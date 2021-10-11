"Слуга народа" Стернийчук обвинил эстонца Тедера и его адвоката Бодрова в провокации по делу SkyMall
В скандал с проблемным кредитом "Укрэксимбанка" и главой правления финучреждения Евгением Мецгером искусственно пытаются втянуть президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Валерий Стернийчук, передает Цензор.НЕТ.
"Не перестает удивлять история, которая в последнее время обсуждается вокруг кредита, выданного "Укрэксимбанком" и председателем правления Мецгером, в которую пытаются втянуть президента. Определенные лица считают, что такой кредит без его согласия не могли выдать. Общественными активистами мне были предоставлены интересные данные, говорящие про имена тех, кто пиарится через медиа на этой теме и хочет вмешаться в работу правоохранительных органов в интересах эстонца Хиллара Тедера. Да, они подробно рассказали обо всем, что случилось в государственном "Укрэксимбанке". Кредит, выданный банком под залог торгового центра Sky Mall. Да-да, тот самый SkyMall, корпоративный конфликт вокруг которого продолжается более 12 лет. Да-да, тот самый председатель правления Мецгер, который сложил полномочия руководителя на время проведения проверки (11 октября написал заявление об увольнении. - Ред.) и которому правоохранительные органы предъявили подозрение", - написал Стернийчук.
Он уверен, что все случившееся - "хорошо спланированная акция эстонского гражданина Хиллара Тедера и его адвоката Егора Бодрова".
"Сам Бодров также успел прославиться громкими историями из прошлого, был подозреваемым в нескольких уголовных производствах, находился в СИЗО. Цель акции - простая человеческая жадность и стремление обогатиться. Сам Бодров говорит несколько проще - "заработать побольше". Это утверждает сам Бодров на пленках, которые мне были предоставлены, и я их публикую", - сообщил нардеп.
В своем посте он перечислил, кого Бодров упоминает на записи как своих партнеров или тех, с кем он находится в отношениях.
"1. Игорь Валерьевич (очевидно, Коломойский). По словам Бодрова, предлагает ему $700 тыс. Не совсем понятно, о какой из сторон ходатайствовал Игорь Валерьевич.
2. Неустановленные судьи районных судов и апелляционного суда, принимавшие решения по "просьбе" Бодрова.
3. Сотрудники правоохранительных органов то открывают дела, то закрывают по команде Бодрова.
4. "Кенты" Бодрова - они же сотрудники государственного банка, передают ему какую-то важную информацию.
5. Какой-то неидентифицированный Паша, который предложил Бодрову $2 млн за то, чтобы тот продался Адамовскому (киевский бизнесмен Андрей Адамовский. - Ред.), но Бодров посчитал, что этого мало.
6. Много раз упоминаются Адамовский и сам Тедер, между которыми возник корпоративный конфликт много лет назад.
7. Много каких-то юристов, обслуживающих интересы различных сторон этого конфликта", - написал Стернийчук.
Политик делает вывод из записей: Бодров, действуя в интересах своего заказчика, искусственно раздувает частный конфликт и передает эту информацию политическим оппонентам президента.
"Все это доказывает, что политика - штука неоднозначная и опасная. Как я понял, этих записей много и правоохранительные органы очень подробно занимаются участием Бодрова в этой истории… Уверяю, что все эти материалы я передам лично генеральному прокурору Ирине Венедиктовой для соответствующих процессуальных решений и принятия мер", - подытожил народный депутат.
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Він став відомим на весь світ головним КОРУПЦІОНЕРОМ , а все інше , то лірика 😁
А спросил журналист у мецгера про тот самый кредит в 60 млн.евро, который мецгер выдал одному "бизнесмену" из Донецка, тесно сотрудничающему с властями ордло и платящему налоги в ордло.
И приехал этот сепар из Донецка - в Киев, чтобы устроить в Киеве "бизнес". Пришел в банк и лЁгко получил (чуть ли не насильно ему мецгер вручил) сразу 60 млн.евро на покупку ТРЦ, по которому спор идет 12 лет..
