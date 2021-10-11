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Новости Блокада Азовского моря
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Суд в Гааге по делу о захвате украинских кораблей в Азовском море: РФ снова заявила, что международный арбитраж не имеет юрисдикции

Суд в Гааге по делу о захвате украинских кораблей в Азовском море: РФ снова заявила, что международный арбитраж не имеет юрисдикции

Международный арбитраж, который был создан в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, не имеет юрисдикции, то есть права рассматривать дело по иску Украина против России об обстреле и задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков.

Об этом во время своего выступления заявил посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, который представляет в арбитраже позицию РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража", - сказал он.

В связи с коронавирусом слушания в здании Дворца мира проходят в гибридном формате. Не все члены российской делегации присутствовали в зале заседания. Поэтому, следили за процессом по видеосвязи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Гааге начинаются слушания по делу о захвате Россией украинских судов в Керченском проливе. Уверены, РФ понесет ответственность, - МИД

Необходимо отметить, что открытым является только вступительное слово каждой из сторон.

Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

Также читайте: Первый раунд дебатов в деле Украины против России о захвате кораблей в Азовском море стартует в Гааге 11 октября

Арбитраж в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания по делу Украины против России о задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.

Автор: 

Азовское море (1604) Гаага (298) Гаагский трибунал (240) Керченский пролив (428) россия (95645)


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Топ комментарии
+23
все просто! якщо немає, то виключити Росію з усіх договорів
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11.10.2021 17:37
+23
До чего же противно, когда очередная ***** строит из себя невинность (Ф.Раневская)
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11.10.2021 17:40
+21
так шо убивать соседей мы можем по НАШЕМУ праву, а ваше право не право, вы всё врёте, ваши доказательства не доказательства, покойный чуркин не даст скиздеть.
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11.10.2021 17:40
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Правила форума Совет форумчан
все просто! якщо немає, то виключити Росію з усіх договорів
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11.10.2021 17:37 Ответить
До чего же противно, когда очередная ***** строит из себя невинность (Ф.Раневская)
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11.10.2021 17:40 Ответить
на всех имеет юрисдикцию и только на срашку нет! )))
ничего оригинального! все как всегда )))
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11.10.2021 17:40 Ответить
так шо убивать соседей мы можем по НАШЕМУ праву, а ваше право не право, вы всё врёте, ваши доказательства не доказательства, покойный чуркин не даст скиздеть.
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11.10.2021 17:40 Ответить
спутником ширнулись вот и сидят по домам раисские члены...
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11.10.2021 17:41 Ответить
Він шо - вже того ку-ку? Суд би сам не прийняв цю справу, якби не мав юрисдікції, навіщо йому лишня морока.
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11.10.2021 17:55 Ответить
Что бы там рашка не мычала по этому поводу, но её всё равно хорошо нагнут. Запайтесь вазелином и разрабатывайте задницу
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11.10.2021 18:43 Ответить
оптимістично... але слід бути реалістом: вже зо два роки нема кому рашку нагибати.
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11.10.2021 19:01 Ответить
Якщо б до суду подала рф, жодних сумнівів щодо юрисдикції цього суду у них не було.
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11.10.2021 19:00 Ответить
кацапы должны быть уничтожены, такой страны как расия быть не должно, всему миру портят жизнь
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11.10.2021 19:09 Ответить
когда рузге в портах не будут пускать на берег не давать им право входа тогда запоёшь по другому
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11.10.2021 21:02 Ответить
а по какой конвенции Крым оккупирован извиняюс спросить......
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11.10.2021 19:37 Ответить
Поэтому кацапсины туда прибежали на полусогнутых?
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12.10.2021 10:40 Ответить
tZE inform

Совет украинской делегации.
Работу в трибунале нужно начать с отвода судьи Владимира Владимировича Голицына (гражданин РФ), как представителя заинтересованной стороны. Дело не в его объективности.
Дело в том, что это старые, еще примаковские кадры Пе́рвого гла́вного управле́ния КГБ СССР (внешняя разведка). Россия через него будет иметь информацию о внутренних вопросах арбитража, что даст ей серьезные преимущества.
Но зебилята суд выигрывать не собираются --сами дело на Пороха открыли за проход украинских судов...
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12.10.2021 00:20 Ответить
 
 