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Партия власти и президент Зеленский несут ответственность за срыв избрания главы САП, - Совет общественного контроля НАБУ

Партия власти и президент Зеленский несут ответственность за срыв избрания главы САП, - Совет общественного контроля НАБУ

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро возмущен заявлением президента Владимира Зеленского относительно срыва избрания председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу совета.

"Президент или не понимает, или делает вид, что не понимает причину срыва комиссии.

К сути.

Специализированная антикоррупционная прокуратура - часть антикоррупционной вертикали, которая направляет расследование НАБУ в суд. САП осуществляет процессуальное руководство над делами НАБУ (и не зависит от генпрокуратуры). Без подписей прокуроров невозможно провести ни один обыск, арест, изъятие документов и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС и США очень разочарованы срывом заседания комиссии по руководителю САП, - посольство

Сейчас САП остается без председателя более 14 месяцев. Назар Холодницкий отбыл пятилетний срок на должности председателя института и завершил свои полномочия 21 августа 2020 года. Конкурс на должность главы продолжается еще дольше: формировать комиссию начали в июле 2020 года.

В состав комиссии входит 11 человек - семь делегирует Верховная Рада, а остальные 4 - международные партнеры от Совета прокуроров.

Отметим, что в течение времени, когда САП не имеет руководителя, работа антикоррупционной вертикали (НАБУ - САП - ВАКС) не является эффективной. Это мы видим из отчета о деятельности НАБУ: количество дел, которые передали прокуроры САП в Высший антикоррупционный суд, упало вдвое.

Итак, в субботу, 09.10.2021, кворума не было из-за отсутствия трех членов - Елены Бусол, Евгения Соболя и Андрея Гуджала.

Также читайте: "Не услышал адекватных пояснений задержки конкурса", - Зеленский о срыве выборов главы САП

Соболь - кандидат, которого делегировала партия президента. Другие члены, которые затягивают избрание председателя САП, не были бы назначены в комиссию без голосов монобольшинства.

То есть партия власти и президент несут ответственность за срыв выборов главы САП", - уверены в Совете общественного контроля НАБУ.

Там добавляют, что члены комиссии, делегированные от Совета прокуроров международными партнерами Украины, уже дважды публично заявляли о попытках вмешательства в конкурс: 8 января и 23 августа.

"По состоянию на конец июля осталось всего два кандидата на должность (главы САП. - Ред.) - детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса Генерального прокурора Андрей Синюк, то есть осталось только выбрать победителя конкурса", - констатируют в совете.

Общественники напоминают, что президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон публично пообещал президенту США Джо Байдену немедленно избрать председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.

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В совете общественного контроля НАБУ резюмируют, что кандидаты от власти саботируют конкурс, Зеленский дает обещания международным партнерам, которые не выполняет, а антикоррупционная вертикаль работает неэффективно.

Партия власти и президент Зеленский несут ответственность за срыв избрания главы САП, - Совет общественного контроля НАБУ 01

Напомним, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.

Свое недовольство сложившейся ситуацией выразил и президент Зеленский, заявивший, что "члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено".

Читайте: Ожидаю прозрачного конкурса по назначению главы САП. Он должен вызывать доверие общества, - Танасевич

Автор: 

НАБУ (4222) САП (2066) Совет общественного контроля (21)


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Топ комментарии
+21
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11.10.2021 18:25
+15
вони сумлінно виконують завдання, поставлене народом - руйнують українську державу як таку
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11.10.2021 18:19
+15
Партия власти и президент зеленский несут ответственность.
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11.10.2021 18:20
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Правила форума Совет форумчан
вони сумлінно виконують завдання, поставлене народом - руйнують українську державу як таку
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11.10.2021 18:19 Ответить
Не народом, а 73 відсотками храждан.
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11.10.2021 18:42 Ответить
к сожалению, такой 3 нас нарид. Включая молодежж, радостно отдавшую свои голоса "по приколу".
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12.10.2021 10:35 Ответить
Мабуть Путлєр ставив таке завдання.
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11.10.2021 19:06 Ответить
Партия власти и президент зеленский несут ответственность.
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11.10.2021 18:20 Ответить
хитрожопые евробляхеры - вам привет от зеленых

