Столичному яхт-клубу продлили срок аренды на Трухановом. Он может застроить территорию, - представитель "Центра развития городов" Гриценко

Полгода тому назад был подготовлен проект решения о том, чтобы не продлевать аренду, но за это время депутаты Киевсовета изменили свое решение.

Об этом пишет в Фейсбуке исполнительный директор общественной организации "Центр развития городов" Алексей Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"ООО "Яхт-клуб Локомотив" продлили договор аренды, а еще полгода назад был проект решения о непродлении договора аренды и была аргументация, что там нет зданий. Что изменилось? На самом деле там есть фундаменты (видно на скрине с гугл-карты), которые используют для строительства того, что пожелает арендатор, и мы получим очередную закрытую для киевлян зону на территории острова", - написал Гриценко.

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Он опубликовал скриншот с результатами персонального голосования депутатов Киевсовета. "За" проголосовал 91 депутат, "против" - 1, воздержались двое. Еще семь депутатов не голосовали.





