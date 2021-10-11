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Комбайн столкнулся на переезде с пассажирским поездом "Бахмут-Львов", поврежден локомотив и 6 вагонов, - Укрзализныця. ФОТО

В понедельник, 11 октября, на железнодорожном переезде на участке Фастов-Житомир произошло ДТП с участием комбайна и пассажирского поезда, следовавшего по маршруту № 141 "Бахмут – Львов".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Комбайн столкнулся на переезде с пассажирским поездом Бахмут-Львов, поврежден локомотив и 6 вагонов, - Укрзализныця 01

По предварительной информации, водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался поезд.

"В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации", - говорится в сообщении.

Комбайн столкнулся на переезде с пассажирским поездом Бахмут-Львов, поврежден локомотив и 6 вагонов, - Укрзализныця 02

Читайте также: Локомотив столкнулся с грузовиком КрАЗ на Николаевщине, водитель погиб, - Нацполиция. ФОТО

Комбайн столкнулся на переезде с пассажирским поездом Бахмут-Львов, поврежден локомотив и 6 вагонов, - Укрзализныця 03

Отмечается, что пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, были пересажены на другие места в поезде.

"На месте работает полиция, и из-за следственных действий поезд задерживается более чем на 2 часа. Задержек других рейсов пока нет", - добавляют в УЗ.

Читайте: Грузовые вагоны сошли с рельсов в Запорожье: Задерживаются пассажирские поезда

Автор: 

ДТП (7677) железная дорога (1412) Укрзализныця (2753)


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Топ комментарии
+24
Жил-был фермер. В кредитных долгах как в шелках. И взял однажды фермер в лизинг комбайн Джон Дир за 150 000 долларов. Пригласил на работу Васю-комбайнера из соседнего села.

Тут и сказке конец.
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11.10.2021 18:58
+17
Комбайн то хороший а вот за рулем как всегда пьянь колхозная.
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11.10.2021 18:50
+16
Джон Дир фуфло не лепит.
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11.10.2021 18:47
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Мабуть водій комбайна вирішив "підрізать" поїзд!
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11.10.2021 18:45 Ответить
А поїзд вмістом того щоб пропустити "добавив газу".🤭"мажор" мабуть🤗
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11.10.2021 19:00 Ответить
Не "вмістом" а "замість"
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11.10.2021 19:02 Ответить
🧐палець дуже товстий по телефону тикати😒
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11.10.2021 19:29 Ответить
буває
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11.10.2021 19:34 Ответить
Крепкий комбайн.
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11.10.2021 18:46 Ответить
Джон Дир фуфло не лепит.
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11.10.2021 18:47 Ответить
Хороший комбайн 😀😀
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11.10.2021 18:48 Ответить
Комбайн то хороший а вот за рулем как всегда пьянь колхозная.
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11.10.2021 18:50 Ответить
Хтозна, можливо недавній танкіст, не призвичаївся ще уступати дорогу.
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11.10.2021 20:10 Ответить
Все болеют за комбайн!
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11.10.2021 18:57 Ответить
Жил-был фермер. В кредитных долгах как в шелках. И взял однажды фермер в лизинг комбайн Джон Дир за 150 000 долларов. Пригласил на работу Васю-комбайнера из соседнего села.

Тут и сказке конец.
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11.10.2021 18:58 Ответить
В общем, все умерли

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11.10.2021 19:02 Ответить
Та да, ну ты и "хвантазер" фермера и в долгах, уха ха ха, то то я смотрю нищие "хвермера" на панамерах и теслах ездят.
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11.10.2021 19:15 Ответить
Малыш, ты обитаешь в какой-то другой реальности.
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12.10.2021 09:44 Ответить
этож какая реклама джонам с дирами , куда уж круче испытальный полигон !
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11.10.2021 18:58 Ответить
"мне в Париж по делу срочно"(с) - похоже, примерно так рассуждал комбатайнёр
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11.10.2021 19:24 Ответить
...поврежден локомотив и 6 вагонов ...
-----------------------------------------------------
Комбайн отделался легким испугом
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11.10.2021 19:42 Ответить
"Джон Дир" - это Америка, с Америкой шутки плохи.
А ЧС-4 - Чехословакия под совковым сапогом.
Счёт 1 : 0 в пользу Лидера Свободного мира.
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11.10.2021 21:09 Ответить
Eta tebe ni NIVA , i dazhe ne KOLOSS
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11.10.2021 21:18 Ответить
На фото ржавое корыто от УЗД. Повезло комбайну что оно 250 км/ч не ездит.
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12.10.2021 12:40 Ответить
под красской 267 слоев ржавчины
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03.02.2022 19:29 Ответить
 
 