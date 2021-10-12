Украина и Европейский Союз подпишут соглашение об открытом небе 12 октября, - Боррель

Украина и Европейский Союз подпишут соглашение об открытом небе 12 октября в Киеве на саммите Украина – ЕС.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Рад сообщить эти замечательные новости: ожидается, что соглашение об общем авиационном пространстве будет подписано на полях саммита и Европейский союз с Украиной начнут немедленную его имплементацию. Это означает, что начиная с даты подписи европейские авиалинии смогут отправляться в любой украинский аэропорт и наоборот. Без ограничений", – отметил Боррель.



По его словам, это "огромный шаг" в направлении укрепления связей между Киевом и Брюсселем.

"Это также будет шаг в направлении внедрения стандартов, ведь Евросоюз и Украина также совместно будут работать над тем, чтобы Украина внедрила авиационные правила ЕС в таких областях, как безопасность полетов, управление воздушным движением, честная конкуренция, экология, социальные вопросы", – добавил евродипломат.

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