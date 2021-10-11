Украина в ООН: Россия продолжает милитаризировать Крым, ее действия противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия

Россия продолжает наращивать элементы угрожающего военного потенциала на оккупированном Крымском полуострове, в том числе ядерных возможностей.

Об этом заявил на брифинге в ООН по ситуации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На территории Крыма продолжает размещаться непропорционально большое количество систем вооружения, включая ракеты, способные переносить ядерные заряды, самолеты, корабли, боеприпасы, а также военнослужащих. Причем количество последних выросло до 32,5 тысячи и даже до 44 тысяч в апреле, во время безосновательного и угрожающего скопления российских войск на наших границах ", - указал представитель Украины.

Он подчеркнул, что российская милитаризация Крыму прогрессирует. Это происходит в условиях оккупации полуострова и отсутствия контроля за действиями РФ со стороны международного сообщества. Такое развитие событий подрывает режим верификации обычных вооружений в Евроатлантическом регионе, что является причиной для серьезного беспокойства.

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Заместитель главы МИД напомнил, что оккупационные власти в Крыму де-юре установили контроль над ядерными объектами и материалами, а также захватили бывшие хранилища ядерного оружия, расположенные на полуострове.

"Это противоречит международному праву, в частности Уставу МАГАТЭ и Договору о нераспространении ядерного оружия", - отметил Точицкий.

Как сообщили Укринформу в Постоянном представительстве Украины при ООН, участниками брифинга стали представители более 50 стран. Украинская сторона напомнила, что сегодня Международный арбитражный суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), начал в Гааге слушания по делу "Украина против России".

Напомним, судебные слушания в Гааге касаются незаконного задержания Россией в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей и 24 моряков в Керченском проливе. В понедельник, 11 октября, РФ провела первый раунд устных аргументов. 12 октября слово будет иметь украинская делегация.

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