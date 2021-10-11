Партия власти и президент Зеленский несут ответственность за срыв избрания главы САП, - Совет общественного контроля НАБУ

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро возмущен заявлением президента Владимира Зеленского относительно срыва избрания председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу совета.

"Президент или не понимает, или делает вид, что не понимает причину срыва комиссии.

К сути.

Специализированная антикоррупционная прокуратура - часть антикоррупционной вертикали, которая направляет расследование НАБУ в суд. САП осуществляет процессуальное руководство над делами НАБУ (и не зависит от генпрокуратуры). Без подписей прокуроров невозможно провести ни один обыск, арест, изъятие документов и тому подобное.

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Сейчас САП остается без председателя более 14 месяцев. Назар Холодницкий отбыл пятилетний срок на должности председателя института и завершил свои полномочия 21 августа 2020 года. Конкурс на должность главы продолжается еще дольше: формировать комиссию начали в июле 2020 года.

В состав комиссии входит 11 человек - семь делегирует Верховная Рада, а остальные 4 - международные партнеры от Совета прокуроров.

Отметим, что в течение времени, когда САП не имеет руководителя, работа антикоррупционной вертикали (НАБУ - САП - ВАКС) не является эффективной. Это мы видим из отчета о деятельности НАБУ: количество дел, которые передали прокуроры САП в Высший антикоррупционный суд, упало вдвое.

Итак, в субботу, 09.10.2021, кворума не было из-за отсутствия трех членов - Елены Бусол, Евгения Соболя и Андрея Гуджала.

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Соболь - кандидат, которого делегировала партия президента. Другие члены, которые затягивают избрание председателя САП, не были бы назначены в комиссию без голосов монобольшинства.

То есть партия власти и президент несут ответственность за срыв выборов главы САП", - уверены в Совете общественного контроля НАБУ.

Там добавляют, что члены комиссии, делегированные от Совета прокуроров международными партнерами Украины, уже дважды публично заявляли о попытках вмешательства в конкурс: 8 января и 23 августа.

"По состоянию на конец июля осталось всего два кандидата на должность (главы САП. - Ред.) - детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса Генерального прокурора Андрей Синюк, то есть осталось только выбрать победителя конкурса", - констатируют в совете.

Общественники напоминают, что президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон публично пообещал президенту США Джо Байдену немедленно избрать председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.

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В совете общественного контроля НАБУ резюмируют, что кандидаты от власти саботируют конкурс, Зеленский дает обещания международным партнерам, которые не выполняет, а антикоррупционная вертикаль работает неэффективно.

Напомним, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.

Свое недовольство сложившейся ситуацией выразил и президент Зеленский, заявивший, что "члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено".

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