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Минимальная пенсия для родных погибших в российско-украинской войне с 1 января вырастет до 7800 грн, - Кабмин

Минимальная пенсия для родных погибших в российско-украинской войне с 1 января вырастет до 7800 грн, - Кабмин

Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об увеличении минимальной пенсии родным погибших в АТО/ООС с 1 января 2022 года до 7 800 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об установлении с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра, повышенную пенсионную помощь со следующего года получат более 2 тысяч человек, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов. Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимальная пенсия с 1 декабря вырастет до 2,6 тыс. грн: Кабмин увеличил расходы Пенсионного фонда на более чем 18 млрд грн, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14029) пенсия (2161) Антитеррористическая операция (18284) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Еще бы зарплата чиновников и депутатов бы снизилась до 7 800 гривень, было бы просто прекрасно!
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11.10.2021 22:00
+4
7800х2000 получателей = 15,6 млн. грн. в месяц, в год = 187 млн. грн. или 7 млн. долларов

при том, что один только мецгер выдал только одному мутному сепару 60 млн. долларов государственных денег.
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11.10.2021 22:22
+2
ммм, а годовую з/п депутатов сделать 10% от этой суммы, уверен все будет зашибись!
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11.10.2021 22:42
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По словам премьер-министра, повышенную пенсионную помощь со следующего года получат более 2 тысяч человек, чьи родные погибли за Украину...- цитата

По последним данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) за весь период конфликта, с 14 апреля 2014-го по 31 марта 2020 года (плюс за этот год) жертвами военного конфликта стали примерно 4 тыс. 100 украинских военнослужащих..
т.е только половина семей погибших будет включена в этот список...
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11.10.2021 21:59 Ответить
просто у тех - больше пенсия
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11.10.2021 22:20 Ответить
Еще бы зарплата чиновников и депутатов бы снизилась до 7 800 гривень, было бы просто прекрасно!
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11.10.2021 22:00 Ответить
Для мифического максима объявлять?
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11.10.2021 22:21 Ответить
Оно то так, у вас всё мифическое, вы сами мифические, вот в мифическую (по вашей версии) Чеченскую войну вашим ****** вайнахи реальные бошки отрезали и визжали ваши мародёры как свиньи.
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11.10.2021 22:25 Ответить
Засунь эту кремлевскую методичку в свою ватную жопу а потом сожри её!
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11.10.2021 22:42 Ответить
А мне нравится . Честно " русско-украинская война". А кстати советско-афганская война объявлялась? А ведь она была.Там была якобы гражданская война . А войска были советские почему то.
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11.10.2021 22:43 Ответить
7800х2000 получателей = 15,6 млн. грн. в месяц, в год = 187 млн. грн. или 7 млн. долларов

при том, что один только мецгер выдал только одному мутному сепару 60 млн. долларов государственных денег.
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11.10.2021 22:22 Ответить
ммм, а годовую з/п депутатов сделать 10% от этой суммы, уверен все будет зашибись!
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11.10.2021 22:42 Ответить
то есть ты уверен что они живут на зарплату!?
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12.10.2021 06:51 Ответить
Включи серое вещество, если бы они жили на з/п, написал бы я такой коммент?
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12.10.2021 22:42 Ответить
А фактично залишили на тому рівні, що була пару років назад, бо ціни і інфляція свою справу зробили. То ж не піартеся зелень, а реально підвищуйте пенсії і зарплати.
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12.10.2021 08:39 Ответить
Это очень важно, чтобы семьи погибших воинов, были обеспечены. Несколько лет назад, смотрел репортаж о том, как волонтеры возили подарки детям погибших воинов и меня поразило в какой нищете живут их семьи. Солдат должен быть уверен, что в случае смерти, плена или ранения его семья будет поддержана государством.
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12.10.2021 09:40 Ответить
А судьи восстанавливаются в должностях и получают сотни тысяч компенсации, хотя морды от ,, страданий" так заплыли жиром, шо глаз не видно и третие подбородки наросли. Притом в отличии от воинов, которые защищают Украину, судейская мафия её разваливает.
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12.10.2021 09:45 Ответить
 
 