Многие прокуроры восстанавливаются через суд, им выплачивают компенсации, сумма которых уже достигла 300 млн грн, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Реформа прокуратуры буквально "обескровила" Офис Генпрокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявила нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам парламентария, на съезде фракции "Слуга народа" в Трускавце генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что в результате реформы Офис Генпрокурора "был буквально обескровлен".

"Мы расхлебываем это: сейчас многие прокуроры, которые обжаловали свое увольнение, выигрывают суды, восстанавливаются на работе, и государство выплачивает им компенсацию. Эта сумма уже достигла 300 млн грн", - отметила нардеп.

В то же время, Василевская-Смаглюк рассказал, что глава МВД Денис Монастырский говорил о материальном обеспечении всех органов, которые входят в систему МВД, о низких зарплатах. Рассказывал, что средняя зарплата полицейского - от 10 до 14 тысяч гривен.

"По Гостаможслужбе было очень много вопросов, связанных с невыполнением индикативов и тем, как это сказывается на бюджете", - добавила нардеп.

Подробнее читайте в интервью Ольги Василевской-Смаглюк для Цензор.НЕТ.

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