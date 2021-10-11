"ЕС" подала в Офис генпрокурора два заявления о преступлениях окружения Зеленского, - Герасимов
Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Офис Генерального прокурора два заявления о преступлениях окружения президента Владимира Зеленского. Речь идет о материалах расследования Pandora Papers относительно вероятного отмывания средств, украденных у вкладчиков ПриватБанка, через офшорные структуры "Квартала 95". А также о кредите на 60 млн долларов, который государственный "Укрэксимбанк" выдал предпринимателю с оккупированной территории Украины.
Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"ЕС" подала в Офис генпрокурора два заявления о преступлении. Первое из них касается расследования "Схем" - не об избиении журналистов, здесь мы видим, дело сдвинулось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма. Это когда то ли кумовья, то ли сваты, то ли родственники Зеленского причастны напрямую к финансированию терроризма", - сказал Герасимов.
"Как вы думаете, 60 млн долларов это, если не ошибаюсь, более 1,5 миллиарда гривен. Этот Мецгер, он мог сделать это без Зеленского? Что-то я сомневаюсь ", - отметил народный депутат.
По мнеию Герасимова неадекватная, агрессивная реакция главы "Укрэксимбанка" Мецгера, который является приближенным к президенту Зеленского лицом, на вопрос журналиста о кредите человеку из "ДНР", свидетельствует о страхе разоблачения.
"Если бы все было нормально, он бы спокойно ответил, принес бумаги и все было бы нормально. Он сорвался, и вся страна, весь мир видел эти съемки. С одной стороны бьют журналистов. С другой стороны - финансирование терроризма. Журналисты сделали свое дело, сделали расследование. И мы обращаемся в правоохранительные органы чтобы они дали свою оценку этим вещам ", - заявил Герасимов.
"И второе - что касается Pandora Papers, так же мы подаем как народные депутаты заявление о преступлении в Офис Генерального прокурора, где мы просим выяснить и четко дать Украине ответ. Насколько информация журналистов о грязных деньгах из ПриватБанка, украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов. И это две вещи, которые "Европейская Солидарность" сегодня отправила в Офис генпрокурора ", - отметил Герасимов.
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Не стыдно восхищаться этим недоразумением?……
я читать умею…….
и да : я с Вами детей не крестила, поэтому ТЫкать посторонним/незнакомым - не воспитанность……
Тому на реальні гарні справи задля України у вас часу і не лишається.
Тому на реальні гарні справи задля України у вас часу і не лишається
Той даунбасянин нехай спочатку за свої гріхи.
На почитай за свого куміра https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/20/7055678/ https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/20/7055678/
- ВСЕ госпредприятия из сверхприбыльных - довел до сверхУБЫТОЧНЫХ..
- назначил всех своих друзей/кумов/любовников на денежные посты по деребану бюджета Украины..
- украл (вместе со своей шоблой) из бюджета Украины и вывел в офшоры около 500 млрд.грн за 2020 год..
- за первые 6 месяцев 2021 года украл из бюджета Украины более 335 млрд.грн
- - за 2 года сделал олигархов богаче в 3-21 раза (так ахметов за год парибарахлился на 5 млрд.долл)
- списал долги олигархов в 2021 году на 100 морд.грн..
- обделался по ВСЕМ направлениям..
- каждый день у зеЛоха офшорного и его шоблы - "успехи" в демонстрации их идиотизма..
и т.д.
продолжать можно очень долго)
ЗеленскогоРазумковых и им подобных?? Ну просто интересно. Раньше по пачке в неделю были, особенно после видосиков с непривычно выбритым Зелей.
Жалилась, что жить негде,
А по сути обыкновенная брехливая тварь, про лондонскую квартиру вспомнила?
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Та ну і бажаємо удачі у вашому ділі..))) А як що чесно -пустозвонство