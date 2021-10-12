В польском хостеле нашли мертвой гражданку Украины. В полиции говорят, что "кто-то может быть причастен к смерти женщины"
В хостеле в польском городе Стараховице мертвой нашли 51-летнюю украинку. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Polsat News
Согласно сообщению пресс-офицера городской полиции Стараховице Павела Кусяка, в понедельник утром с хостела поступило сообщение об украинке без признаков жизни.
"Экипаж службы скорой помощи выехал на место, однако, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли", – отметил Кусяк.
По его словам, на месте происшествия работала полиция и прокуратура.
Польские правоохранители предполагают, что "кто-то может быть причастен к смерти женщины".
"По делу будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос", – добавил Кусяк.
Более детальной информации прокуратура Стараховице пока не предоставила, а тело женщины направили на вскрытие.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.
Полиция утверждала, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.
По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно. Дело смерти украинца после задержания полицией вызвала значительный резонанс в Польше.
Позже со службы уволили двух полицейских, которым были предъявлены дисциплинарные обвинения, в том числе в незаконном применении мер прямого принуждения в виде физической силы и дубинок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Співчуття рідним.
Покарання вбивці.