Украинская сторона обращает внимание только на позицию Путина, - в ОП отреагировали на статью Медведева об Украине

Украина обращает внимание только на позицию президента России Владимира Путина, что звучит в его окружении – это вопрос вторичный.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины, Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос вторичный, как минимум. Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки, и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась", - заявил Подоляк.

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Он также добавил, что статья соратника Путина "о бессмысленности ведения переговоров с Украиной по причине несамостоятельности" считается в Офисе президента неуместной и шантажистской.

По его словам, если же в России хотят обсудить, в том числе, и идентичность Украины, то исходить необходимо из следующего: "Идентичность украинцев и Украины как страны точно отличается от того, что было сочинено по этому поводу в рамках сконструированной истории СССР или краткого курса истории КПСС. Ценности Украины отличаются от того, что излагалось о них в прошлом. Нужно принять и уважать этот факт", - сказал Подоляк.

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Он также упомянул о том, что "Медведев выпал из политической повестки дня в России" и не приглашался к организации переговоров между Украиной и Россией.

Статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" была опубликована на сайте газеты "Коммерсантъ" в понедельник. Зампред Совета безопасности РФ считает отношения с представителями нынешних властей Украины бессмысленными.