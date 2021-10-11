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"ЕС" подала в Офис генпрокурора два заявления о преступлениях окружения Зеленского, - Герасимов

Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Офис Генерального прокурора два заявления о преступлениях окружения президента Владимира Зеленского. Речь идет о материалах расследования Pandora Papers относительно вероятного отмывания средств, украденных у вкладчиков ПриватБанка, через офшорные структуры "Квартала 95". А также о кредите на 60 млн долларов, который государственный "Укрэксимбанк" выдал предпринимателю с оккупированной территории Украины.

Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"ЕС" подала в Офис генпрокурора два заявления о преступлении. Первое из них касается расследования "Схем" - не об избиении журналистов, здесь мы видим, дело сдвинулось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма. Это когда то ли кумовья, то ли сваты, то ли родственники Зеленского причастны напрямую к финансированию терроризма", - сказал Герасимов.

"Как вы думаете, 60 млн долларов это, если не ошибаюсь, более 1,5 миллиарда гривен. Этот Мецгер, он мог сделать это без Зеленского? Что-то я сомневаюсь ", - отметил народный депутат.

По мнеию Герасимова неадекватная, агрессивная реакция главы "Укрэксимбанка" Мецгера, который является приближенным к президенту Зеленского лицом, на вопрос журналиста о кредите человеку из "ДНР", свидетельствует о страхе разоблачения.

Читайте также: Скандал в "Укрэксимбанке" возник после вопроса о кредите для "ДНР", выглядит как сокрытие преступления, - Сюмар

"Если бы все было нормально, он бы спокойно ответил, принес бумаги и все было бы нормально. Он сорвался, и вся страна, весь мир видел эти съемки. С одной стороны бьют журналистов. С другой стороны - финансирование терроризма. Журналисты сделали свое дело, сделали расследование. И мы обращаемся в правоохранительные органы чтобы они дали свою оценку этим вещам ", - заявил Герасимов.

"И второе - что касается Pandora Papers, так же мы подаем как народные депутаты заявление о преступлении в Офис Генерального прокурора, где мы просим выяснить и четко дать Украине ответ. Насколько информация журналистов о грязных деньгах из ПриватБанка, украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов. И это две вещи, которые "Европейская Солидарность" сегодня отправила в Офис генпрокурора ", - отметил Герасимов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Баканов не задекларировали свои офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers, - Арьев

Автор: 

офшор (511) Укрэксимбанк (123) Герасимов Артур (313) Европейская Солидарность (1054) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+37
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11.10.2021 21:26
+30
Что,зесрань?)может криминальные офшоры ,слив спецопераций наших разведчиков ,приказ об отступлении и сдача наших земель или выдача пуйлу международных преступников в обмен на таксистов?попала твоя зекрыса на пожизненное с конфискацией)))сейчас Запад,который начал активно сливать зекрысу,ещё нам много чего расскажет -за какие заслуги оно кормилось с кацапского бюджета ,например...
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11.10.2021 21:30
+29
зеленые жидко обделались при одной мысли, шо можно открыть дело против Каломойши
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11.10.2021 21:28
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11.10.2021 21:34 Ответить
Звідки у вас такі зЕбільні фантазії, чи так напивано в методичці подляка?
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11.10.2021 21:40 Ответить
Alter Nator,
Не стыдно восхищаться этим недоразумением?……
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11.10.2021 21:40 Ответить
ему не стыдно - он на службе у подоляка.
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11.10.2021 21:47 Ответить
з чого ти взяла, що я їм захоплююсь?
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11.10.2021 21:48 Ответить
Alter Nator,
я читать умею…….
и да : я с Вами детей не крестила, поэтому ТЫкать посторонним/незнакомым - не воспитанность……
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11.10.2021 22:03 Ответить
Тобі платять за «захоплення»-захоплюйся, курва!
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11.10.2021 22:20 Ответить
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11.10.2021 21:33 Ответить
Офис ген. прокурора. Это там где Бенядиктова заседает? Даром бумагу перевели. Читайте классиков и не тратьте время зря
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11.10.2021 21:37 Ответить
Конечно правильно, но офис генпрокурора, тоже ближайшее окружение комуняки Зе, какой смысл оперировать к преступниками на преступников.
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11.10.2021 21:39 Ответить
Ну это все надо пройти до ЕСПЧ
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11.10.2021 21:41 Ответить
Офіційно фіксують злочити влади.
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11.10.2021 21:41 Ответить
Вот это красавчики! Беда в том, что ГПУ, СБУ, ДБР, МВД уже полностью подконтрольны Зеленскому. Он теперь может ежедневно и на камеру воровать, убивать, совершать госизмены и другие преступления и ему за это ничего не будет. Улики будут уничтожаться сразу.
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11.10.2021 21:44 Ответить
знову обкурився?
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11.10.2021 21:53 Ответить
Наркоман в ОП сидит. Зеленский фамилия.
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11.10.2021 21:55 Ответить
Шоу маст гоу он!
Тому на реальні гарні справи задля України у вас часу і не лишається.
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11.10.2021 21:50 Ответить
Шоу маст гоу он!
Тому на реальні гарні справи задля України у вас часу і не лишається
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11.10.2021 22:01 Ответить
які офшори , в кого офшори, коли були ті офшори, де докази зради в уксіббанку, та й до чого тут Зеленський, хто такий герасимов, хлопці та ви хоть лусніть разом зі своїм гнилим гетьманом, але Зеленський за цей короткий термін зробив вже більше чим все те кодло псевдопрезидентів що були до нього
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11.10.2021 22:04 Ответить
Ахахаха))))сегодня читала одного -такого же идиотину,который настрочил,что читал книгу Меркель и влюбился бы в зекрысу,если бы тот не был женат
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11.10.2021 22:09 Ответить
прошло 2.5 года, но диалог все так же актуален
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11.10.2021 22:11 Ответить
Якщо ти ставиш подібні запитання, то ти сепар, або малорос...
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11.10.2021 22:49 Ответить
Я такі запитання ставлю, бо цнотлівості не повії навчати.
Той даунбасянин нехай спочатку за свої гріхи.
На почитай за свого куміра https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/20/7055678/ https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/20/7055678/

