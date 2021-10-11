Комбайн столкнулся на переезде с пассажирским поездом "Бахмут-Львов", поврежден локомотив и 6 вагонов, - Укрзализныця. ФОТО
В понедельник, 11 октября, на железнодорожном переезде на участке Фастов-Житомир произошло ДТП с участием комбайна и пассажирского поезда, следовавшего по маршруту № 141 "Бахмут – Львов".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
По предварительной информации, водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался поезд.
"В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, были пересажены на другие места в поезде.
"На месте работает полиция, и из-за следственных действий поезд задерживается более чем на 2 часа. Задержек других рейсов пока нет", - добавляют в УЗ.
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