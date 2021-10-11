Встреча Зеленского с Путиным может быть выгодна только для сдачи национальных интересов, - Данилюк
Статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева свидетельствует, что Кремль готов вести с президентом Владимиром Зеленским переговоры только о сдаче им национальных интересов Украины и капитуляции.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже второй раз Кремль издает дорожную карту своей политики в отношении Украины. Сначала летом это была статья Путина, сейчас Медведева. Больше всего возмущает то, что Кремль мастерски использует золотое правило пропаганды о 70% правды и 30% лжи. Речь идет об очевидных для украинцев вещах, которые подсознательно склоняют читателя к доверию написанному, а параллельно транслируются сугубо имперские смыслы.
Что из этого правда - решайте сами. Но совершенно очевидно, что предстоящая встреча с Путиным может быть выгодна только в части сдачи национальных интересов Украины. Кремль не уступит ни на дюйм - для них Зеленский не является субъектом переговоров", - отметил Данилюк.
Он констатирует, что действующая украинская власть часто сама дает поводы кремлевской пропаганде для таких заявлений.
"Мы смогли убедить их, что Украина - суверенная страна с отдельным путем и будущим. Но мы точно могли бы еще и лишить их возможности тыкать нас носом в то, что мы коррумпированые, слабые, ненадежные и даже несамостоятельные, как мы видим из последних реакций президента на заявления посольств", - написал Данилюк.
Экс-секретарь СНБО считает, что внешняя политика Зеленского также не воспринимается западными союзниками Украины.
"Наглая" внешняя политика Зеленского создает негатив на Западе - просто там политическая культура не позволяет писать в таком же стиле, как это делают россияне".
Статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" была опубликована на сайте газеты "Коммерсантъ" в понедельник. Зампред Совета безопасности РФ считает отношения с представителями нынешних властей Украины бессмысленными.
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Султанов не держим.
Чи звичайний уклоніст?
Сам подумай, опыт перенимал наверное.
А во внешней политике - имидж Украины снова уронили под плинтус. Еле-еле начали отмывать после дважды-несудимого, избранного "мудрым наридом", и тут "нарид" снова сумел удивить - избрал алчное и лживое Шапито.
А для інших буде вечеря нардепів від "СН"... (таксі вже використане з Поляковим, "професіонал" засвічений з шифером, тер.акти з автобусами насмішили навіть однодумців)
Загалом,нікчемна статейка нікчемного ватного екса є просто ************* чєлобітієм,які на козломордії кожного дня друкуються тисячами. Тільки й відмінність від останніх у тому, що накалякало її придуркувате чмо посідавше колись у кремлі високу посаду.