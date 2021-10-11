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Новости
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"Слуга народа" Стернийчук обвинил эстонца Тедера и его адвоката Бодрова в провокации по делу SkyMall

В скандал с проблемным кредитом "Укрэксимбанка" и главой правления финучреждения Евгением Мецгером искусственно пытаются втянуть президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Валерий Стернийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Не перестает удивлять история, которая в последнее время обсуждается вокруг кредита, выданного "Укрэксимбанком" и председателем правления Мецгером, в которую пытаются втянуть президента. Определенные лица считают, что такой кредит без его согласия не могли выдать. Общественными активистами мне были предоставлены интересные данные, говорящие про имена тех, кто пиарится через медиа на этой теме и хочет вмешаться в работу правоохранительных органов в интересах эстонца Хиллара Тедера. Да, они подробно рассказали обо всем, что случилось в государственном "Укрэксимбанке". Кредит, выданный банком под залог торгового центра Sky Mall. Да-да, тот самый SkyMall, корпоративный конфликт вокруг которого продолжается более 12 лет. Да-да, тот самый председатель правления Мецгер, который сложил полномочия руководителя на время проведения проверки (11 октября написал заявление об увольнении. - Ред.) и которому правоохранительные органы предъявили подозрение", - написал Стернийчук.

Он уверен, что все случившееся - "хорошо спланированная акция эстонского гражданина Хиллара Тедера и его адвоката Егора Бодрова".

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"Сам Бодров также успел прославиться громкими историями из прошлого, был подозреваемым в нескольких уголовных производствах, находился в СИЗО. Цель акции - простая человеческая жадность и стремление обогатиться. Сам Бодров говорит несколько проще - "заработать побольше". Это утверждает сам Бодров на пленках, которые мне были предоставлены, и я их публикую", - сообщил нардеп.

В своем посте он перечислил, кого Бодров упоминает на записи как своих партнеров или тех, с кем он находится в отношениях.

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"1. Игорь Валерьевич (очевидно, Коломойский). По словам Бодрова, предлагает ему $700 тыс. Не совсем понятно, о какой из сторон ходатайствовал Игорь Валерьевич.

2. Неустановленные судьи районных судов и апелляционного суда, принимавшие решения по "просьбе" Бодрова.

3. Сотрудники правоохранительных органов то открывают дела, то закрывают по команде Бодрова.

4. "Кенты" Бодрова - они же сотрудники государственного банка, передают ему какую-то важную информацию.

5. Какой-то неидентифицированный Паша, который предложил Бодрову $2 млн за то, чтобы тот продался Адамовскому (киевский бизнесмен Андрей Адамовский. - Ред.), но Бодров посчитал, что этого мало.

6. Много раз упоминаются Адамовский и сам Тедер, между которыми возник корпоративный конфликт много лет назад.

7. Много каких-то юристов, обслуживающих интересы различных сторон этого конфликта", - написал Стернийчук.

Политик делает вывод из записей: Бодров, действуя в интересах своего заказчика, искусственно раздувает частный конфликт и передает эту информацию политическим оппонентам президента.

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"Все это доказывает, что политика - штука неоднозначная и опасная. Как я понял, этих записей много и правоохранительные органы очень подробно занимаются участием Бодрова в этой истории… Уверяю, что все эти материалы я передам лично генеральному прокурору Ирине Венедиктовой для соответствующих процессуальных решений и принятия мер", - подытожил народный депутат.

Слуга народа Стернийчук обвинил эстонца Тедера и его адвоката Бодрова в провокации по делу SkyMall 01

Автор: 

Укрэксимбанк (123) SkyMall (6) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+33
во как! друг и кум зеленского - мецгер финансировал терроризм, а виноваты - эстонцы, потому что рассказали об даунецком подельнике зеленского?
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12.10.2021 00:07
+26
суть - какой был вопрос)

А спросил журналист у мецгера про тот самый кредит в 60 млн.евро, который мецгер выдал одному "бизнесмену" из Донецка, тесно сотрудничающему с властями ордло и платящему налоги в ордло.
И приехал этот сепар из Донецка - в Киев, чтобы устроить в Киеве "бизнес". Пришел в банк и лЁгко получил (чуть ли не насильно ему мецгер вручил) сразу 60 млн.евро на покупку ТРЦ, по которому спор идет 12 лет..
Вот так "шахтеры" с даунбаса могут легко прийти и получить льготный кредит на 60 млн.евро.. открыть свой бизнес и выводить прибыля в ордло.. где живут.
А назначил мецгер на эту должно лично зеЛох офшорный с нехилой такой зарплатой..
место очень доходное, а главное - через УЭБ идет отмывание откатов с "великого крадивництва":
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12.10.2021 00:44
+22
ЗЕ хотів слави і досяг її.
Він став відомим на весь світ головним КОРУПЦІОНЕРОМ , а все інше , то лірика 😁
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12.10.2021 00:06
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Правила форума Совет форумчан
ЗЕ хотів слави і досяг її.
Він став відомим на весь світ головним КОРУПЦІОНЕРОМ , а все інше , то лірика 😁
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12.10.2021 00:06 Ответить
во как! друг и кум зеленского - мецгер финансировал терроризм, а виноваты - эстонцы, потому что рассказали об даунецком подельнике зеленского?
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12.10.2021 00:07 Ответить
Прочитал и не понял каким ветром все это к тому что вытворяли в банке с журналистами???? И информацией на неудобный вопрос с одним кредитом....
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12.10.2021 00:18 Ответить
суть - какой был вопрос)

