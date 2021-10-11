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Шабунин: Подконтрольные ОП члены конкурсной комиссии вновь срывают конкурс по избранию главы САП

Шабунин: Подконтрольные ОП члены конкурсной комиссии вновь срывают конкурс по избранию главы САП

Следующее заседание комиссии должно было состояться во вторник, 12 октября, но его не буде

Об этом пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Шабунин утверждает, что Офис Президента имеет влияние на членов комиссии Бусол, Гуджала и Соболя. По его словам, они сорвали проведение заседания в субботу, а теперь по их вине комиссия не соберется и во вторник.

"Все, кто были в субботу, согласовали дату 12 октября. Логично, что заседание срывают те, кого не было в прошлый раз: Бусол, Гуджал и Соболь. Это представители, делегированные в комиссию ВРУ и управляемых Банковой", - пишет Шабунин.

Прим. редакции: при обсуждении возможности провести заседание во вторник член комиссии Нона Цоцория отмечала, что ей не подходит этот день.

Автор: 

конкурс (1142) Шабунин Виталий (535) САП (2066)


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Топ комментарии
+21
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11.10.2021 19:16
+11
Если у нас в стране что то срывают... значит это не нужно или Ахметову или Коломойскому
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11.10.2021 19:11
+9
Чи (і) *****.
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11.10.2021 19:15
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Вот этого пид.ра, который просто так поливал помоями Пороха повесить вместе с зедауном
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11.10.2021 19:08 Ответить
Полагаешь, олигарх Порошенко нуждается в твоей защите?

Полагаешь, он знает о твоем рвении?

Полагаешь, что он тебя отблагодарит?
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12.10.2021 01:07 Ответить
Эта сказка про белого бычка будет до тех пор пока импичмент Зеле не проведём. А прежде чем начинать импичмент надо организовать Майдан.
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11.10.2021 19:10 Ответить
Альбинос , кончай дурочку валять ! Скажи спасибо Монике зебенски , за которого ты ж… рва
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11.10.2021 20:02 Ответить
Если у нас в стране что то срывают... значит это не нужно или Ахметову или Коломойскому
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11.10.2021 19:11 Ответить
Еще пинчук есть и дима фирташ
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11.10.2021 19:14 Ответить
Чи (і) *****.
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11.10.2021 19:15 Ответить
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11.10.2021 19:16 Ответить
Шааааа! Бунін! 😊 Це таки і твоя вина в тому є! Хто топив за Зєлю? Шабунін! Тепер для порядку спочатку покаятися за свою диверсію не завадило б.
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11.10.2021 19:19 Ответить
сравік, брешеш, ой брешеш
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12.10.2021 00:46 Ответить
Все время так и хочется сказать борцуну Шабунину "А чем ты теперь недоволен? Ведь настало ваше "абынепорошенко". Вот и кушайте пока не спротивит, до полной интоксикации, до рыгачек".
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11.10.2021 19:21 Ответить
Ну, что ты будешь делать...?
Вспомнил притчу о пастухе.
Шабунину не хватает внимания.
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11.10.2021 19:22 Ответить
Пастух пас овец - в одиночестве. И захотелось ему повидать людей.
Он и закричал, зашумел: «Волки, волки!» Люди из селения прибежали с палками и цепями. Осмотрелись, сначала удивились, потом плюнули и ушли к себе в селение.
Прошло время и заскучавший пастух снова кричит: «Волки, волки!» Люди не так скоро, но прибежали. Опять нет волков, опять обман - обругали пастуха и обратно пошли.
А вскоре слышат они с высоты голос пастуха в третий раз: «Волки, волки, волки!» Посмеялись, отмахнулись люди и не пошли - не поверили.
А волки тем временем действительно набежали и съели пастуха и всех овец.
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11.10.2021 19:25 Ответить
Шабунин мастер в полёте переобуваться. За кого он следующего будет топить- тот Ахметкин ставленник. Наблюдайте- и не промахнётесь.
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11.10.2021 19:27 Ответить
Обижаете. Он с лета 2020 года сидит на растяжке и просится хоть к кому нибуть. Только вот кому он теперь нужон.

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11.10.2021 19:32 Ответить
Пока что он нужон Ахметке. И для него анал- не табу и 1 раз- не тридварас.
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11.10.2021 19:35 Ответить
Ну перед выборами кто-то да подберет борцуна. Только вот судьба резиноизделий №2 всегда одинакова.
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11.10.2021 19:43 Ответить
А зеленський оп'ять скаже що він нє панімаєт шта случілась.
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11.10.2021 19:36 Ответить
Ой-ой, кто єто сделал! - скаже "пан" Зеленський
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11.10.2021 20:48 Ответить
- справді , свита відповідна до шута , (вибачаюсь до короля) ...
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11.10.2021 21:37 Ответить
Шабунин -рояль в кустах? Не много ли на себя берет этот абсолютно скандальный человек?
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11.10.2021 19:58 Ответить
Ну хоч поржьом! Все ж краще ніж барІга!
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11.10.2021 20:47 Ответить
 
 