРАЗУ восстановился с повышенной зарплатой.
Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из киберполиции, получил за это 750 тысяч гривен разовой финансовой помощи, а через 10 дней восстановился в должности.
Об этом сообщают журналисты-расследователи Bihus.Info.
Они отмечают, что Колесник работал заместителем начальника департамента киберполиции. 25 сентября он написал рапорт об увольнении, поработав в департаменте год, и попросил денег в качестве разовой финансовой помощи.
29 сентября Нацполиция выплатила Колеснику 774 тысячи гривен. Из них 608 тысяч - разовая помощь при увольнении, 103 тысячи денежного обеспечения и компенсации за неиспользованные отпуска и премии, а еще 60 тысяч на оздоровление и решение бытовых проблем.
30 сентября мужчину официально уволили из Нацполиции, говорят журналисты. Однако отмечают, что после этого они регулярно фиксировали, как Колесник наведывался в департамент киберполиции. На сайте ведомства он и дальше числился заместителем начальника, а в приемной говорили, что ему можно оставить обращение.
В то же время, как отмечают журналисты, теперь он будет работать не в категории «средний состав полиции», а «государственный служащий» (т.е. с повышением зарплаты). Этот статус позволяет переводиться на любые другие государственные должности, а не только должности в Нацполиции
Тому нестача лайна знекровила прокурватуру.
Якби я готував накази на звільнення цієї наволочі, у мене жоден би не поновився у законному порядку.