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11.10.2021 23:00 Ответить
Дуже тонко, я значить, написав. Бо якщо пишеш відвертіше, то тебе - в бан. Тому ти і не зрозумів, то був сарказм. Але твій комент вже потерли...
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11.10.2021 23:23 Ответить
и да, зеленский такы "зробив".. перечисляем:
- ВСЕ госпредприятия из сверхприбыльных - довел до сверхУБЫТОЧНЫХ..
- назначил всех своих друзей/кумов/любовников на денежные посты по деребану бюджета Украины..
- украл (вместе со своей шоблой) из бюджета Украины и вывел в офшоры около 500 млрд.грн за 2020 год..
- за первые 6 месяцев 2021 года украл из бюджета Украины более 335 млрд.грн
- - за 2 года сделал олигархов богаче в 3-21 раза (так ахметов за год парибарахлился на 5 млрд.долл)
- списал долги олигархов в 2021 году на 100 морд.грн..
- обделался по ВСЕМ направлениям..
- каждый день у зеЛоха офшорного и его шоблы - "успехи" в демонстрации их идиотизма..
и т.д.

продолжать можно очень долго)
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11.10.2021 22:16 Ответить
Ти забув косоворотку зняти.

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11.10.2021 22:23 Ответить
Ось тепер, в світлі історії із офшорами, замах на Шифєра фейковий чи ні робиться ду-уже цікавим, адже цей патц як раз і відповідає в банді за фінанси.
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11.10.2021 22:30 Ответить
фейковий
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11.10.2021 23:17 Ответить
Все правильно говорить Артурчик. Але ще треба було подати до офісу Генпрокурора заяву про його "бізнесову діяльність" на Донеччині в 2010-14 рр.
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11.10.2021 22:58 Ответить
Я конечно дико извиняюсь за оффтопик, но где все эти победоносные опросы рейтингов всяких этих институтов имени Зеленского Разумковых и им подобных?? Ну просто интересно. Раньше по пачке в неделю были, особенно после видосиков с непривычно выбритым Зелей.
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11.10.2021 23:39 Ответить
Артурка на вікенд на Костабланку поїде провідає свою хатинку. В морі покупається. В Аліканте зараз тепло. Водичка 23 градуси. А шоколадні тролики будуть тут шмурдячок рошенками закусувати. А винуватий у всьому Зеленський.
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12.10.2021 01:00 Ответить
Как там ледя брехливая?
Жалилась, что жить негде,
А по сути обыкновенная брехливая тварь, про лондонскую квартиру вспомнила?
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12.10.2021 02:14 Ответить
Ты когда сесешь зельцману, не делай это так откровенно. Цензор - не рорнохпю!))
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12.10.2021 07:13 Ответить
Тут полніше -

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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12.10.2021 01:36 Ответить
Зранку по всій країні чути стук копит і рогів нацсук швабоди та інших "патріотів", які біжать під офіс банку і офіс президента за зраду і наживання на війні Зеленського чи ні? А, то вони бігли як придурки до Порошенко, коли його бізнгес-партнер Гладковський приймав завезені з росії танкові ричаги та інші запасні частини до техніки, обвинивши їх у контрабанді і ніби наживання і три роки бігали,як дебіли і придурки, а всі правоохоронні органи катком проїхали по бізнесу Гладковського, тридцять раз на десь виносили вироки на телеканалах коломойського-медведчука-пінчука-ахметова і так і нічого не відшукали. А тут - мертва тиша. Хоча тут злочин і 80 мільйонів доларів вистачить на всі зарплати російських найманців і їх годування та одягання.
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12.10.2021 08:51 Ответить
Весело...))) Ес в своєму звичайному стані...- за те що образили Порошенка ми образим всіх і вся...))
Та ну і бажаємо удачі у вашому ділі..))) А як що чесно -пустозвонство
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12.10.2021 09:46 Ответить
ЕС відреагувало так, як має робити патріотична партія - на тяжкі злочини малоросів, які засіли у владі і використовують методи і допомогу регіоналів портнова,татарова,подоляка і зливають Україну, розікрали людські вклади таких як Ви з ПриватБанку, гроші вивели на свої рахунки в офшори і сьогодні фінансують війну проти України, видавши з державного банку 80 млн доларів США "бізнесменам", а точніше фінансістам війни і найманцям росії. То чому Ви не раагуєте? Що тут не так? Чому мовчать "сметуни"? То хто наживається на війні і хто барига?
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12.10.2021 10:08 Ответить
УГУ)))
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12.10.2021 12:06 Ответить
Действительно, обидели вагнеровца Бубашку , вытряхнули из него дерьмо.
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12.10.2021 11:26 Ответить
УГУ)))
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12.10.2021 12:05 Ответить
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