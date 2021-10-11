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Новости Агрессия России против Украины
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Встреча Зеленского с Путиным может быть выгодна только для сдачи национальных интересов, - Данилюк

Встреча Зеленского с Путиным может быть выгодна только для сдачи национальных интересов, - Данилюк

Статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева свидетельствует, что Кремль готов вести с президентом Владимиром Зеленским переговоры только о сдаче им национальных интересов Украины и капитуляции.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже второй раз Кремль издает дорожную карту своей политики в отношении Украины. Сначала летом это была статья Путина, сейчас Медведева. Больше всего возмущает то, что Кремль мастерски использует золотое правило пропаганды о 70% правды и 30% лжи. Речь идет об очевидных для украинцев вещах, которые подсознательно склоняют читателя к доверию написанному, а параллельно транслируются сугубо имперские смыслы.

Что из этого правда - решайте сами. Но совершенно очевидно, что предстоящая встреча с Путиным может быть выгодна только в части сдачи национальных интересов Украины. Кремль не уступит ни на дюйм - для них Зеленский не является субъектом переговоров", - отметил Данилюк.

Он констатирует, что действующая украинская власть часто сама дает поводы кремлевской пропаганде для таких заявлений.

Читайте также: Кремль поддержал тезисы Медведева о руководстве Украины и невозможности диалога с Киевом

"Мы смогли убедить их, что Украина - суверенная страна с отдельным путем и будущим. Но мы точно могли бы еще и лишить их возможности тыкать нас носом в то, что мы коррумпированые, слабые, ненадежные и даже несамостоятельные, как мы видим из последних реакций президента на заявления посольств", - написал Данилюк.

Экс-секретарь СНБО считает, что внешняя политика Зеленского также не воспринимается западными союзниками Украины.

"Наглая" внешняя политика Зеленского создает негатив на Западе - просто там политическая культура не позволяет писать в таком же стиле, как это делают россияне".

Также читайте: Украинская сторона обращает внимание только на позицию Путина, - в ОП отреагировали на статью Медведева об Украине

Статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" была опубликована на сайте газеты "Коммерсантъ" в понедельник. Зампред Совета безопасности РФ считает отношения с представителями нынешних властей Украины бессмысленными.

Встреча Зеленского с Путиным может быть выгодна только для сдачи национальных интересов, - Данилюк 01
Встреча Зеленского с Путиным может быть выгодна только для сдачи национальных интересов, - Данилюк 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Медведев Дмитрий (4101) путин владимир (31311) Данилюк Александр (469)


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Топ комментарии
+17
У зелёных барыг "наглая" не внешняя политика, а внутренняя. Всё по принципам криворогульной шпаны.

А во внешней политике - имидж Украины снова уронили под плинтус. Еле-еле начали отмывать после дважды-несудимого, избранного "мудрым наридом", и тут "нарид" снова сумел удивить - избрал алчное и лживое Шапито.
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11.10.2021 20:57
+11
Ну раз для тебя Моника Зеленски -уже султан, то ***** тебе - брат.
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11.10.2021 20:59
+9
Там у вас ошибка в тексте - зеленому сопляку.
Султанов не держим.
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11.10.2021 20:51
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11.10.2021 20:47 Ответить
Там у вас ошибка в тексте - зеленому сопляку.
Султанов не держим.
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11.10.2021 20:51 Ответить
тримати ти можеш максимум курей
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11.10.2021 20:58 Ответить
Ну раз для тебя Моника Зеленски -уже султан, то ***** тебе - брат.
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11.10.2021 20:59 Ответить
а якщо фломастер зелений, то вже зима
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11.10.2021 21:04 Ответить
Если вместо мозгов - зеленая слизь, то и Дерьмак - султан.
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11.10.2021 21:13 Ответить
Девачьки не сорьтесь !
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11.10.2021 21:16 Ответить
The man in the middle.
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11.10.2021 21:06 Ответить
Качок?
Чи звичайний уклоніст?
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11.10.2021 21:03 Ответить
Санкции вводились, земля освобождалась, оборонка развивалась.

Сам подумай, опыт перенимал наверное.
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11.10.2021 20:54 Ответить
У зелёных барыг "наглая" не внешняя политика, а внутренняя. Всё по принципам криворогульной шпаны.