Евробляхи не могут встать на учет даже после растаможки: какие VIN-номера "заворачивают" в МРЭО. На водителей заводят уголовные дела. Владельцу придется побегать по судам и потратиться, чтобы доказать свою невиновность.
Для некоторых автомобилей на еврономерах факт прохождения льготной растаможки не увенчался долгожданной легализацией и вручением украинских номеров: их изъяли в ходе экспертизы в МРЭО.
Как рассказал UBR.ua юрист ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук, минимум одна евробляха в день сталкивается с подобной ситуацией, когда на этапе постановки машины на учет и в ходе прохождения экспертной проверки на кузове машины выявляются повреждение или полное отсутствие VIN-кода.
https://ubr.ua/market/auto/evrobljakhi-ne-mohut-vstat-na-uchet-dazhe-posle-rastamozhki-prichina-v-vin-nomere-4008096
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11.10.2021 18:20 Ответить
Вони так пишалися тим, що перемогли Порошенка, проголосувавши проти нього на виборах. "Виграли" бій, програли війну. Піррова перемога
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11.10.2021 18:29 Ответить
Ті помніш как фсьо начіна-алось,
Фсьо біло впєрвіє і вно-овь…
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11.10.2021 18:24 Ответить
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11.10.2021 18:25 Ответить
"Зачем из трусиков Зели торчит справка Кивы,ПЛАН ПО УНИЧТОЖЕНИЮ УКРАИНЫ затеяли наш Дурак и его Ермак"

https://www.youtube.com/watch?v=_-yXv957qcI
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11.10.2021 18:25 Ответить
пи...ры
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11.10.2021 18:27 Ответить
Что вы удивляетесь?
Зеленский исполняет обычную тактику, называемую:
"ПРИКИНУТЬСЯ ШЛАНГОМ"!
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11.10.2021 18:31 Ответить
Зе - коцапская крыса и путенский холуй, шо тут не ясно, ну и подстилка олигархов канеха
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11.10.2021 18:32 Ответить
Якщо виберуть незалежного прокурора, тоді потрібно і по президенту працювати за його 40 лямов)))) хто в це віре))
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11.10.2021 18:42 Ответить
" когда САП не имеет руководителя, работа антикоррупционной вертикали не является эффективной " - Ну вот был у вас Сытник целых 5 лет и где эффективность ? Кого из топ-чиновников посадили ? Вы бездельники вечно кричащие о своей важности и необходимости для страны. За все годы вашей работы результата нет. Так зачем вы вообще нужны ?
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11.10.2021 18:50 Ответить
Гниды
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11.10.2021 19:57 Ответить
Шабунин или не понимает, или делает вид, что не понимает причину срыва комиссии.
А президент Зеленский сразу сказал, и Шабунину тоже, - Идите в сраку. Я никому ничего не должен.
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11.10.2021 20:29 Ответить
Шабунін з кожного зашквару влади робить шоу, розтягує кожен випадок на 8-10 виступів, заяв, звернень і підсумків.. Щоб кожне його відео показали як це можливо на більшій кількості каналів, щоб про факт довідалося як можливо більша кількість людей..

Щоб кожна людина, що почує, скаже собі, що зеля і є головна корупція (але має ще 20-30% підтримки, бо люди ще не почули) ..

Щоб кожен такий факт був почутий у G7..

Щоб потім посли від G7, МВФ, Єврокомісія, Конгрес при зустрічах з зелею питали, що ж той зеля собі думає і чи справді зеля хоче долучитися до цивілізованих країн, чи може хоче бути як на московії..

І саме Шабунін дотиснув деркача і дупинського, що зеля був змушений накласти на них свої санкції..
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12.10.2021 10:19 Ответить
От как только выберут САП людей ЗЕ!, так и саботажу конец
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12.10.2021 11:46 Ответить
За свою каденцію Порошенко з мільярдера став мільйонером.

За половину каденції усенарідний сонцелікій лідор з мільйонера став мільярдером.
Головне не переплутайте 😁
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12.10.2021 12:07 Ответить
це все легко перевіряється..
форбс у поміч..

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%88%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2015

петя настільки кепсько керував країною + війна + штучний банкопад, що збідніли всі,

але потім петя збагачувався найкраще за всіх..

форбс у поміч.. нічого особистого..
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13.10.2021 10:16 Ответить
 
 