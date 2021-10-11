"ЕС" подала в Офис генпрокурора два заявления о преступлениях окружения Зеленского, - Герасимов

Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Офис Генерального прокурора два заявления о преступлениях окружения президента Владимира Зеленского. Речь идет о материалах расследования Pandora Papers относительно вероятного отмывания средств, украденных у вкладчиков ПриватБанка, через офшорные структуры "Квартала 95". А также о кредите на 60 млн долларов, который государственный "Укрэксимбанк" выдал предпринимателю с оккупированной территории Украины.

Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"ЕС" подала в Офис генпрокурора два заявления о преступлении. Первое из них касается расследования "Схем" - не об избиении журналистов, здесь мы видим, дело сдвинулось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма. Это когда то ли кумовья, то ли сваты, то ли родственники Зеленского причастны напрямую к финансированию терроризма", - сказал Герасимов.

"Как вы думаете, 60 млн долларов это, если не ошибаюсь, более 1,5 миллиарда гривен. Этот Мецгер, он мог сделать это без Зеленского? Что-то я сомневаюсь ", - отметил народный депутат.

По мнеию Герасимова неадекватная, агрессивная реакция главы "Укрэксимбанка" Мецгера, который является приближенным к президенту Зеленского лицом, на вопрос журналиста о кредите человеку из "ДНР", свидетельствует о страхе разоблачения.

Читайте также: Скандал в "Укрэксимбанке" возник после вопроса о кредите для "ДНР", выглядит как сокрытие преступления, - Сюмар

"Если бы все было нормально, он бы спокойно ответил, принес бумаги и все было бы нормально. Он сорвался, и вся страна, весь мир видел эти съемки. С одной стороны бьют журналистов. С другой стороны - финансирование терроризма. Журналисты сделали свое дело, сделали расследование. И мы обращаемся в правоохранительные органы чтобы они дали свою оценку этим вещам ", - заявил Герасимов.

"И второе - что касается Pandora Papers, так же мы подаем как народные депутаты заявление о преступлении в Офис Генерального прокурора, где мы просим выяснить и четко дать Украине ответ. Насколько информация журналистов о грязных деньгах из ПриватБанка, украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов. И это две вещи, которые "Европейская Солидарность" сегодня отправила в Офис генпрокурора ", - отметил Герасимов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Баканов не задекларировали свои офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers, - Арьев