РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8932 посетителя онлайн
Новости
2 785 19

Многие прокуроры восстанавливаются через суд, им выплачивают компенсации, сумма которых уже достигла 300 млн грн, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Многие прокуроры восстанавливаются через суд, им выплачивают компенсации, сумма которых уже достигла 300 млн грн, -

Реформа прокуратуры буквально "обескровила" Офис Генпрокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявила нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам парламентария, на съезде фракции "Слуга народа" в Трускавце генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что в результате реформы Офис Генпрокурора "был буквально обескровлен".

"Мы расхлебываем это: сейчас многие прокуроры, которые обжаловали свое увольнение, выигрывают суды, восстанавливаются на работе, и государство выплачивает им компенсацию. Эта сумма уже достигла 300 млн грн", - отметила нардеп.

В то же время, Василевская-Смаглюк рассказал, что глава МВД Денис Монастырский говорил о материальном обеспечении всех органов, которые входят в систему МВД, о низких зарплатах. Рассказывал, что средняя зарплата полицейского - от 10 до 14 тысяч гривен.

"По Гостаможслужбе было очень много вопросов, связанных с невыполнением индикативов и тем, как это сказывается на бюджете", - добавила нардеп.

Подробнее читайте в интервью Ольги Василевской-Смаглюк для Цензор.НЕТ.

Также читайте: Разумков сознательно делал все для своей отставки, уже около года не ассоциировал себя со "Слугой народа", - Василевская-Смаглюк

Автор: 

компенсации (481) прокурор (1131) Василевская-Смаглюк Ольга (63) Офис Генпрокурора (2476)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
ЗЕлебобик?
Нашел отмазку?Все гавнище,которое с трудом чистили при Порохе,при ЗЕнаркомане возвращяется да еще и с бонусами.
ИДИОТЫ.
показать весь комментарий
11.10.2021 17:54
+7
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 6 июля 2021 года заявила, что реформа органов прокуратуры, которая длится с 2019 года, является одной из самых успешных в Украине.

«Мы может с гордостью сказать, что реформа прокуратуры - одна из самых успешных в Украине. И мы не остановились на кадровой перезагрузке на всех уровнях, мы сами предложили парламенту внести изменения в законодательство, чтобы все прокуроры и далее проходили многоуровневую проверку их профессионального уровня и добропорядочности, приходя в прокуратуру», - заявила Генпрокурор на https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=298993 встрече с содокладчиками Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

https://sud.ua/ru/news/publication/207268-irina-venediktova-reforma-prokuratury-odna-iz-samykh-uspeshnykh-v-ukraine
показать весь комментарий
11.10.2021 17:46
+6
что показательно, именно после прихода зеЛоха офшорного начались "восстановления")
И еще более смешно слышать "недовольство" венедиктовой, муж которой уволился из органов, получил компенсацию и СРАЗУ восстановился с повышенной зарплатой.

Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из киберполиции, получил за это 750 тысяч гривен разовой финансовой помощи, а через 10 дней восстановился в должности.
Об этом сообщают журналисты-расследователи Bihus.Info.
Они отмечают, что Колесник работал заместителем начальника департамента киберполиции. 25 сентября он написал рапорт об увольнении, поработав в департаменте год, и попросил денег в качестве разовой финансовой помощи.
29 сентября Нацполиция выплатила Колеснику 774 тысячи гривен. Из них 608 тысяч - разовая помощь при увольнении, 103 тысячи денежного обеспечения и компенсации за неиспользованные отпуска и премии, а еще 60 тысяч на оздоровление и решение бытовых проблем.
30 сентября мужчину официально уволили из Нацполиции, говорят журналисты. Однако отмечают, что после этого они регулярно фиксировали, как Колесник наведывался в департамент киберполиции. На сайте ведомства он и дальше числился заместителем начальника, а в приемной говорили, что ему можно оставить обращение.
показать весь комментарий
11.10.2021 17:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
святі люди...
показать весь комментарий
11.10.2021 17:40 Ответить
Вот не понимаю...ну уволили человека...какие восстановления да еще и по суду?!
показать весь комментарий
11.10.2021 17:40 Ответить
смотря с какой должности...и смотря с каким окладом...
более того, восстановившемуся выплатят все зарплаты за время вынужденного прогула и за неиспользованные отпуска ( а зарплаты судейских не минимальные ))))
тем более можно восстановиться по суду, получить все ото материальное счастье и уволиться уже по статье "по согласованию сторон"... (и кстати стаж сохраниться и бонусы к пенсии)))
показать весь комментарий
11.10.2021 17:46 Ответить
увольнять нужно ПО ЗАКОНУ

а вам шоу прокрутили
показать весь комментарий
11.10.2021 17:47 Ответить
ЗЕлебобик?
Нашел отмазку?Все гавнище,которое с трудом чистили при Порохе,при ЗЕнаркомане возвращяется да еще и с бонусами.
ИДИОТЫ.
показать весь комментарий
11.10.2021 17:54 Ответить
Зебобик - это ты

менты уволеные при грузинах и авакове - все желающие восстановились через суд
показать весь комментарий
11.10.2021 17:57 Ответить
какой закон если суд вертит этим законом как хочет?)) А на суд у сегодняшней власти управы нет
показать весь комментарий
12.10.2021 00:19 Ответить
Вань, это водителя маршрутки или строителя неоформленных уволить нет проблем, а вообще существует КЗоТ.