А во внешней политике - имидж Украины снова уронили под плинтус. Еле-еле начали отмывать после дважды-несудимого, избранного "мудрым наридом", и тут "нарид" снова сумел удивить - избрал алчное и лживое Шапито.
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11.10.2021 20:57 Ответить
Какие зепутанги патриотичными становятся как только от корыта их отодвинуть.
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11.10.2021 20:58 Ответить
агента вызывают в кремль. на ковер к шефу...
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11.10.2021 20:59 Ответить
Тобто Зе отримає те, ради чого його й двинули олігархи - здасть нац.інтереси?
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11.10.2021 20:59 Ответить
СПМ БУшный учит уму -разуму.Как там Гиперлуп поживает?.
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11.10.2021 21:09 Ответить
Две Украинские капризные девачьки (Зе и По) тягают друг дружку за воласы, и нихатят друг дружке уступать ! На великую потеху запоребриковым окупантам и местным сепарам !
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11.10.2021 21:10 Ответить
Такие же капризные девочки (Ти и Ющ) в 2010м. году своими дебильными капризами привели к власти биомусор ПР с зэком во главе !
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11.10.2021 21:15 Ответить
Та ясно ,шо зекретин так задрал тот Запад,что те не выдержали и сливают все зашквыры зекрысы...а кому интересен госизменник с криминальным офшором,который не платит налоги ,но вечно визжащий :"пачему мы не в НАТО!!!!"...
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11.10.2021 21:17 Ответить
А ну пшла отсюда сабака путинская
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11.10.2021 21:49 Ответить
Ой,иди на...,юродивый)даже лень на тебя время тратить
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11.10.2021 22:03 Ответить
все-одно: кожного дебіла треба заспамити. Такі правила!
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11.10.2021 22:38 Ответить
Ты смотри как на этой теме активизировались путинские тролликипитушки
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11.10.2021 21:50 Ответить
Карлики путин и медведев , что то много начали писать Хотят быть похожими на эфиопа Пушкина 🤣
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11.10.2021 21:55 Ответить
Шановний пане Олег,ну на ефіопа Пушкіна вони, може,й хочуть бути схожими, але,правду кажучи,дуже вже схожі на ефіоп твою мать.
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12.10.2021 09:04 Ответить
Ай-яй! Найвеличніший так і не подивиться в Очко пуйлу??? Ото горе! Мабуть після цього він зіграє на піваніні реквієм Бєтховена... Звісно своїм інструментом... д'Єрмак розпакує ще один тюк з афганської чи аргентинської дип.пошти, нальє теплу ванну...
А для інших буде вечеря нардепів від "СН"... (таксі вже використане з Поляковим, "професіонал" засвічений з шифером, тер.акти з автобусами насмішили навіть однодумців)
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11.10.2021 22:06 Ответить
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12.10.2021 06:54 Ответить
Ну, "зашкварний" за своїм ідіотизмом висер мишвєдєва,скоріше за все, присвячений візиту Вікторії Нуланд до кацапії. Цвейкарлик вирішив отим придуркувато- шедевральним пашквілем шльопнути одним пострілом відразу двох вальдшнепів: 1) нагадати ***** про своє ще існування ( а мо кине якусь недообгризену кістку зі свого стола) і вірнопідданість ідеям "вялікого собірателя земель кацапських", колись іспи***х у інших народів папєрєдніками нинішнього улуського сцаря; 2) показати Нуландці,на догоду *****,що Україна є державою нікчемною,ненадійною,взагалі,казна чим, просто бандеро-бандитським геоутворенням, що ізв"язуватися із нею ні в якому разі не потрібно,ба навіть шкідливо і із нею церемонитися не стоїть. Отже,нехай дядечко Джо не буде проти приєднання отієї нічйної,по суті, території до підерефії, щоби ощасливить народ,що проживає на ній своєю присутністю і врятувати нещасних від загибелі.
Загалом,нікчемна статейка нікчемного ватного екса є просто ************* чєлобітієм,які на козломордії кожного дня друкуються тисячами. Тільки й відмінність від останніх у тому, що накалякало її придуркувате чмо посідавше колись у кремлі високу посаду.
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12.10.2021 08:54 Ответить
Вылезло и пукнуло очередное колысьбуло....
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12.10.2021 11:13 Ответить
таки да, и ещё пощёчина защитникам Украины
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12.10.2021 14:17 Ответить
 
 