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Новости
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Главные новости 11 октября: Новые детали смерти Полякова, в поезда и автобусы пустят только вакцинированных

Главные новости 11 октября: Новые детали смерти Полякова, в поезда и автобусы пустят только вакцинированных

Таксист, который вез нардепа Полякова незадолго до смерти, изменил показания, Медведчука хотят отправить под арест, в курсирующий между областями транспорт с 21 октября пустят только с сертификатом о вакцинации - главные новости Украины 11 октября.

Новые детали смерти Полякова

Таксист, который вез Полякова непосредственно перед смертью, изменил показания: если раньше он говорил, что подобрал пассажира на остановке, то теперь утверждает, что Поляков пересадили в его автомобиль из другой машины. За смену показаний таксиста избили полицейские.

Полякова сегодня похоронили в Чернигове.

Медведчука хотят арестовать

Куму Путина и главе политсовета "ОПЗЖ" вручили ходатайство об аресте. Альтернатива - залог в 1 млрд гривен.

Труханову назначили залог в 30 млн

Мэру Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернатива - залог в 30 млн грн.

Мецгера уволили из "Укрэксимбанка" и отправили под домашний арест

После обеда суд отправил его под ночной домашний арест, а вечером Евгения Мецгера уволили с должности. Заявление об увольнении он написал сам.

Статья Медведева об Украине

Бывший президент, а ныне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал большую статью о том, почему российскому руководству не стоит контактировать с украинским. Он называет контакты "бессмысленными и даже вредными" и предлагает дождаться появления в Украине "вменяемого руководства", а также утверждает, что Зеленский "полностью поменял политическую и нравственную ориентацию".

Кремль тезисы Медведева поддерживает. В ОП говорят, что обращают внимание только на позицию Путина.

Путин заболел

Президент страны-агрессора кашляет и утверждает, что простудился во время занятий спортом на открытом воздухе, а тесты на COVID-19 ему якобы делают чуть ли не каждый день. Напомним, с 14 до 29 сентября Путин сидел на самоизоляции после контакта с заболевшим коронавирусом.

Скончался легендарный рок-музыкант Мисько Барбара

Фронтмен группы "Мертвий півень" ушел из жизни на 49-м году жизни. Причины его смерти неизвестны. Накануне музыканту стало плохо, и к нему приезжала скорая. После он лег спать и уже не проснулся.

В межобластные поезда, самолеты и автобусы пустят только привитых

Новые правила будут работать с 21 октября. Они касаются только перевозок между областями. При посадке нужно будет показать сертификат о вакцинации или свежий ПЦР-тест. Ответственность за соблюдение правил несут перевозчики.

Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) Медведчук Виктор (1789) перевозки (519) поезд (1025) путин владимир (31311) самолет (3596) Укрэксимбанк (123) Труханов Геннадий (315) автобус (95) Поляков Антон (111) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+7
Тоб-то на Конституцію поклали черговий раз...
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11.10.2021 22:19
+7
и при всем этом вакцинобесии врачи по прежнему не попадают в принудительно обкалываемых. казалось бы они первые кандидаты, а нет, их ковид обходит стороной...
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11.10.2021 22:53
+4
А может еще и в магазин за продуктами шлагбаум по паспорту и отлавливать по улеце и шпилить чтоб не шастали...
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11.10.2021 22:23
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11.10.2021 22:07 Ответить
Тоб-то на Конституцію поклали черговий раз...
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11.10.2021 22:19 Ответить
Біля кожного вагону вертухая поставлять? Чи що?
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11.10.2021 22:20 Ответить
А может еще и в магазин за продуктами шлагбаум по паспорту и отлавливать по улеце и шпилить чтоб не шастали...
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11.10.2021 22:23 Ответить
Нехай сертифікати лікарі з депутатами і їхні діти мають.
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11.10.2021 22:26 Ответить
Бажано, від сказу й зеленої чуми!
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12.10.2021 08:54 Ответить
и при всем этом вакцинобесии врачи по прежнему не попадают в принудительно обкалываемых. казалось бы они первые кандидаты, а нет, их ковид обходит стороной...
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11.10.2021 22:53 Ответить
Они все себе уже давно сертификаты выписали, не ширяясь этой бормотухой
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12.10.2021 11:05 Ответить
Это шо , шоб люди на Майдан не смогли попасть? Ещё осталось области колючей проволокой окружить и пустить полицаев по периметру. "Су" уже нагло подтираются Конституцией
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11.10.2021 23:10 Ответить
ЗеСкотство в действии
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12.10.2021 02:15 Ответить
Это не 100% гарантия , но снизит вероятность распространения.

Люди инстинктивно должны САМОСОХРАНЯТЬСЯ !!!
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12.10.2021 05:56 Ответить
Що знизить, сертифікат??? "Лівих" гуляє нарівні з реальнми!
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12.10.2021 08:57 Ответить
А ЗЕбилы должны предохранятся, чтобы на свет больше не появлялись им подобные
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12.10.2021 09:54 Ответить
$уйло начало кашлять, главное не останавливайся сволочь, а закашляйся вусмерть.
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12.10.2021 07:30 Ответить
 
 