Почитай решения судов. Почитай на что они ссылаются.

в 2014, вроде, приняли к примеру закон про люстрацию. Но...

Европейский по правам человека считает что увольнять человека только потому что он был на должности при зеке без каких-либо иных претензий - не правильно.

и я согласен с этим.

масса гадов, но... нужно было кроме "на должности был" ещё предъяву в закон вписывать и под предъяву материал должен был быть.
показать весь комментарий
12.10.2021 00:29 Ответить
Этих дармоедоа вообще разогнать надо, ни кто и не заметит их отсутствия.
показать весь комментарий
11.10.2021 17:46 Ответить
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 6 июля 2021 года заявила, что реформа органов прокуратуры, которая длится с 2019 года, является одной из самых успешных в Украине.

«Мы может с гордостью сказать, что реформа прокуратуры - одна из самых успешных в Украине. И мы не остановились на кадровой перезагрузке на всех уровнях, мы сами предложили парламенту внести изменения в законодательство, чтобы все прокуроры и далее проходили многоуровневую проверку их профессионального уровня и добропорядочности, приходя в прокуратуру», - заявила Генпрокурор на https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=298993 встрече с содокладчиками Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

https://sud.ua/ru/news/publication/207268-irina-venediktova-reforma-prokuratury-odna-iz-samykh-uspeshnykh-v-ukraine
показать весь комментарий
11.10.2021 17:46 Ответить
это было ДО того как бенядиктова начала свою "реформу и восстановление" ГПУ..
в результате реформы от бенядиктовой - "прокуратура обескровлена"(с)венедиктова
показать весь комментарий
11.10.2021 17:50 Ответить
что показательно, именно после прихода зеЛоха офшорного начались "восстановления")
И еще более смешно слышать "недовольство" венедиктовой, муж которой уволился из органов, получил компенсацию и СРАЗУ восстановился с повышенной зарплатой.

Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из киберполиции, получил за это 750 тысяч гривен разовой финансовой помощи, а через 10 дней восстановился в должности.
Об этом сообщают журналисты-расследователи Bihus.Info.
Они отмечают, что Колесник работал заместителем начальника департамента киберполиции. 25 сентября он написал рапорт об увольнении, поработав в департаменте год, и попросил денег в качестве разовой финансовой помощи.
29 сентября Нацполиция выплатила Колеснику 774 тысячи гривен. Из них 608 тысяч - разовая помощь при увольнении, 103 тысячи денежного обеспечения и компенсации за неиспользованные отпуска и премии, а еще 60 тысяч на оздоровление и решение бытовых проблем.
30 сентября мужчину официально уволили из Нацполиции, говорят журналисты. Однако отмечают, что после этого они регулярно фиксировали, как Колесник наведывался в департамент киберполиции. На сайте ведомства он и дальше числился заместителем начальника, а в приемной говорили, что ему можно оставить обращение.
показать весь комментарий
11.10.2021 17:48 Ответить
1 октября киберполиция объявила конкурс на должность заместителя начальника департамента, а 5 октября Колесник подался на этот конкурс и восстановился в должности.

В то же время, как отмечают журналисты, теперь он будет работать не в категории «средний состав полиции», а «государственный служащий» (т.е. с повышением зарплаты). Этот статус позволяет переводиться на любые другие государственные должности, а не только должности в Нацполиции
показать весь комментарий
11.10.2021 17:49 Ответить
Прокурворы с судьями ето одно целое крепко повязанное криминальными делишками. А вы надеетесь что в етой стране о каком то праве и что преступность будет наказана.
показать весь комментарий
11.10.2021 18:08 Ответить
Самое время урезать пенсии и минималку опускать, хуже ведь не будет😁😁😁😁
показать весь комментарий
11.10.2021 20:25 Ответить
Депутаты Украины приняли мудрые законы по которым восстановившийся в должности получает всю зарплату за то время пока он не работал-это шедевр законотворчества и огромное поле махинаций. Что мы и видим. Депутаты,судьи,прокуроры-это одно ОПГ в котором покрывают друг-друга
показать весь комментарий
12.10.2021 00:22 Ответить
Кров системи прокурватури - це лайно.
Тому нестача лайна знекровила прокурватуру.

Якби я готував накази на звільнення цієї наволочі, у мене жоден би не поновився у законному порядку.
показать весь комментарий
12.10.2021 10:14 Ответить
 
 