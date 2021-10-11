"Удар" в Днепре и Днепропетровской области отдали людям Коломойского из "Слуги народа", - СМИ

Руководителями штабов партии "Удар" Виталия Кличко в Днепре и Днепропетровской области назначены "люди Коломойского из "Слуги народа": нардеп Кирилл Нестеренко и экс-глава облсовета Святослав Олийнык соответственно.

Об этом написал в Facebook экс-нардеп Андрей Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

"УДАР в Днепре отдали людям Коломойского со "Слуги народа". Руководителем областного штаба партии Кличко в Днепре назначили приближенного к скандальному олигарху экс-председателя облсовета Святослава Олийныка, а городского - нардепа Кирилла Нестеренко", - сообщил он.

По словам Денисенко, публичных представлений на месте не было. При этом он добавил, что на совещаниях в центральном штабе "эти двое участвуют как региональные руководители и проходят в этой роли в соответствующих штабных документах уже с середины сентября".

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Денисенко называет Олийныка и Нестеренко "людьми Коломойского".

Экс-нардеп также добавил, что Запорожскую областную организацию партии Кличко в это же время возглавил "ставленник другой приватовской ветви" Эдуард Гугнин, который "много лет связан с президентом Федерации футбола Андреем Павелко и авторитетом и меценатом Александром Петровским".

Источники "Украинской правды" также подтверждают, что Олийнык сейчас неформальный руководитель штаба "Удара" в Днепропетровской области.

Издание отмечает, что Олийнык - действующий депутат от президентской партии "Слуга народа" в Днепропетровском облсовете, а Нестеренко - депутат Верховной Рады от "СН".

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"Украинская правда" обратилась за комментариями по этому поводу к председателю исполнительного комитета партии "Удар" Артуру Палатному и пресс-секретарю Кличко Оксане Зиновьевой.

Пресс-секретарь Кличко на звонок не ответила, сообщение мессенджере не прочитано.

Позже Палатный ответил, что в партии "Удар" идет процесс формирования региональных и центральных органов: "Вопрос руководства Днепропетровской областной организации решится в ходе областной конференции, которая пройдет в октябре этого года. После нее будет официальное решение о руководстве. До конференции говорить о кандидатах руководителей преждевременно. Мы открыты для сотрудничества со всеми конструктивными силами в разных регионах нашей страны".