А спросил журналист у мецгера про тот самый кредит в 60 млн.евро, который мецгер выдал одному "бизнесмену" из Донецка, тесно сотрудничающему с властями ордло и платящему налоги в ордло.
И приехал этот сепар из Донецка - в Киев, чтобы устроить в Киеве "бизнес". Пришел в банк и лЁгко получил (чуть ли не насильно ему мецгер вручил) сразу 60 млн.евро на покупку ТРЦ, по которому спор идет 12 лет..
Вот так "шахтеры" с даунбаса могут легко прийти и получить льготный кредит на 60 млн.евро.. открыть свой бизнес и выводить прибыля в ордло.. где живут.
А назначил мецгер на эту должно лично зеЛох офшорный с нехилой такой зарплатой..
место очень доходное, а главное - через УЭБ идет отмывание откатов с "великого крадивництва":
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12.10.2021 00:44 Ответить
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.
"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры.
И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет.
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12.10.2021 00:45 Ответить
Отмазывают зеленского, которй через кореша - мецгера свинтил 60 лямов баксов.. .
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12.10.2021 02:25 Ответить
то-то стернейчук начал затирать и блокировать неугодные коменты под своим постом)
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12.10.2021 13:46 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3695493.html Бгг, ЗЕлений "бункєрний сідєлец")

10 жовтня 2021 року - батальйон охорони перед житлом ЗЕленого ублюдка:


11 жовтня 2021 року, ранок, житло ЗЕленого ублюдка:
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12.10.2021 00:11 Ответить
Бла-бла-бла. Цей конфлікт серед дійових осіб якого є Мецгер, тягнеться за словам Стернійчука 12 років. І тим не менше Зєлєнскій призначає цю особу керуючи потужним державним банком. І так, Зєлєнскій тут ні до чого. Ні-ні, зовсім ні до чого. І Мецгер - е кум Олени Кравець, і жив він не у Крвому Розі, та й првюізвищк Зєлєнского побвюачив лише на б'юлетені у кабінці для голосування на президентських виборах 2019 року. Підозрюю, що і Олена Кравець із Зєлєнскім не надто знайома.
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12.10.2021 00:12 Ответить
Жирный видимо кусок этот Скаймолл, если его из зубов выпускать не хотят, несмотря на сроки и междунар скандалы....
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12.10.2021 00:20 Ответить
Посчитайте площади и доходность от аренды (
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12.10.2021 01:04 Ответить
1.Заёмщик не имел средств на погашение кредита - потому надо проверять экспертную оценку ДОХОДНОСТИ ЗАЕМЩИКА.
60 млн - это не 1 млн.
экспертная оценка скорее всего липовая
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12.10.2021 00:32 Ответить
2. ЕСЛИ ЗАЁМЩИК ПЛАНИРОВАЛ ГАСИТЬ КРЕДИТ и ПРОЦЕНТЫ СУММАМИ ОТ АРЕНДЫ ( что скорее всего) , то становиться вообще веселее
суммы от аренды площадей ТРЦ обычно платят наличными . Возможно в ТРЦ есть доходы по белому и ими будут гасить кредит , что приведёт к резкому уменьшению поступлений в бюджет , т к кредит пойдёт на затраты
а остальные деньги от аренды уйдут налом - может и в ДНР
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12.10.2021 00:38 Ответить
На эти крохи Брюховецкий собирался и сотрудников содержать и долг в 60 Лимонов обслуживать ?

«Також «Схеми» з'ясували, що «Спец-реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» - за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).»
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12.10.2021 00:45 Ответить
А как же денежка добытая Брюховецким от разграбления в Горловке ? И
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12.10.2021 06:05 Ответить
А можно поподробнее для форумчан с этого момента ? 😀
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12.10.2021 06:43 Ответить
У Вас тоже не стирается последняя буква в стертом комменте ? И у меня эта проблема .

