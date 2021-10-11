Мемориальную доску погибшему в зоне ООС офицеру 30-й ОМБр Дмитрию Бортнику открыли на Житомирщине. ФОТО

В селе Галиевка Чудновского района Житомирской области торжественно открыли мемориальную доску в честь погибшего в районе проведения операции Объединенных сил старшего лейтенанта Дмитрия Бортника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Память погибшего офицера почтили открытием мемориальной доски на фасаде его родной школы, которую Дмитрий закончил менее десяти лет назад.





Дмитрий Бортник родился 29 апреля 1995 в селе Галиевка. После окончания в 2016 году Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного служил в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского в должностях командира взвода, роты, а затем - заместителя начальника штаба одного из механизированных батальонов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве. ФОТОрепортаж

Офицер погиб в 24 года, так и не увидев своего сына, которого жена родила через три месяца после смерти Дмитрия.