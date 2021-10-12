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СНБО откроет доступ к данным по недропользованию, местным бюджетам и налогам, - Данилов

СНБО откроет доступ к данным по недропользованию, местным бюджетам и налогам, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал расширение открытых модулей системы "СОТА".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Данилова.

Секретарь СНБО напомнил, что в глобальной информационно-аналитической системе "СОТА" украинцам уже доступны в открытом доступе:

  • мониторинг ситуации с COVID-19;
  • состояние здравоохранения Украины;
  • самоуправление в контексте децентрализации;
  • реестр лиц, в отношении которых применены санкции.

"Вскоре ожидайте открытые модули по недропользованию, местным бюджетам и налогам", - заявил Данилов.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4435)


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12.10.2021 02:59 Ответить
"санкции" против людей внутри страны..бред
Если виновен-суди и наказывай
А то какие-то фейковые санкции
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12.10.2021 05:23 Ответить
В общем наложат лапу на местные бюджеты и прощай самоуправление.
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12.10.2021 06:54 Ответить
А каким боком к этому СНБО?Можно ждать, что СНБО скоро ТО для автотранспорта введет.
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12.10.2021 08:48 Ответить
Ваши воровские времена неумолимо уходят. Вас бьют по всем воровским фронтам

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12.10.2021 09:04 Ответить
то не смешно?
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12.10.2021 09:09 Ответить
Очень надеюсь и верю, что вам именно так

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12.10.2021 09:57 Ответить


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12.10.2021 09:03 Ответить
 
 