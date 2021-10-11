Шабунин: Подконтрольные ОП члены конкурсной комиссии вновь срывают конкурс по избранию главы САП

Следующее заседание комиссии должно было состояться во вторник, 12 октября, но его не буде

Об этом пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Шабунин утверждает, что Офис Президента имеет влияние на членов комиссии Бусол, Гуджала и Соболя. По его словам, они сорвали проведение заседания в субботу, а теперь по их вине комиссия не соберется и во вторник.

"Все, кто были в субботу, согласовали дату 12 октября. Логично, что заседание срывают те, кого не было в прошлый раз: Бусол, Гуджал и Соболь. Это представители, делегированные в комиссию ВРУ и управляемых Банковой", - пишет Шабунин.

Прим. редакции: при обсуждении возможности провести заседание во вторник член комиссии Нона Цоцория отмечала, что ей не подходит этот день.