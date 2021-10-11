Суд в Гааге по делу о захвате украинских кораблей в Азовском море: РФ снова заявила, что международный арбитраж не имеет юрисдикции

Международный арбитраж, который был создан в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, не имеет юрисдикции, то есть права рассматривать дело по иску Украина против России об обстреле и задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков.

Об этом во время своего выступления заявил посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, который представляет в арбитраже позицию РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража", - сказал он.

В связи с коронавирусом слушания в здании Дворца мира проходят в гибридном формате. Не все члены российской делегации присутствовали в зале заседания. Поэтому, следили за процессом по видеосвязи.

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Необходимо отметить, что открытым является только вступительное слово каждой из сторон.

Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

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Арбитраж в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания по делу Украины против России о задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.