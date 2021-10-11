Партия власти и президент Зеленский несут ответственность за срыв избрания главы САП, - Совет общественного контроля НАБУ
Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро возмущен заявлением президента Владимира Зеленского относительно срыва избрания председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу совета.
"Президент или не понимает, или делает вид, что не понимает причину срыва комиссии.
К сути.
Специализированная антикоррупционная прокуратура - часть антикоррупционной вертикали, которая направляет расследование НАБУ в суд. САП осуществляет процессуальное руководство над делами НАБУ (и не зависит от генпрокуратуры). Без подписей прокуроров невозможно провести ни один обыск, арест, изъятие документов и тому подобное.
Сейчас САП остается без председателя более 14 месяцев. Назар Холодницкий отбыл пятилетний срок на должности председателя института и завершил свои полномочия 21 августа 2020 года. Конкурс на должность главы продолжается еще дольше: формировать комиссию начали в июле 2020 года.
В состав комиссии входит 11 человек - семь делегирует Верховная Рада, а остальные 4 - международные партнеры от Совета прокуроров.
Отметим, что в течение времени, когда САП не имеет руководителя, работа антикоррупционной вертикали (НАБУ - САП - ВАКС) не является эффективной. Это мы видим из отчета о деятельности НАБУ: количество дел, которые передали прокуроры САП в Высший антикоррупционный суд, упало вдвое.
Итак, в субботу, 09.10.2021, кворума не было из-за отсутствия трех членов - Елены Бусол, Евгения Соболя и Андрея Гуджала.
Соболь - кандидат, которого делегировала партия президента. Другие члены, которые затягивают избрание председателя САП, не были бы назначены в комиссию без голосов монобольшинства.
То есть партия власти и президент несут ответственность за срыв выборов главы САП", - уверены в Совете общественного контроля НАБУ.
Там добавляют, что члены комиссии, делегированные от Совета прокуроров международными партнерами Украины, уже дважды публично заявляли о попытках вмешательства в конкурс: 8 января и 23 августа.
"По состоянию на конец июля осталось всего два кандидата на должность (главы САП. - Ред.) - детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса Генерального прокурора Андрей Синюк, то есть осталось только выбрать победителя конкурса", - констатируют в совете.
Общественники напоминают, что президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон публично пообещал президенту США Джо Байдену немедленно избрать председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.
В совете общественного контроля НАБУ резюмируют, что кандидаты от власти саботируют конкурс, Зеленский дает обещания международным партнерам, которые не выполняет, а антикоррупционная вертикаль работает неэффективно.
Напомним, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.
Свое недовольство сложившейся ситуацией выразил и президент Зеленский, заявивший, что "члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено".
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Евробляхи не могут встать на учет даже после растаможки: какие VIN-номера "заворачивают" в МРЭО. На водителей заводят уголовные дела. Владельцу придется побегать по судам и потратиться, чтобы доказать свою невиновность.
Для некоторых автомобилей на еврономерах факт прохождения льготной растаможки не увенчался долгожданной легализацией и вручением украинских номеров: их изъяли в ходе экспертизы в МРЭО.
Как рассказал UBR.ua юрист ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук, минимум одна евробляха в день сталкивается с подобной ситуацией, когда на этапе постановки машины на учет и в ходе прохождения экспертной проверки на кузове машины выявляются повреждение или полное отсутствие VIN-кода.
https://ubr.ua/market/auto/evrobljakhi-ne-mohut-vstat-na-uchet-dazhe-posle-rastamozhki-prichina-v-vin-nomere-4008096
Фсьо біло впєрвіє і вно-овь…
https://www.youtube.com/watch?v=_-yXv957qcI
Зеленский исполняет обычную тактику, называемую:
"ПРИКИНУТЬСЯ ШЛАНГОМ"!
А президент Зеленский сразу сказал, и Шабунину тоже, - Идите в сраку. Я никому ничего не должен.
Щоб кожна людина, що почує, скаже собі, що зеля і є головна корупція (але має ще 20-30% підтримки, бо люди ще не почули) ..
Щоб кожен такий факт був почутий у G7..
Щоб потім посли від G7, МВФ, Єврокомісія, Конгрес при зустрічах з зелею питали, що ж той зеля собі думає і чи справді зеля хоче долучитися до цивілізованих країн, чи може хоче бути як на московії..
І саме Шабунін дотиснув деркача і дупинського, що зеля був змушений накласти на них свої санкції..
За половину каденції усенарідний сонцелікій лідор з мільйонера став мільярдером.
Головне не переплутайте 😁
форбс у поміч..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%88%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2015
петя настільки кепсько керував країною + війна + штучний банкопад, що збідніли всі,
але потім петя збагачувався найкраще за всіх..
форбс у поміч.. нічого особистого..