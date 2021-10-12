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Новости
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Украина и Европейский Союз подпишут соглашение об открытом небе 12 октября, - Боррель

Украина и Европейский Союз подпишут соглашение об открытом небе 12 октября, - Боррель

Украина и Европейский Союз подпишут соглашение об открытом небе 12 октября в Киеве на саммите Украина – ЕС.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Рад сообщить эти замечательные новости: ожидается, что соглашение об общем авиационном пространстве будет подписано на полях саммита и Европейский союз с Украиной начнут немедленную его имплементацию. Это означает, что начиная с даты подписи европейские авиалинии смогут отправляться в любой украинский аэропорт и наоборот. Без ограничений", – отметил Боррель.

По его словам, это "огромный шаг" в направлении укрепления связей между Киевом и Брюсселем.

"Это также будет шаг в направлении внедрения стандартов, ведь Евросоюз и Украина также совместно будут работать над тем, чтобы Украина внедрила авиационные правила ЕС в таких областях, как безопасность полетов, управление воздушным движением, честная конкуренция, экология, социальные вопросы", – добавил евродипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом позволит снизить цены на авиаперелеты, в том числе внутри страны, - Стефанишина

Автор: 

авиация (2832) авиасообщение (793) Евросоюз (17145) Боррель Жозеп (784)


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ВВП евросоюза около 15трлн€ и кто-то еще умничаеттчто нам нельзя в Евросоюз?
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12.10.2021 07:31 Ответить
Євросоюз на хліб не намажеш.
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12.10.2021 08:32 Ответить
рашкованская пропагаганда. не обращайте внимания. она для внутреннего пользования. Киплинга не читали что ли. шакал Табаки, вот образ всего этого балагана
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12.10.2021 09:19 Ответить
Вже підписували.
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12.10.2021 08:43 Ответить
Хорошая новость, не нужно пытаться чем-то ее обгадить
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12.10.2021 09:41 Ответить
Будет интересно, если ryanair начнет запускать рейсы внутри Украины по 10 евро, хоть немного снимит нагрузку на Укрзализныцю
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12.10.2021 11:19 Ответить
ну теперь уж можно будет травить людей чем угодно и когда угодно)
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12.10.2021 11:56 Ответить
 
 