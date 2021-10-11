В МВД России предлагают подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну
Министерство внутренних дел России предлагает ввести три миграционных режима для иностранных граждан и подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну.
Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Так, режим краткосрочного пребывания предусматривает право иностранца находиться в России до 90 суток после въезда. В случае если иностранец захочет остаться на больший срок, то он должен получить разрешение на долгосрочное пребывание или уехать.
Режим долгосрочного пребывания дает право иностранцу находиться в России до шести месяцев. Этот режим заменит собой разрешение на временное проживание. По словам Горового, чтобы получить право на длительное пребывание в России, иностранец должен будет получить цифровой профиль в государственной информационной системе и единый документ с электронным носителем информации.
Режим постоянного проживания действует бессрочно и предполагает получение вида на жительство. Иностранец с таким правом может получить гражданство РФ.
В ведомстве намерены предусмотреть механизмы для перехода из одного статуса в другой без выезда из России.
Кроме того, МВД предлагает создать реестры работодателей и мигрантов, оптимизировать налоговые режимы, а также перевести за пределы России, то есть в страны постоянного проживания мигрантов, "доиммиграционную подготовку работников" (получение биометрической регистрации, полисов медстрахования и других документов).
В России за мигрантами предлагается ввести надзор и "усовершенствовать меры профилактического характера". Одной из таких мер может стать подписание соглашения о лояльности или обязательства "соблюдать правила и нормы поведения, принятые в российском обществе, воздерживаться от участия в нарушении общественного порядка, от злоупотребления правом на свободу информации, включая попытки дискредитации или склонения к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей". Нарушение этого соглашения может повлечь утрату права на нахождение в России.
В случае если в отношении мигранта было принято какое-либо решение, то его предлагается проинформировать через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг либо через мобильное приложение. Нарушителей режима пребывания или уклоняющихся от выезда в МВД намерены выявлять с помощью "современных технологий".
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Кстати, он уже много лет не появляется на своей новой родине...
вся вонь земли вот сущность ваша !
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3695632.html Рукожопым московитам даже краденое впрок не идёт - всё равно "шмурдяк" получился)))
Службы безопасности Великобритании считают, что засРашка украла формулу вакцины AstraZeneca для изготовления собственной вакцины "Спутник V".
Об этом сообщает издание https://www.thesun.co.uk/news/16381674/russia-stole-formula-oxfords-covid-jab/ The Sun.
Кацапский "Спутник" использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине.
Службы безопасности заявляют, что у них есть доказательства, что один из шпионов Куйла украл важные данные.
"Теперь службы безопасности уверены, что его скопировали.
Понятно, что данные были украдены иностранным агентом лично. В прошлом году шпионы указали пальцем на президента Владимира Путлера. Они сказали, что были "более чем на 95%" уверены, что российские хакеры, спонсируемые государством, нацелились на организации Великобритании, США и Канады, разрабатывающие вакцину против Covid-19", - говорится в материале.
а приносить, в свою очередь, клятву верности мигрантам, неверные, не хо-хо?
В МВД России предлагают подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну..."
В одном из пунктов предлагается ответить на вопрос : "Считаете ли вы, что путин *****?"
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цікаво це ж звідкіля треба мігрувати щоб аж в московію ? З ОРДЛО?
Це яких? "Ужиратися в хлам" і падати мордою у тазік олів'є на свята? Виливати лайно з вікон на 50-градусний мороз (опційно: будувати з нього скульптури)? Розбивати пляшки об предмет, схожий на голову, на "дєнь дєсантніка"? Вітати 70-річних "ветеранів" на дев'ятемая?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!