Путин, Меркель и Макрон договорились активизировать работу "нормандской четверки" на уровне политсоветников и МИД, - пресс-служба Кремля

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", - говорится в сообщении пресс-служба Кремля.

Также отмечается, что руководители государств,"поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки".

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Макрон, Меркель и Путин договорились "продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, "нормандского" саммита".