если можно , уточните какой у вас комп , с которого Вы написали жту фразу . У меня айпед
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12.10.2021 06:52 Ответить
Ссылка



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12.10.2021 07:02 Ответить
Що за хренотєнь меле цей Стернійчук? У народі про таку ситуацію кажуть: "При чому тут міліція, коли грім свиню вбив".
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12.10.2021 00:33 Ответить
Оказывается не только Порошенко "постоянно гадит в штаны Зеленскому", но и ещё некоторые эстонцы!
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12.10.2021 00:40 Ответить
Може то естонець-порохобот?))
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12.10.2021 00:50 Ответить
Не туалет штаны, а проходной двор. Все в них гадят.
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12.10.2021 08:12 Ответить
Грязная зеленая прислуга словоблудием пытается запутать, обвиняя в чем-то невнятном адвоката.
Схема проста, как дверь.
Имеется имущественный конфликт по Скай-молу между эстонским бизнесменом и Адамовским длиною в 12 лет.
Адамовский хочет поиметь деньги, но не может из-за судов.
Схема такая: госбанк выдает кредит третьему лицу, которое покупает спорный Скай-мол , адамовский получает бабки (делится),третье лицо банкротится, госбанк получает оспариваемый в суде залог.
В итоге: Адамовский с деньгами, эстонец с судами (прощайте, инвесторы), госбанк с левым залогом и дырой в 60 млн. баксов и кое-кто с откатами)))
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12.10.2021 01:26 Ответить
Мастера разговорного жанра решили пркинуть ДЕРЖАВНЫЙ БАНК 😀
За частный банк им бы бошки поотрывали , а госсобственность защищать от аферистов некому в стране . СБУ ПОДОЗРИТЕЛЬНО МОЛЧИТ , хотя пора уже кое кого в Лукьяновку в частные палаты мильоны тратить 😀
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12.10.2021 06:41 Ответить
Не-не:
Затем ГосБанк совершенно законно продает ТРЦ Адамовскому за те самые 60 миллионов.
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12.10.2021 08:05 Ответить
Перешкоджання роботі журиків, їх незаконе затримання Мецгером - це, як вважають ці уроди - "приватний конфлікт"???
Хоч би посли G7 цього би не почули б...
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12.10.2021 01:29 Ответить
От зелёного стада во главе с клованом сильно воняет
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12.10.2021 02:29 Ответить
Имя Хиллара Тедера упоминается наравне с Велло Кунманом (владелец компании Silikaat Grupp), Виллу Рейльяном (советник мэра, экс-политик), Айвар Туулбергом (владелец Rand&Tuulberg) в контексте коррупционного скандала со взятками мэру Таллина Эдгару Сависаару. Следствие располагает информацией о неоднократном получении взятки Эдгаром Сависааром в 2014-2015 годах в виде имущества и льгот. Фактов причастности бизнесменов не представлено.

В начале январе 2021 года государственная прокуратура и полиция безопасности Эстонии заподозрили Хиллара Тедера в коррупционных схемах. Согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился с Михаилом Корбом о пожертвовании до одного миллиона евро Центристской партии Эстонии перед выборами в местные органы власти. Взамен Михаил Корб должен был организовать право на строительство автостоянки на земле Таллинна в пользу развития девелоперского проекта Порто Франко. Кроме того, Хиллар Тедер согласился дать взятку Керсти Крахт за то, что последняя будет использовать свое положение советника министра финансов для обеспечения благоприятных решений для Порто Франко при использовании антикризисных мер KredEx. Тедер и Крахт также подозреваются в сговоре по отмыванию денег с целью сокрытия взятки Тедером.
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12.10.2021 05:18 Ответить
Сам придумал историю, сам и ржёшь. Самолайк признак ватника.
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12.10.2021 06:09 Ответить
Шо там , с нанями
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12.10.2021 05:55 Ответить
Вообще интресный вопрос
у них есть штатное расписание ? Зарплаты из налогов украинцев?

какие критерии образования , опыт работы приветствуются на должность НЯНИ- от ПРИНЕСИТЕ КОФЕ 😀 и до Я В ОПУ ДВЕРЬ НОГОЙ ОТКРЫВАЮ !?
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12.10.2021 06:49 Ответить
Так нанесите "ответный удар" искусственно втяните Порошенка в дело Медведчука, им обеим будет как с гуся вода, а вам отвлекающая информационная шумиха.
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12.10.2021 06:07 Ответить
Не провоцируйте меня, я и сам обосрусь, - вопил Мацгер
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12.10.2021 06:28 Ответить
Стернійчука скоро, вангую, виженуть із кодла "Слуга Наріду". Бо такий відмаз вийшов, що іще більше лайна вилилось на голову нашого найвеличнішого Бубочки.
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12.10.2021 06:35 Ответить
Петля потихоньку затягивается.
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12.10.2021 08:27 Ответить
При чем тут ПИАР? Это не корпоративный конфликт, а суды. Тоесть такой залог ну никак не тянет на адекватный. Риски возрастают и сильно. Но мецхер выдает кредит жителю данецка, который платит налоги в днр. Это не тупо?
Залог ну очень сомнительный. ЧЬИМИ деньгами будут отвечать в том случае если ТРЦ, после суда окажеться у того же эстонского бизнесмена или другого? НИЧЬМИ. Бабки то с бюджета.
Кто-то может прийти в банк и сказать. "Я хочу купить вон тот бизнес-центр за 1 млн баксов, дайте мне 1 млн". Выдадут ему кредит или сперва САМИ оценят сколько он стоит?
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12.10.2021 08:50 Ответить
Вот-вот, ведь очевидно же, во всем виноват Порошенко!😁😁😁
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12.10.2021 09:01 Ответить
 
 