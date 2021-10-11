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В МВД России предлагают подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну

В МВД России предлагают подписывать с мигрантами

Министерство внутренних дел России предлагает ввести три миграционных режима для иностранных граждан и подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну.

Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Так, режим краткосрочного пребывания предусматривает право иностранца находиться в России до 90 суток после въезда. В случае если иностранец захочет остаться на больший срок, то он должен получить разрешение на долгосрочное пребывание или уехать.

Режим долгосрочного пребывания дает право иностранцу находиться в России до шести месяцев. Этот режим заменит собой разрешение на временное проживание. По словам Горового, чтобы получить право на длительное пребывание в России, иностранец должен будет получить цифровой профиль в государственной информационной системе и единый документ с электронным носителем информации.

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Режим постоянного проживания действует бессрочно и предполагает получение вида на жительство. Иностранец с таким правом может получить гражданство РФ.

В ведомстве намерены предусмотреть механизмы для перехода из одного статуса в другой без выезда из России.

Кроме того, МВД предлагает создать реестры работодателей и мигрантов, оптимизировать налоговые режимы, а также перевести за пределы России, то есть в страны постоянного проживания мигрантов, "доиммиграционную подготовку работников" (получение биометрической регистрации, полисов медстрахования и других документов).

В России за мигрантами предлагается ввести надзор и "усовершенствовать меры профилактического характера". Одной из таких мер может стать подписание соглашения о лояльности или обязательства "соблюдать правила и нормы поведения, принятые в российском обществе, воздерживаться от участия в нарушении общественного порядка, от злоупотребления правом на свободу информации, включая попытки дискредитации или склонения к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей". Нарушение этого соглашения может повлечь утрату права на нахождение в России.

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В случае если в отношении мигранта было принято какое-либо решение, то его предлагается проинформировать через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг либо через мобильное приложение. Нарушителей режима пребывания или уклоняющихся от выезда в МВД намерены выявлять с помощью "современных технологий".

Автор: 

иммиграция (50) МВД РФ (190) россия (95652)


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Топ комментарии
+13
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11.10.2021 23:35
+8
прощай немытая паРаша-
вся вонь земли вот сущность ваша !
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11.10.2021 23:36
+5
Мгновенная вербовка)))
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11.10.2021 23:33
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Это ж сколько ресурсов потребуется !
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11.10.2021 23:32 Ответить
Мгновенная вербовка)))
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11.10.2021 23:33 Ответить
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11.10.2021 23:35 Ответить
Ни разу не видел ни одной ссылки на данный источник. Может Жерар так ки думал, но никогда не говорил.
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11.10.2021 23:39 Ответить
Вы считаете, что он принял гражданство исключительно из любви к берёзкам?

Кстати, он уже много лет не появляется на своей новой родине...
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11.10.2021 23:44 Ответить
Я считаю так как я сказал.
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11.10.2021 23:49 Ответить
Нет он принял расиянское гражданство чтобы ипашить на заводе токарем или в ЖЕКе сантехником.
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12.10.2021 00:14 Ответить
Депардьє (як і інші "новоиспеченные рассеяне") просто ховався в Росії від відповідальності за ухилення від сплати податків! Наскільки мені відомо , у Францію він не повернувся , а живе в Бельгії!
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12.10.2021 07:46 Ответить
мефодий сразу спалился по полной, это кремлевыская консерва- только на рашке шло активное обсуждение этого случая, в Украине просто похихикали, особенно после того, как он продал там в рахе 2 подаренные ему квартиры и урыл в благополучную Европу, и больше не появлялся в "процветающей" рашке. Поэтому ************** мефодия берем на карандаш и посылаем его в рашинскую опу.
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12.10.2021 09:42 Ответить
а подаренную квартиру в Грозном он продал, или отдал Рамзану безвоздмездно???
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11.10.2021 23:54 Ответить
Поменял на свой сарай.
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12.10.2021 07:35 Ответить
прощай немытая паРаша-
вся вонь земли вот сущность ваша !
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11.10.2021 23:36 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3695632.html Рукожопым московитам даже краденое впрок не идёт - всё равно "шмурдяк" получился)))

Службы безопасности Великобритании считают, что засРашка украла формулу вакцины AstraZeneca для изготовления собственной вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает издание https://www.thesun.co.uk/news/16381674/russia-stole-formula-oxfords-covid-jab/ The Sun.
Кацапский "Спутник" использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине.
Службы безопасности заявляют, что у них есть доказательства, что один из шпионов Куйла украл важные данные.

"Теперь службы безопасности уверены, что его скопировали.
Понятно, что данные были украдены иностранным агентом лично. В прошлом году шпионы указали пальцем на президента Владимира Путлера. Они сказали, что были "более чем на 95%" уверены, что российские хакеры, спонсируемые государством, нацелились на организации Великобритании, США и Канады, разрабатывающие вакцину против Covid-19", - говорится в материале.
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11.10.2021 23:48 Ответить
Ха-ха-ха

а приносить, в свою очередь, клятву верности мигрантам, неверные, не хо-хо?
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11.10.2021 23:50 Ответить
Ну, як би це сказати, якби так діяли в Європі чи в Україні щодо росіян, то напевне не мали б купи проблем.
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12.10.2021 00:02 Ответить
В"язниці переповнені "інакомислячими" і "не згідними",от і видумують усіляку фігню.
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12.10.2021 00:07 Ответить
"
В МВД России предлагают подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну..."

В одном из пунктов предлагается ответить на вопрос : "Считаете ли вы, что путин *****?"
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12.10.2021 00:15 Ответить
Нічого нового не бачу - після закінчення І Світової (а особливо після Громадянської війни в Росії) у країни Європи пішов вал емігрантів Так от - вони не тільки підписували "зобов"язання про лояльність", але й зобов"язання , у випадку агресії проти держави , що надала їм "вид на проживання", з боку будь-якої іншої країни , стать під знамена її армії! Наприклад , у законодавстві Франції це було прямо закріплено!
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12.10.2021 07:37 Ответить
В МВД России предлагают подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну
==============
цікаво це ж звідкіля треба мігрувати щоб аж в московію ? З ОРДЛО?
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12.10.2021 00:18 Ответить
"...дотримуватися правил і норм поведінки, прийняті в російському суспільстві..."

Це яких? "Ужиратися в хлам" і падати мордою у тазік олів'є на свята? Виливати лайно з вікон на 50-градусний мороз (опційно: будувати з нього скульптури)? Розбивати пляшки об предмет, схожий на голову, на "дєнь дєсантніка"? Вітати 70-річних "ветеранів" на дев'ятемая?
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12.10.2021 00:42 Ответить
Кацапсинам надо с дагами и чечнцами договариваться о лояльности.
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12.10.2021 08:57 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.10.2021 09:27 Ответить
 
 