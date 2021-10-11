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Новости
16 020 20

"Удар" в Днепре и Днепропетровской области отдали людям Коломойского из "Слуги народа", - СМИ

Руководителями штабов партии "Удар" Виталия Кличко в Днепре и Днепропетровской области назначены "люди Коломойского из "Слуги народа": нардеп Кирилл Нестеренко и экс-глава облсовета Святослав Олийнык соответственно.

Об этом написал в Facebook экс-нардеп Андрей Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

"УДАР в Днепре отдали людям Коломойского со "Слуги народа". Руководителем областного штаба партии Кличко в Днепре назначили приближенного к скандальному олигарху экс-председателя облсовета Святослава Олийныка, а городского - нардепа Кирилла Нестеренко", - сообщил он.

По словам Денисенко, публичных представлений на месте не было. При этом он добавил, что на совещаниях в центральном штабе "эти двое участвуют как региональные руководители и проходят в этой роли в соответствующих штабных документах уже с середины сентября".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращение Кивы к Путину - государственная измена, - "УДАР Виталия Кличко" подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ и требует расследования

Денисенко называет Олийныка и Нестеренко "людьми Коломойского".

Экс-нардеп также добавил, что Запорожскую областную организацию партии Кличко в это же время возглавил "ставленник другой приватовской ветви" Эдуард Гугнин, который "много лет связан с президентом Федерации футбола Андреем Павелко и авторитетом и меценатом Александром Петровским".

Удар в Днепре и Днепропетровской области отдали людям Коломойского из Слуги народа, - СМИ 01

Источники "Украинской правды" также подтверждают, что Олийнык сейчас неформальный руководитель штаба "Удара" в Днепропетровской области.

Издание отмечает, что Олийнык - действующий депутат от президентской партии "Слуга народа" в Днепропетровском облсовете, а Нестеренко - депутат Верховной Рады от "СН".

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"Украинская правда" обратилась за комментариями по этому поводу к председателю исполнительного комитета партии "Удар" Артуру Палатному и пресс-секретарю Кличко Оксане Зиновьевой.

Пресс-секретарь Кличко на звонок не ответила, сообщение мессенджере не прочитано.

Позже Палатный ответил, что в партии "Удар" идет процесс формирования региональных и центральных органов: "Вопрос руководства Днепропетровской областной организации решится в ходе областной конференции, которая пройдет в октябре этого года. После нее будет официальное решение о руководстве. До конференции говорить о кандидатах руководителей преждевременно. Мы открыты для сотрудничества со всеми конструктивными силами в разных регионах нашей страны".

Автор: 

Днепр (4426) Кличко Виталий (4644) Коломойский Игорь (1791) УДАР (917) Слуга народа (2631) Палатный Артур (16) Днепропетровская область (3989)


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Топ комментарии
+30
Этой уголовной мрази Бене отдали в полное распоряжение целую Украину.
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11.10.2021 19:49
+17
Партії без честі і совісті , лягають під каломойшу - штабелями . .
Ну а ти Вова , розкажи ще , як ти мощно - пабєдів в Україні олігархів. .
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11.10.2021 19:48
+13
Сейчас идет усиленная скупка первичных организаций партий на местах. Все активно готовятся к внеочередным выборам. Особенно активно торгует сейчас Гройсман.
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11.10.2021 19:46
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11.10.2021 19:43 Ответить
странный способ очернить Кличко. Кто из крупных бизнесменов в Днепре не вел бизнес с Беней? там этого трудно избежать, даже если ты его враг.
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11.10.2021 21:16 Ответить
20 ДОЛЛАРОВ- ВСЕГДА 20 ДОЛЛАРОВ.
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11.10.2021 19:45 Ответить
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11.10.2021 19:57 Ответить
Сейчас идет усиленная скупка первичных организаций партий на местах. Все активно готовятся к внеочередным выборам. Особенно активно торгует сейчас Гройсман.
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11.10.2021 19:46 Ответить
Партії без честі і совісті , лягають під каломойшу - штабелями . .
Ну а ти Вова , розкажи ще , як ти мощно - пабєдів в Україні олігархів. .
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11.10.2021 19:48 Ответить
Этой уголовной мрази Бене отдали в полное распоряжение целую Украину.
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11.10.2021 19:49 Ответить
Если бы выборы что то решали, то кто бы к ним допустил народ!
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11.10.2021 20:02 Ответить
Как-то странно. То есть по его логике этот нехорошоший Олийник состоит в двух партиях, что ли?
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11.10.2021 20:05 Ответить
УДАРівці ніколи й не були патріотами України, ця партія лівого спрямування, тому й червоний комуністичний прапор у них. Їхні представники не були помічені й на фронті.
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11.10.2021 20:21 Ответить
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11.10.2021 20:21 Ответить
Типа у нас есть партии... У нас бизнес проекты либо олигархов, либо проходимцев и жуликов, дельцов, либо криминалитета. ( а потом они занимают свободную на данный момент " нишу" - кто кремлевскую, кто популистскую, кто" патриотическую." и т.д.) А для продвижки этого нужны "узнаваемые физиономии" Ни более того. Для ОПЗЖ - Бойко ( ну не Киву ж с Рабиновичем ставить), у "Удара" Пидалик, и дальше по списку...( кого не упомянул, звиняйте) А народ это все хавает..
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11.10.2021 20:33 Ответить
Это же Кличко. Все продается и покупается.
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11.10.2021 20:35 Ответить
І що це значить? Що "слуги" вже почали розбігатись від неЛоха до інших "попутників"? Чи що Кличко пішов на домовленості з ОП? В другий варіант якось слабо віриться.
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11.10.2021 20:46 Ответить
Это какое то недоразумение или очередное вранье про Кличка !
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11.10.2021 20:46 Ответить
притягиваение за уши. В Днепре кого ни возьми - любой делал бизнес с Беней, стало быть любого модно назвать "приближенным к коломойскому".
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11.10.2021 21:17 Ответить
Тобіш, на "слугу нарота" і зеленого шута бєня більше не ставить
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11.10.2021 23:59 Ответить
Удар это еще тупее и паршивее зеленых
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12.10.2021 00:10 Ответить
Країна,дякуючи 73% недолугого обманутого на обіцянки-цяцянки Зеорлі населення, летить в прІрву БЕЗДЕРЖАВНОСТІ,ВАКХАНАЛІЇ ВІД УЗУРПВАТОРІВ ТА АНАРХІЇ. Ми всі на межі втрати країни. І це Факт! Говорити нічого і коментувати теж.
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12.10.2021 04:03 Ответить
 
 