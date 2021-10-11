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Украинская сторона обращает внимание только на позицию Путина, - в ОП отреагировали на статью Медведева об Украине

Украинская сторона обращает внимание только на позицию Путина, - в ОП отреагировали на статью Медведева об Украине

Украина обращает внимание только на позицию президента России Владимира Путина, что звучит в его окружении – это вопрос вторичный.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины, Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос вторичный, как минимум. Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки, и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась", - заявил Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев написал статью об Украине: Будем ждать "вменяемого руководства". Переговоры "абсолютно бессмысленны"

Он также добавил, что статья соратника Путина "о бессмысленности ведения переговоров с Украиной по причине несамостоятельности" считается в Офисе президента неуместной и шантажистской.

По его словам, если же в России хотят обсудить, в том числе, и идентичность Украины, то исходить необходимо из следующего: "Идентичность украинцев и Украины как страны точно отличается от того, что было сочинено по этому поводу в рамках сконструированной истории СССР или краткого курса истории КПСС. Ценности Украины отличаются от того, что излагалось о них в прошлом. Нужно принять и уважать этот факт", - сказал Подоляк.

Также читайте: Медведев о Зеленском: По сути он отказался от своей идентичности... Вывернутый наизнанку человек

Он также упомянул о том, что "Медведев выпал из политической повестки дня в России" и не приглашался к организации переговоров между Украиной и Россией.

Статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" была опубликована на сайте газеты "Коммерсантъ" в понедельник. Зампред Совета безопасности РФ считает отношения с представителями нынешних властей Украины бессмысленными.

Медведев Дмитрий (4101) путин владимир (31311) Офис Президента (1799) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+15
зеЛох офшорный хочет гарантий для себя лично (по дороге на ростов) исключительно от фуйла кремлевского.
важно помнить кто такой подоляк:
Тітушки вперше з'явились 18-го травня 2013. А знаєте хто тоді був політтехнологом януковища?
Подоляк.
До того-ж він був консультантом регіонала юрія іванющенка (відомого також як юра єнакієвський).
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11.10.2021 18:18
+13
а что звучит в окружении зеленского не просто вторично, десятирично
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11.10.2021 18:09
+7
Фу, плісняві імпотенти мовчки утерлись.
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11.10.2021 18:14
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Правила форума Совет форумчан
а что звучит в окружении зеленского не просто вторично, десятирично
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11.10.2021 18:09 Ответить
зеЛох офшорный хочет гарантий для себя лично (по дороге на ростов) исключительно от фуйла кремлевского.
важно помнить кто такой подоляк:
Тітушки вперше з'явились 18-го травня 2013. А знаєте хто тоді був політтехнологом януковища?
Подоляк.
До того-ж він був консультантом регіонала юрія іванющенка (відомого також як юра єнакієвський).
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11.10.2021 18:18 Ответить
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11.10.2021 21:16 Ответить
ой ой ой они обиделись...
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11.10.2021 18:11 Ответить
Так Путен вже усе сказав ; Один народ. Шо вам ще треба ЗЕбіли?
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11.10.2021 18:47 Ответить
98% активных националистов в населении окончат эту агрессию. Это единственный выход.
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11.10.2021 18:11 Ответить
В ЛГБТ, на паради!
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11.10.2021 18:17 Ответить
Фу, плісняві імпотенти мовчки утерлись.
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11.10.2021 18:14 Ответить
Схоже що немає межі зебанутості.
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11.10.2021 18:15 Ответить
А что ещё можно от зекретинов ожидать?на них козломордые сцут,а они утераются и срут на зесрань ...
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11.10.2021 18:18 Ответить
эту тварь что сейчас у корыта нужно гнать больше чем тварь януковича и их пополизаторев.
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11.10.2021 18:19 Ответить
ТЫПИЛЫ!
На Рашке, без разрешения Путина, они пукнуть НЕ МОГУТ!
Так, что какой бы бред не несли эти "Медведевы" или "Жириновский" - все это говорится с одобрения Путина и по указанию Путина!
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11.10.2021 18:20 Ответить
ни одной буквы не угадал, пу сам не самостоятельный, это говорящая голова конторы
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11.10.2021 19:48 Ответить
офис признал главмокшу верховным ребе...
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11.10.2021 18:20 Ответить
Это просто какой-то позор!(с)))
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11.10.2021 18:21 Ответить
Сейчас как раз удобный момент поздравить всю расею с юбилеем - ровно 300 лет назад их уарь Пётр I переименовал их московское царство в РОССИЮ.
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11.10.2021 18:22 Ответить
Типа Путин не знает что Медведев написал?
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11.10.2021 18:23 Ответить
Украина тоже не видит смысла о чём то разговаривать с мокшами, так как этот огрызок ссср, под названием "россия", как и нынешний президент этого огрызка и госдума - нелегитимны!!! Когда за поребриком подохнет нынешний диктатор самозванец и террорист номер 1 в мире и когда проведут нормальные, демократические выборы, тогда поговорим!!
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11.10.2021 18:26 Ответить
Сюр...зеопа:"пусть господин Путин сам это скажет -мы только его самого слушаем"...ну и где зебилы со своими воплями про проукраинскую зекрысу(потому что на него медвудун насрал сегодня)
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11.10.2021 18:35 Ответить
а ніби Дімон міг щось ляпнути таке, з чим ***** не згоден...
Дебіли, тля...
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11.10.2021 18:35 Ответить
опущенцы
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11.10.2021 18:57 Ответить
верно.
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11.10.2021 19:01 Ответить
Ага, зебилы снова обосрались
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12.10.2021 10:46 Ответить
Бумажку дать? Или вы по привычке - себе в штаны?
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15.10.2021 09:18 Ответить
Що і вимагалося довести - молимось тільки на *****.
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11.10.2021 19:06 Ответить
Миша, короче, меня не интересует мнение Пукина. Тебе ясно? И тебя оно не интересует, идиот!
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11.10.2021 19:08 Ответить
Уж сколько раз твердили миру... Скільки вже буде отоє президенте намагатись заглянути в очі **********? Та нехай би само,а ото ганьбить всю Україну. А українцям все рівно, що про них патякають улуси починаючи із сцаря ****************** і кінчаючи останнім бомжем із якогось занюханого кацапського козлосранська.
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11.10.2021 19:12 Ответить
Достойный ответ Украины.
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11.10.2021 19:24 Ответить
Нет, крайне слабый ответ. Правильным ответом было бы напоминание, что невыполнение самых первых пунктов Минского соглашения, важнейшим из которых является возвращение всех пленных, является серьезным препятствием в продвижении к миру на Донбассе.
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11.10.2021 20:16 Ответить
этому чмошнику всего 56 лет, рост 1,6 с кепкой, а выглядит, как кусок дерьма.
в Украине даже девяностолетний Кравчук выглядит лучше...

