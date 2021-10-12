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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины", - штаб ООС

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 9 нарушений

За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, позиции украинских воинов возле Пивденного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Вблизи Крымского оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку от Талаковки вражеские вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что для того, чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 12 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-ццентре ОС.

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 9 нарушений тишины, - штаб ООС 01

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Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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12.10.2021 07:32 Ответить
Защитнику скорейшего выздоровления. ********** скорейшей кармы вдвойне
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12.10.2021 09:34 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
І знову про режим пліснявої "тиші"...
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12.10.2021 09:58 Ответить
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12.10.2021 10:42 Ответить
 
 