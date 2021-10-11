"Слуга народа" Василевская-Смаглюк об отставках в Кабмине: Если вы кого-то "уходите", то скажите хотя бы, кого видите на замену

При увольнении министров в правительстве часто не говорят, кого видят на замену.

Об этом нардеп фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила в интервью Цензор.НЕТ.

Парламентарий отметила, что каждому новому человеку, который приходит в министерство, нужно полгода, чтобы вникнуть в процесс.

"Появилась информация о том, что Абрамовский (министр экологии. - Ред.) написал заявление об уходе, а кандидата на это место нет. Но если вы кого-то "уходите", то хотя бы скажите, кого видите в команде", - подчеркнула нардеп.

"К сожалению, там, где вопросы касаются каких-то миллиардных тендеров, больших государственных денег, не получается работать в конструктиве и прогнозируемо, почему-то всегда есть конфликт интересов и разбаланс. Потому слухи о том, что кто-то уходит, есть, а кого Шмыгаль видит на замену в своей команде, нет", - добавила Василевская-Смаглюк.

Кроме того, нардеп отметила, что замена премьера-министра Дениса Шмыгаля в ближайшее время не планируется.

"На мой взгляд, этот вопрос нельзя ставить накануне зимы, потому что снова будут пертурбации, турбулентность и т.д.. Я бы посмотрела, как мы пройдем зиму, и тогда бы делала какие-то кадровые ротации", - сказала нардеп.

Интервью с нардепом "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк читайте здесь.

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