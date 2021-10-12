Решение о юрисдикции по "морскому" делу в Гааге ожидается в течение полугода, - МИД

Арбитраж в Гааге может вынести решение о юрисдикции по делу о захвате Россией в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков в течение 6 месяцев.

Об этом сообщила директор Департамента международного права МИД, глава делегации Украины Оксана Золотарева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы настроены на серьезную битву. Мы знаем, что у нас очень хорошие, профессиональные аргументы. У нас очень хорошая команда, именно юридических советников - это профессора из Франции и Нидерландов. Мы ожидаем, что решение этого трибунала будет в течение шести месяцев", - сказала дипломат.

"Мы покажем - то, что произошло с нашими моряками, это не военная деятельность. И то, что они сидели за решеткой в ​​течение 9 месяцев, это никак не может считаться военной деятельностью. Мы покажем, что корабли были захвачены вне 12-мильной зоны. И мы покажем, что Конвенция ООН по морскому праву распространяется на эти действия. Мы докажем, что приказ Международного трибунала по морскому праву является обязательным к исполнению, и Россия нарушила Конвенцию, не выполняя его вовремя. Докажем, что мы правильно сделали все при инициировании этого спора и при подготовке к проведению первых слушаний", - подчеркнула Золотарева.

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Напоминаем, РФ считает, что Международный арбитраж не вправе рассматривать дело по иску Украины относительно обстрела и задержания в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, который представляет в арбитраже позицию РФ. "Требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража", - сказал он.

25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

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Арбитраж в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания по делу Украины против России о задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.