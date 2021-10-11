Главные новости 11 октября: Новые детали смерти Полякова, в поезда и автобусы пустят только вакцинированных

Таксист, который вез нардепа Полякова незадолго до смерти, изменил показания, Медведчука хотят отправить под арест, в курсирующий между областями транспорт с 21 октября пустят только с сертификатом о вакцинации - главные новости Украины 11 октября.

Новые детали смерти Полякова

Таксист, который вез Полякова непосредственно перед смертью, изменил показания: если раньше он говорил, что подобрал пассажира на остановке, то теперь утверждает, что Поляков пересадили в его автомобиль из другой машины. За смену показаний таксиста избили полицейские.

Полякова сегодня похоронили в Чернигове.

Медведчука хотят арестовать

Куму Путина и главе политсовета "ОПЗЖ" вручили ходатайство об аресте. Альтернатива - залог в 1 млрд гривен.

Труханову назначили залог в 30 млн

Мэру Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернатива - залог в 30 млн грн.

Мецгера уволили из "Укрэксимбанка" и отправили под домашний арест

После обеда суд отправил его под ночной домашний арест, а вечером Евгения Мецгера уволили с должности. Заявление об увольнении он написал сам.

Статья Медведева об Украине

Бывший президент, а ныне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал большую статью о том, почему российскому руководству не стоит контактировать с украинским. Он называет контакты "бессмысленными и даже вредными" и предлагает дождаться появления в Украине "вменяемого руководства", а также утверждает, что Зеленский "полностью поменял политическую и нравственную ориентацию".

Кремль тезисы Медведева поддерживает. В ОП говорят, что обращают внимание только на позицию Путина.

Путин заболел

Президент страны-агрессора кашляет и утверждает, что простудился во время занятий спортом на открытом воздухе, а тесты на COVID-19 ему якобы делают чуть ли не каждый день. Напомним, с 14 до 29 сентября Путин сидел на самоизоляции после контакта с заболевшим коронавирусом.

Скончался легендарный рок-музыкант Мисько Барбара

Фронтмен группы "Мертвий півень" ушел из жизни на 49-м году жизни. Причины его смерти неизвестны. Накануне музыканту стало плохо, и к нему приезжала скорая. После он лег спать и уже не проснулся.

В межобластные поезда, самолеты и автобусы пустят только привитых

Новые правила будут работать с 21 октября. Они касаются только перевозок между областями. При посадке нужно будет показать сертификат о вакцинации или свежий ПЦР-тест. Ответственность за соблюдение правил несут перевозчики.