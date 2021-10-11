Адвокаты Януковича настаивают, что осужденный за госизмену хочет выступать онлайн на кассации в Верховном Суде

Верховный Суд назначил рассмотрение кассационных жалоб на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на 8 ноября.

Об этом объявил председательствующий судья Андрей Чистик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд постановил: рассмотрение данного уголовного производства отложить на другую дату - на 8 ноября 2021 года на 11:00", - объявил Чистик.

Во время этого заседания суд рассмотрел несколько ходатайств защиты Януковича. Среди них было заявление от адвоката Януковича Андрианы Фозекош о разъяснении решения ВС от 12 апреля по этому делу.

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Речь идет о том, что 12 апреля Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в признании обязательным участия экс-президента Виктора Януковича в судебном заседании во время кассационного рассмотрения его дела.

Тогда же ВС, разрешая ходатайство относительно обеспечения участия Януковича в рассмотрении дела в режиме видеоконференцсвязи в порядке международной правовой помощи, также отказал в его удовлетворении, в частности, указав, что во время досудебного расследования в этом уголовном производстве РФ ранее уже отказывала в предоставлении такой помощи.

В то же время Верховный Суд тогда предложил стороне защиты обеспечить участие Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения "TrueConf".

Адвокаты, среди прочего, хотели, чтобы Верховный Суд пояснил, под юрисдикцией какого суда на территории РФ будет находиться помещение, из которого должна осуществляться трансляция, какому суду поручено обеспечить осуществление трансляции, а также вручение Януковичу памятки о его процессуальных правах и проверку документов, удостоверяющих его личность; должностному лицу какого суда поручено находиться рядом с Януковичем во время осуществления трансляции, каким образом будет обеспечиваться информационная безопасность во время проведения заседания при участии Януковича в режиме видеоконференции, и другие вопросы.

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Адвокат Януковича Виталий Сердюк, среди прочего, отметил, что Янукович намерен выступать в этом суде и давать разъяснения по сути дела, и уточнил, что это разъяснение решения от 12 апреля поможет защите осуществлять их работу и "положительно повлияет на определение правовых результатов такого события, как допрос путем видеоконференции".

Судьи в свою очередь спросили адвокатов, почему их подзащитный не участвует в этом заседании.

"У него нет технических проблем с соединением. Ему достаточно было включить компьютер, скачать программу, и подсоединиться к нашему серверу", - уточнил один из судей коллегии ВС.

Сердюк возразил, что для этого нужно провести конфиденциальную встречу с клиентом, а у адвокатов, по его словам, не было возможности это сделать. Также Януковичу, как отметил Сердюк, необходимо предоставить соответствующие разъяснения и консультацию по этому вопросу и обсудить их позицию. По его словам, Янукович хочет, чтобы видеоконференция осуществлялась тем же способом, как это было сделано в 2016 году в Святошинском райсуде, проинформировал Сердюк (Янукович тогда давал показания в режиме видеоконференции, которая велась из зала Ростовского областного суда в РФ. - Ред.).

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После обсуждения этого вопроса суд объявил, что это заявление удовлетворению не подлежит.

Отдельно стороны процесса обсудили во время заседания вопрос об участии Януковича в рассмотрении этого дела в порядке предоставления международно-правовой помощи с территории РФ, а также вопрос относительно отложения кассационного рассмотрения дела в ВС до вынесения решения по апелляции Януковича на приговор по делу о госизмене на решение суда первой инстанции.

После этого Верховный Суд отложил рассмотрение кассационных жалоб на приговор Януковичу до 8 ноября.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

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В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться со времени его задержания.

Защита Януковича подала апелляции на приговор по делу о госизмене.

2 октября прошлого года Апелляционный суд оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене.

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