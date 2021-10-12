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В польском хостеле нашли мертвой гражданку Украины. В полиции говорят, что "кто-то может быть причастен к смерти женщины"

В польском хостеле нашли мертвой гражданку Украины. В полиции говорят, что

В хостеле в польском городе Стараховице мертвой нашли 51-летнюю украинку. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Polsat News

Согласно сообщению пресс-офицера городской полиции Стараховице Павела Кусяка, в понедельник утром с хостела поступило сообщение об украинке без признаков жизни.

"Экипаж службы скорой помощи выехал на место, однако, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли", – отметил Кусяк.

По его словам, на месте происшествия работала полиция и прокуратура.

Польские правоохранители предполагают, что "кто-то может быть причастен к смерти женщины".

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"По делу будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос", – добавил Кусяк.

Более детальной информации прокуратура Стараховице пока не предоставила, а тело женщины направили на вскрытие.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.

По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно. Дело смерти украинца после задержания полицией вызвала значительный резонанс в Польше.

Позже со службы уволили двух полицейских, которым были предъявлены дисциплинарные обвинения, в том числе в незаконном применении мер прямого принуждения в виде физической силы и дубинок.

Польша (8430) смерть (9230) украинцы (3863)


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ищите отпечатки грязных кацапских копыт !
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12.10.2021 07:55 Ответить
RIP
Співчуття рідним.
Покарання вбивці.
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12.10.2021 08:03 Ответить
 
 