Путин, Меркель и Макрон договорились активизировать работу "нормандской четверки" на уровне политсоветников и МИД, - пресс-служба Кремля
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", - говорится в сообщении пресс-служба Кремля.
Также отмечается, что руководители государств,"поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки".
Макрон, Меркель и Путин договорились "продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, "нормандского" саммита".
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Необходимо максимально развивать экономику Украины, добиваться законности во всех сферах жизни:
как только в Украине будет доминировать Закон, а минимальная зарплата составит 14 тыс гривен, то весь этот красно-пролетарский Даунбасс сам приползёт и сам попросится, чтобы его приняли в Украину.
(единственное - что там много нормальных людей которых государство не смогло защитить)
Ну, а когда наступит время возвращения территорий под контроль Украины, то местная красно-пролетарская сволочь сама свалит в Мордор вместе с их уродскими памятниками Ворошилову, Ленину, Кирову. Этой советской быдлосволочи, утробно ненавидящей всё украинское, не место в Украине.
Украина- здесь!
о ком вы договариваетесь?
ГНИДЫ !!!
Де ці "свідки змін, покращень та реформ" від зермака? Це ж перемога, так???