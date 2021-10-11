В МВД России предлагают подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну..."

Министерство внутренних дел России предлагает ввести три миграционных режима для иностранных граждан и подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну.

Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Так, режим краткосрочного пребывания предусматривает право иностранца находиться в России до 90 суток после въезда. В случае если иностранец захочет остаться на больший срок, то он должен получить разрешение на долгосрочное пребывание или уехать.

Режим долгосрочного пребывания дает право иностранцу находиться в России до шести месяцев. Этот режим заменит собой разрешение на временное проживание. По словам Горового, чтобы получить право на длительное пребывание в России, иностранец должен будет получить цифровой профиль в государственной информационной системе и единый документ с электронным носителем информации.

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Режим постоянного проживания действует бессрочно и предполагает получение вида на жительство. Иностранец с таким правом может получить гражданство РФ.

В ведомстве намерены предусмотреть механизмы для перехода из одного статуса в другой без выезда из России.

Кроме того, МВД предлагает создать реестры работодателей и мигрантов, оптимизировать налоговые режимы, а также перевести за пределы России, то есть в страны постоянного проживания мигрантов, "доиммиграционную подготовку работников" (получение биометрической регистрации, полисов медстрахования и других документов).

В России за мигрантами предлагается ввести надзор и "усовершенствовать меры профилактического характера". Одной из таких мер может стать подписание соглашения о лояльности или обязательства "соблюдать правила и нормы поведения, принятые в российском обществе, воздерживаться от участия в нарушении общественного порядка, от злоупотребления правом на свободу информации, включая попытки дискредитации или склонения к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей". Нарушение этого соглашения может повлечь утрату права на нахождение в России.

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В случае если в отношении мигранта было принято какое-либо решение, то его предлагается проинформировать через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг либо через мобильное приложение. Нарушителей режима пребывания или уклоняющихся от выезда в МВД намерены выявлять с помощью "современных технологий".