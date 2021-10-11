"Слуга народа" Василевская-Смаглюк об отставках в Кабмине: Если вы кого-то "уходите", то скажите хотя бы, кого видите на замену
При увольнении министров в правительстве часто не говорят, кого видят на замену.
Об этом нардеп фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила в интервью Цензор.НЕТ.
Парламентарий отметила, что каждому новому человеку, который приходит в министерство, нужно полгода, чтобы вникнуть в процесс.
"Появилась информация о том, что Абрамовский (министр экологии. - Ред.) написал заявление об уходе, а кандидата на это место нет. Но если вы кого-то "уходите", то хотя бы скажите, кого видите в команде", - подчеркнула нардеп.
"К сожалению, там, где вопросы касаются каких-то миллиардных тендеров, больших государственных денег, не получается работать в конструктиве и прогнозируемо, почему-то всегда есть конфликт интересов и разбаланс. Потому слухи о том, что кто-то уходит, есть, а кого Шмыгаль видит на замену в своей команде, нет", - добавила Василевская-Смаглюк.
Кроме того, нардеп отметила, что замена премьера-министра Дениса Шмыгаля в ближайшее время не планируется.
"На мой взгляд, этот вопрос нельзя ставить накануне зимы, потому что снова будут пертурбации, турбулентность и т.д.. Я бы посмотрела, как мы пройдем зиму, и тогда бы делала какие-то кадровые ротации", - сказала нардеп.
Интервью с нардепом "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк читайте здесь.
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нахеразачем ее статью разбирать на цитаты?
что любой ишак из зоопарка будет лучше работать чем "самый умный" из слуг урода
только в этом и зашквар для слуг урода - так демонстрировать свой "профессионализм")
А из нормальных людей, как заявили сами слуги урода - "у нас сумашедший кадровый голод - никто из нормальных людей не хочет с нами сотрудничать"
Тебе что, в Трускавце не объяснили, что ваша функция заключается в одном: "нажимать кнопки, как указано с Банковой"?
Да и давать интервью всяким подозрительным изданиям типа "Цензор" вам должны были запретить.