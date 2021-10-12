СНБО откроет доступ к данным по недропользованию, местным бюджетам и налогам, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал расширение открытых модулей системы "СОТА".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Данилова.
Секретарь СНБО напомнил, что в глобальной информационно-аналитической системе "СОТА" украинцам уже доступны в открытом доступе:
- мониторинг ситуации с COVID-19;
- состояние здравоохранения Украины;
- самоуправление в контексте децентрализации;
- реестр лиц, в отношении которых применены санкции.
"Вскоре ожидайте открытые модули по недропользованию, местным бюджетам и налогам", - заявил Данилов.
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Если виновен-суди и наказывай
А то какие-то фейковые санкции