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Мемориальную доску погибшему в зоне ООС офицеру 30-й ОМБр Дмитрию Бортнику открыли на Житомирщине. ФОТО

В селе Галиевка Чудновского района Житомирской области торжественно открыли мемориальную доску в честь погибшего в районе проведения операции Объединенных сил старшего лейтенанта Дмитрия Бортника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС офицеру 30-й ОМБр Дмитрию Бортнику открыли на Житомирщине 01

Память погибшего офицера почтили открытием мемориальной доски на фасаде его родной школы, которую Дмитрий закончил менее десяти лет назад.

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС офицеру 30-й ОМБр Дмитрию Бортнику открыли на Житомирщине 02
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС офицеру 30-й ОМБр Дмитрию Бортнику открыли на Житомирщине 03

Дмитрий Бортник родился 29 апреля 1995 в селе Галиевка. После окончания в 2016 году Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного служил в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского в должностях командира взвода, роты, а затем - заместителя начальника штаба одного из механизированных батальонов.

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Мемориальную доску погибшему в зоне ООС офицеру 30-й ОМБр Дмитрию Бортнику открыли на Житомирщине 04

Офицер погиб в 24 года, так и не увидев своего сына, которого жена родила через три месяца после смерти Дмитрия.

Автор: 

мемориальная доска (219) 30 отдельная механизированная бригада (154) операция Объединенных сил (6766) Житомирская область (1396)


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Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
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11.10.2021 23:37 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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11.10.2021 23:49 Ответить
Хай спочиває з Богом, наш Герой!
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12.10.2021 00:43 Ответить
Дякую. Вічна пам'ять
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12.10.2021 09:48 Ответить
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12.10.2021 10:40 Ответить
 
 