Судьба закона об олигархах будет решаться после рассмотрения 12 блокирующих постановлений, - Стефанчук

Судьба подписания закона о деолигархизации будет решаться после рассмотрения народными депутатами проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии соответствующего документа.

Об этом недавно назначенный председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы решаем этот вопрос, как оно будет. Пока мы знаем, что есть 12 блокирующих постановлений. Посмотрим, будут ли они поддерживаться или нет. После этого будет решаться судьба подписания этого законопроекта", - сказал спикер украинского парламента.

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Он также выразил надежду, что парламентарии рассмотрят соответствующие проекты постановлений на следующей пленарной неделе, а именно 19 или 20 октября.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".