*********, оно что, у вас там не просыхает? не позорьтесь так, убогие вОнюшки, сдайте это свое убогое чмо ведмедку лучше на корм свиньям.))

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11.10.2021 19:38 Ответить
До уйла у зеклована нема з чим їхати, немає камаза з баксами, та і в ростові місце зайняте.
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11.10.2021 20:15 Ответить
а ведь верно подметил, нет смысла договариваться по причине многократно подтвержденной недоговороспособности
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11.10.2021 19:46 Ответить
Не применительно к мнению ОПки, но если вдруг в РФии генеральная линия будет на легализацию ЛГБТ, нацлидер скажет:
- Все в 3,14дарасы.
В окружении ответят:
- Мы уже!!!
И вообще, мишутке если что и дают, то всё под слив.
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11.10.2021 19:57 Ответить
Странная позиция, понятно что заявление Медведева не самостоятельное, а является элементом давления . Мол делайте уступки, а то встречи не будет...
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11.10.2021 20:13 Ответить
А разве этот нафталиновый алкаш выразил свою личную позицию, ну не смешите😁😁😁
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11.10.2021 20:23 Ответить
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11.10.2021 20:30 Ответить
як нема сенсу обговорювати статтю лайна-мєдвєдєва так само нема сенсу обговорювати текст лайна-подоляка.
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11.10.2021 20:44 Ответить
Замість того що б дати гідну відповідь рашистам, згадати що росія вже восьмий рік війну ,анексувала Крим ,веде гібридну війну ,про шовіністичну істерію рос. тв і відповідь повина бути чітка Украіна ніколи не буде частиною "русского мира" як би не бісились рашисти ,А так відповідь ні про що і все ілюзія переговорів з путіном ,невже не зрозуміло про що він може говорити?
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11.10.2021 20:46 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

Прочла у уважаемого мной твитёра будто бы Медведев еврей.
Нет, я понимаю, что среди евреев могут быть дураки.
Но не до такой же степени, товарищ профессор!
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11.10.2021 21:48 Ответить
Не, ну не сотопотамы ж сидят в ОП? Мало того, что Вован Вованыч поджопил Медведа из премьерского кресла, так ещё и с Банковой Димона опускают. А меж тем, Медвед собою олицетворяет неукоснительное исполнение предвыборных обещаний. Обещал же Вованыч в 2004-м мировое лидерство России в нанотехнологиях и исполнил - от самого Вована Димон росточком-то пониже будет.
Понимать нада...
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15.10.2021 09:50 Ответить
 
 