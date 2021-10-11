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"Слуга народа" Василевская-Смаглюк об отставках в Кабмине: Если вы кого-то "уходите", то скажите хотя бы, кого видите на замену

При увольнении министров в правительстве часто не говорят, кого видят на замену.

Об этом нардеп фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила в интервью Цензор.НЕТ.

Парламентарий отметила, что каждому новому человеку, который приходит в министерство, нужно полгода, чтобы вникнуть в процесс.

"Появилась информация о том, что Абрамовский (министр экологии. - Ред.) написал заявление об уходе, а кандидата на это место нет. Но если вы кого-то "уходите", то хотя бы скажите, кого видите в команде", - подчеркнула нардеп.

"К сожалению, там, где вопросы касаются каких-то миллиардных тендеров, больших государственных денег, не получается работать в конструктиве и прогнозируемо, почему-то всегда есть конфликт интересов и разбаланс. Потому слухи о том, что кто-то уходит, есть, а кого Шмыгаль видит на замену в своей команде, нет", - добавила Василевская-Смаглюк.

Кроме того, нардеп отметила, что замена премьера-министра Дениса Шмыгаля в ближайшее время не планируется.

"На мой взгляд, этот вопрос нельзя ставить накануне зимы, потому что снова будут пертурбации, турбулентность и т.д.. Я бы посмотрела, как мы пройдем зиму, и тогда бы делала какие-то кадровые ротации", - сказала нардеп.

Интервью с нардепом "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк читайте здесь.

Также читайте: Многие прокуроры восстанавливаются через суд, им выплачивают компенсации, сумма которых уже достигла 300 млн грн, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Автор: 

Кабмин (14029) отставка (3155) Василевская-Смаглюк Ольга (63)


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Топ комментарии
+4
Вау!
Тебе что, в Трускавце не объяснили, что ваша функция заключается в одном: "нажимать кнопки, как указано с Банковой"?
Да и давать интервью всяким подозрительным изданиям типа "Цензор" вам должны были запретить.
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11.10.2021 18:23
+3
в том и дело)
что любой ишак из зоопарка будет лучше работать чем "самый умный" из слуг урода
только в этом и зашквар для слуг урода - так демонстрировать свой "профессионализм")
А из нормальных людей, как заявили сами слуги урода - "у нас сумашедший кадровый голод - никто из нормальных людей не хочет с нами сотрудничать"
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11.10.2021 18:15
+2
нахера зачем ее статью разбирать на цитаты?
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11.10.2021 18:04
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нахера зачем ее статью разбирать на цитаты?
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11.10.2021 18:04 Ответить
це не важливо бо міністри у нас нічого не вирішують
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11.10.2021 18:05 Ответить
Я не понимаю беспокойства васлевской-смаглюк! Да на освободившееся место можно смело посадить ишака из зоопарка и разницы никто не заметит!!!! Так что ближайший резерв для новых пополнений в кабмин в зоопарке хватает!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.10.2021 18:09 Ответить
в том и дело)
что любой ишак из зоопарка будет лучше работать чем "самый умный" из слуг урода
только в этом и зашквар для слуг урода - так демонстрировать свой "профессионализм")
А из нормальных людей, как заявили сами слуги урода - "у нас сумашедший кадровый голод - никто из нормальных людей не хочет с нами сотрудничать"
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11.10.2021 18:15 Ответить
не, еще лысый не трудоустроен...
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11.10.2021 19:21 Ответить
Вау!
Тебе что, в Трускавце не объяснили, что ваша функция заключается в одном: "нажимать кнопки, как указано с Банковой"?
Да и давать интервью всяким подозрительным изданиям типа "Цензор" вам должны были запретить.
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11.10.2021 18:23 Ответить
то скажите хотя бы, кого видите на замену)))) дебилы 25х7 в наркотическом угаре, они видят розовых слоников.
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11.10.2021 18:31 Ответить
Кто такая эта тупая курица с Криворожского борделя, что ее мнение надо слушать.Понасобирали весь мусор с помоек и льют понос о чем попало.
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11.10.2021 18:44 Ответить
Якщо ви не маєте заміни і фахівців то не треба було лізти у владу і обіцяти. ГАНЬБА.
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11.10.2021 18:53 Ответить
слово "фахівці" , як і слово "державники" нікого не цікавлять. Цікавлять Голохвастови або ще краще - його посіпаки.
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11.10.2021 19:30 Ответить
Этой проколомойской курицы что-то очень много сегодня. И это, похоже, как-то коррелируется с якобы отравлением Полякова, который ТАКЖЕ входил в проколомойскую фракцию "за майбах" /за майбутнє/
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11.10.2021 19:27 Ответить
 
 