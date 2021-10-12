СНБО откроет доступ к данным по недропользованию, местным бюджетам и налогам, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал расширение открытых модулей системы "СОТА".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Данилова.

Секретарь СНБО напомнил, что в глобальной информационно-аналитической системе "СОТА" украинцам уже доступны в открытом доступе:

мониторинг ситуации с COVID-19;

состояние здравоохранения Украины;

самоуправление в контексте децентрализации;

реестр лиц, в отношении которых применены санкции.

"Вскоре ожидайте открытые модули по недропользованию, местным бюджетам и налогам", - заявил Данилов.

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