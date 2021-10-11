Украинская сторона обращает внимание только на позицию Путина, - в ОП отреагировали на статью Медведева об Украине
Украина обращает внимание только на позицию президента России Владимира Путина, что звучит в его окружении – это вопрос вторичный.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины, Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос вторичный, как минимум. Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки, и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась", - заявил Подоляк.
Он также добавил, что статья соратника Путина "о бессмысленности ведения переговоров с Украиной по причине несамостоятельности" считается в Офисе президента неуместной и шантажистской.
По его словам, если же в России хотят обсудить, в том числе, и идентичность Украины, то исходить необходимо из следующего: "Идентичность украинцев и Украины как страны точно отличается от того, что было сочинено по этому поводу в рамках сконструированной истории СССР или краткого курса истории КПСС. Ценности Украины отличаются от того, что излагалось о них в прошлом. Нужно принять и уважать этот факт", - сказал Подоляк.
Он также упомянул о том, что "Медведев выпал из политической повестки дня в России" и не приглашался к организации переговоров между Украиной и Россией.
Статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" была опубликована на сайте газеты "Коммерсантъ" в понедельник. Зампред Совета безопасности РФ считает отношения с представителями нынешних властей Украины бессмысленными.
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важно помнить кто такой подоляк:
Тітушки вперше з'явились 18-го травня 2013. А знаєте хто тоді був політтехнологом януковища?
Подоляк.
До того-ж він був консультантом регіонала юрія іванющенка (відомого також як юра єнакієвський).
На Рашке, без разрешения Путина, они пукнуть НЕ МОГУТ!
Так, что какой бы бред не несли эти "Медведевы" или "Жириновский" - все это говорится с одобрения Путина и по указанию Путина!
Дебіли, тля...
в Украине даже девяностолетний Кравчук выглядит лучше...
*********, оно что, у вас там не просыхает? не позорьтесь так, убогие вОнюшки, сдайте это свое убогое чмо ведмедку лучше на корм свиньям.))
- Все в 3,14дарасы.
В окружении ответят:
- Мы уже!!!
И вообще, мишутке если что и дают, то всё под слив.
Прочла у уважаемого мной твитёра будто бы Медведев еврей.
Нет, я понимаю, что среди евреев могут быть дураки.
Но не до такой же степени, товарищ профессор!
Понимать нада...