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Новости Силовики
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Двое продавцов фальшивых долларов задержаны в Киеве при реализации очередной партии "валюты", - Нацполиция. ФОТО

В Киеве сотрудники полиции задержали в Киеве двух торговцев фальшивыми долларами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Двое продавцов фальшивых долларов задержаны в Киеве при реализации очередной партии валюты, - Нацполиция 01

В рамках досудебного расследования правоохранители установили причастность 62-летнего киевлянина и 49-летнего жителя Житомира к махинациям с поддельной валютой на территории Киевской и Житомирской областей. Детективы зафиксировали неоднократные факты продажи ими фальшивых денег.

11 октября обоих задержали в Киеве после сбыта очередной партии валюты с признаками подделки в размере 2 тыс. долларов США.

Двое продавцов фальшивых долларов задержаны в Киеве при реализации очередной партии валюты, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Двое мужчин пытались сбыть в Киеве 229 тысяч фальшивых долларов США, оба задержаны, - полиция. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

Киев (25572) Нацполиция (16490) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) фальшивомонетчики (92)


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Топ комментарии
+6
У нас один дебіл в 2014 всі заощадження потратив на російські рублі.
Зараз спився.
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12.10.2021 06:39
+2
Молоді кадри з лав "Слуга Наріду"...
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12.10.2021 06:36
+2
Все по скрепному))
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12.10.2021 07:24
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12.10.2021 06:25 Ответить
Молоді кадри з лав "Слуга Наріду"...
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12.10.2021 06:36 Ответить
Таке враження що ті доляри друкували вдома на ксероксному папері, зараз діти відізняють сувенірні гроші від справжніх. І де він знаходив тупих клієнтів, але Без лоха и жизнь плоха !
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12.10.2021 06:37 Ответить
Читай "Сто тисяч" Карпенка-Карого
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12.10.2021 07:27 Ответить
У нас один дебіл в 2014 всі заощадження потратив на російські рублі.
Зараз спився.
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12.10.2021 06:39 Ответить
Все по скрепному))
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12.10.2021 07:24 Ответить
Вот дебил.
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12.10.2021 08:49 Ответить
У Карпенка-Карого п"єса є Називається "Сто тисяч" Хай "любителі "халяви" почитають! П"єса написана у 19 столітті , а наче про наш час!
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12.10.2021 07:26 Ответить
а когда это в нацполиции детективы появились?
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12.10.2021 07:43 Ответить
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12.10.2021 09:24 Ответить
 
 