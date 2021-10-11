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Судьба закона об олигархах будет решаться после рассмотрения 12 блокирующих постановлений, - Стефанчук

Судьба закона об олигархах будет решаться после рассмотрения 12 блокирующих постановлений, - Стефанчук

Судьба подписания закона о деолигархизации будет решаться после рассмотрения народными депутатами проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии соответствующего документа.

Об этом недавно назначенный председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы решаем этот вопрос, как оно будет. Пока мы знаем, что есть 12 блокирующих постановлений. Посмотрим, будут ли они поддерживаться или нет. После этого будет решаться судьба подписания этого законопроекта", - сказал спикер украинского парламента.

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Он также выразил надежду, что парламентарии рассмотрят соответствующие проекты постановлений на следующей пленарной неделе, а именно 19 или 20 октября.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Стефанчук Руслан (658) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+2
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11.10.2021 18:46
+1
Та шо там решать ВСЕХ ОЛИГАРХОВ на НАРЫ и всего делов .
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11.10.2021 17:54
+1
Та це вам як
два пальці об асфальт, подумаєш проблема.
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11.10.2021 18:01
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Та шо там решать ВСЕХ ОЛИГАРХОВ на НАРЫ и всего делов .
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11.10.2021 17:54 Ответить
Та це вам як
два пальці об асфальт, подумаєш проблема.
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11.10.2021 18:01 Ответить
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11.10.2021 18:03 Ответить
После переворота в ВР можно и проголосовать.
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11.10.2021 18:15 Ответить
У олигархов необходимо деприватизировать капитал и раздать народу. Начать с Порошенко.
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11.10.2021 18:38 Ответить
Правнук шарикова что ли??
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11.10.2021 18:41 Ответить
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11.10.2021 18:46 Ответить
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11.10.2021 20:54 Ответить
 
 