Вот так "шахтеры" с даунбаса могут легко прийти и получить льготный кредит на 60 млн.евро.. открыть свой бизнес и выводить прибыля в ордло.. где живут.
А назначил мецгер на эту должно лично зеЛох офшорный с нехилой такой зарплатой..
место очень доходное, а главное - через УЭБ идет отмывание откатов с "великого крадивництва":
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.
"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры.
И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3695493.html Бгг, ЗЕлений "бункєрний сідєлец")
10 жовтня 2021 року - батальйон охорони перед житлом ЗЕленого ублюдка:
11 жовтня 2021 року, ранок, житло ЗЕленого ублюдка:
60 млн - это не 1 млн.
экспертная оценка скорее всего липовая
суммы от аренды площадей ТРЦ обычно платят наличными . Возможно в ТРЦ есть доходы по белому и ими будут гасить кредит , что приведёт к резкому уменьшению поступлений в бюджет , т к кредит пойдёт на затраты
а остальные деньги от аренды уйдут налом - может и в ДНР
«Також «Схеми» з'ясували, що «Спец-реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» - за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).»
если можно , уточните какой у вас комп , с которого Вы написали жту фразу . У меня айпед
туалетштаны, а проходной двор. Все в них гадят.
Схема проста, как дверь.
Имеется имущественный конфликт по Скай-молу между эстонским бизнесменом и Адамовским длиною в 12 лет.
Адамовский хочет поиметь деньги, но не может из-за судов.
Схема такая: госбанк выдает кредит третьему лицу, которое покупает спорный Скай-мол , адамовский получает бабки (делится),третье лицо банкротится, госбанк получает оспариваемый в суде залог.
В итоге: Адамовский с деньгами, эстонец с судами (прощайте, инвесторы), госбанк с левым залогом и дырой в 60 млн. баксов и кое-кто с откатами)))
За частный банк им бы бошки поотрывали , а госсобственность защищать от аферистов некому в стране . СБУ ПОДОЗРИТЕЛЬНО МОЛЧИТ , хотя пора уже кое кого в Лукьяновку в частные палаты мильоны тратить 😀
Затем ГосБанк совершенно законно продает ТРЦ Адамовскому за те самые 60 миллионов.
Хоч би посли G7 цього би не почули б...
В начале январе 2021 года государственная прокуратура и полиция безопасности Эстонии заподозрили Хиллара Тедера в коррупционных схемах. Согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился с Михаилом Корбом о пожертвовании до одного миллиона евро Центристской партии Эстонии перед выборами в местные органы власти. Взамен Михаил Корб должен был организовать право на строительство автостоянки на земле Таллинна в пользу развития девелоперского проекта Порто Франко. Кроме того, Хиллар Тедер согласился дать взятку Керсти Крахт за то, что последняя будет использовать свое положение советника министра финансов для обеспечения благоприятных решений для Порто Франко при использовании антикризисных мер KredEx. Тедер и Крахт также подозреваются в сговоре по отмыванию денег с целью сокрытия взятки Тедером.
у них есть штатное расписание ? Зарплаты из налогов украинцев?
какие критерии образования , опыт работы приветствуются на должность НЯНИ- от ПРИНЕСИТЕ КОФЕ 😀 и до Я В ОПУ ДВЕРЬ НОГОЙ ОТКРЫВАЮ !?
Залог ну очень сомнительный. ЧЬИМИ деньгами будут отвечать в том случае если ТРЦ, после суда окажеться у того же эстонского бизнесмена или другого? НИЧЬМИ. Бабки то с бюджета.
Кто-то может прийти в банк и сказать. "Я хочу купить вон тот бизнес-центр за 1 млн баксов, дайте мне 1 млн". Выдадут ему кредит или сперва САМИ оценят сколько он стоит?