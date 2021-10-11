Шабунин: Подконтрольные ОП члены конкурсной комиссии вновь срывают конкурс по избранию главы САП
Следующее заседание комиссии должно было состояться во вторник, 12 октября, но его не буде
Об этом пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
Шабунин утверждает, что Офис Президента имеет влияние на членов комиссии Бусол, Гуджала и Соболя. По его словам, они сорвали проведение заседания в субботу, а теперь по их вине комиссия не соберется и во вторник.
"Все, кто были в субботу, согласовали дату 12 октября. Логично, что заседание срывают те, кого не было в прошлый раз: Бусол, Гуджал и Соболь. Это представители, делегированные в комиссию ВРУ и управляемых Банковой", - пишет Шабунин.
Прим. редакции: при обсуждении возможности провести заседание во вторник член комиссии Нона Цоцория отмечала, что ей не подходит этот день.
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Вспомнил притчу о пастухе.
Шабунину не хватает внимания.
Он и закричал, зашумел: «Волки, волки!» Люди из селения прибежали с палками и цепями. Осмотрелись, сначала удивились, потом плюнули и ушли к себе в селение.
Прошло время и заскучавший пастух снова кричит: «Волки, волки!» Люди не так скоро, но прибежали. Опять нет волков, опять обман - обругали пастуха и обратно пошли.
А вскоре слышат они с высоты голос пастуха в третий раз: «Волки, волки, волки!» Посмеялись, отмахнулись люди и не пошли - не поверили.
А волки тем временем действительно набежали и съели пастуха и всех овец.