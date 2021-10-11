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Новости Нормандские переговоры
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Путин, Меркель и Макрон договорились активизировать работу "нормандской четверки" на уровне политсоветников и МИД, - пресс-служба Кремля

Путин, Меркель и Макрон договорились активизировать работу

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", - говорится в сообщении пресс-служба Кремля.

Также отмечается, что руководители государств,"поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки".

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Макрон, Меркель и Путин договорились "продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, "нормандского" саммита".

Автор: 

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31311) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1312)


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Топ комментарии
+9
И они гниды,и все те ,кто выбрал это зеубожество,на которое ещё ленивый не плюнул...
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11.10.2021 22:25
+6
гниды
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11.10.2021 22:22
+6
А Зеленский когда они договаривались что делал? Айкос курил или дорожку нюхал?
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11.10.2021 22:26
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Домовилися вони...
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11.10.2021 22:12 Ответить
активуй-не активуй... все одно получиш...
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11.10.2021 22:12 Ответить
Да они все сегодня решили бубочку обосцать?
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11.10.2021 22:13 Ответить
гниды
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11.10.2021 22:22 Ответить
И они гниды,и все те ,кто выбрал это зеубожество,на которое ещё ленивый не плюнул...
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11.10.2021 22:25 Ответить
у Путина жестикуляция провинциального бандюка. Всю эту нормандскую хрень надо срочно прекратить, как пустую трату времени.

Необходимо максимально развивать экономику Украины, добиваться законности во всех сферах жизни:

как только в Украине будет доминировать Закон, а минимальная зарплата составит 14 тыс гривен, то весь этот красно-пролетарский Даунбасс сам приползёт и сам попросится, чтобы его приняли в Украину.
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11.10.2021 23:33 Ответить
"...красно-пролетарский Даунбасс сам приползёт и сам попросится..." - только вопрос - а нах он нужен?

(единственное - что там много нормальных людей которых государство не смогло защитить)
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11.10.2021 23:49 Ответить
Возвращать оккупированные территория надо именно ради этих многочисленных нормальных людей, которые остались в Даунбассе по причине того, что государство не смогло защитить их от россияцко-совковой оккупации.

Ну, а когда наступит время возвращения территорий под контроль Украины, то местная красно-пролетарская сволочь сама свалит в Мордор вместе с их уродскими памятниками Ворошилову, Ленину, Кирову. Этой советской быдлосволочи, утробно ненавидящей всё украинское, не место в Украине.
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12.10.2021 00:00 Ответить
А Зеленский когда они договаривались что делал? Айкос курил или дорожку нюхал?
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11.10.2021 22:26 Ответить
ау !!!
Украина- здесь!
о ком вы договариваетесь?
ГНИДЫ !!!
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11.10.2021 22:26 Ответить
Так старый извращенец вроде бы простудился? Или нас опять обманули?
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11.10.2021 22:26 Ответить
}{уйловские проститутки вместе с Зелей и Дерьмаком решили перед дембелем подзаработать.
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11.10.2021 22:27 Ответить
И Нуланд сегодня темой для переговоров в москве вторым пунктом назвала способствование переговоров нормандской четвёрки. Подталкивать она россию приехала к переговорам. Неспроста это всё.
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11.10.2021 22:28 Ответить
***** продолжает мычать об внутреукраинском конфликте, ну пусть и дальше мычит, чисто поржать 🤣
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11.10.2021 22:33 Ответить
Путин, Меркель и Макрон? Да пошли они все вон!
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11.10.2021 22:36 Ответить
пресс-служба Кремля, мля... новость можно не читать
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11.10.2021 22:41 Ответить
картина..."дві хвойди і маленький плешивий шматок собачого лайна"
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11.10.2021 22:42 Ответить
для того, щоб запустити NS2 і "переконати в цьому "Європу" - ***** погодиться і на нормандську зустріч. А заодно примушуватиме Макрон+Меркель, щоб ті нагнули зелю на чергову зраду.
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11.10.2021 22:45 Ответить
Ан Мур, невелика поправочка: ім"ярек ***** пишеться із маленької літери, із великої- забагато честі задля *****станського сцаря.
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12.10.2021 06:25 Ответить
путин меркель и макрон договорились договориться об активизации активации переговорных переговоров)))
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11.10.2021 22:55 Ответить
А всього трохи більше двох років тому було "ні слова про Україну без України"....

Де ці "свідки змін, покращень та реформ" від зермака? Це ж перемога, так???
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11.10.2021 23:08 Ответить
Грёбвная чёртова троица
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11.10.2021 23:31 Ответить
Путин, Меркель и Макрон втроём договорились активизировать работу "нормандской четверки"
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11.10.2021 23:32 Ответить
А чо без "найвеличнішого" лідера **********?
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11.10.2021 23:49 Ответить
Він "забився в офшор", не можуть знайти.
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12.10.2021 06:36 Ответить
Фу-у-у,гидко дивитись на оту трійцю шаромижників. А якщо ще добавити наше,"отєчечественне"-то хоч носа затикай.
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12.10.2021 00:15 Ответить
Путин, Меркель и Макрон собрались в один вагон. И поехали в Тбилиси посмотреть на сифилиси
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12.10.2021 00:49 Ответить
Яка може реалізація Мінських домовленостей 2015 року, без участі української сторони? Не подобається мені ця зустріч. Печінкою відчуваю, ирифія задумала якусь чергову аферу...
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12.10.2021 00:54 Ответить
Офшорного зашквара даже на терки не зовут. Вот это воистину действительно духовный "лидер" Украины Только дух говняный
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12.10.2021 04:19 Ответить
Вершина лицемірного цинізму, зведеного в державну політику, самим розпалити і 8-й рік постійно підігрівати цей так названий ними "внутріукраїнський конфлікт" і при цьому висловлювати "стурбованість пробуксовкую" процесу його вирішення.
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12.10.2021 06:34 Ответить
Внутриукраинского конфликта?
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12.10.2021 08:10 Ответить
здаёцца мине, шо эту срань надо послать на йух... и как можно быстрее и дальше... эти недолюбленная конем меркель вместе с эмминетом макроном никто и звать их никак... хватит унижаться перед быдлотой... а то французы два века назад стали великими изобретателями ходуль по одной причине - париж был в дерьме по колено и вонял хуже фермы...
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12.10.2021 08:31 Ответить
Сейчас идет активньій прессинг Кремля со стороньі Германии , Франции и США , целью которого является проведение Берлинского саммита Норманди до конца 2021г , с участием канцлера Меркель. Єто будет большой удачей для Украиньі , имхо .
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12.10.2021 08:40 Ответить
а у этих передастов не хватило ума спросить у Украины - а нужно ли Украине возобновление работы вонючих передастов... и на месте синебрюхова надо было сразу сделать заявление - всех на йух...
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12.10.2021 08:45 Ответить
Хутин, его агент ( комсомолка Ангела) и полезный идиот из Франции договорились и дальше делать все возмодное чтобы расшатать мировой порядок и прервать гегемонию англосаксов
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12.10.2021 10:30 Ответить
А когда кремль введет в состав своего формата Байдена, то процесс сдачи Украины быстро пойдёт. Под Байденом пацанчик Зе быстро прогнется. Если, конечно патриоты позволят ему.
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15.10.2021 17:28 Ответить
 
 