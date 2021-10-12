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Борьба с климатическими изменениями может спасти миллионы жизней: ВОЗ дала правительствам стран 10 рекомендаций

Борьба с климатическими изменениями может спасти миллионы жизней: ВОЗ дала правительствам стран 10 рекомендаций

Работники здравоохранения всего мира настоятельно призывают принять меры для предотвращения катастрофы в сфере здравоохранения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ВОЗ.

Страны должны принять амбициозные национальные обязательства в области борьбы с изменением климата, без чего достижение зеленого и устойчивого восстановления после пандемии COVID-19 будет невозможным.

Представленный сегодня в преддверии Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (КС-26) в Глазго, Шотландия, и подготовленный для КС-26 специальный доклад ВОЗ об изменении климата и здоровье содержит рекомендации мирового сообщества специалистов в сфере здравоохранения относительно мер по борьбе с изменением климата, основанные на растущем объеме научных данных о наличии многочисленных и неразрывных связей между климатом и здоровьем человека.

"Пандемия COVID-19 высветила ряд тесных и хрупких связей между здоровьем человека, животных и окружающей среды, – заявил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. – Одни и те же пагубные решения убивают и планету, и людей. ВОЗ призывает все страны принять на КС-26 обязательства по решительным действиям, направленным на сдерживание глобального потепления ниже отметки в 1,5°C, не только потому, что это правильный шаг, но и потому, что это в наших с вами интересах. В новом докладе ВОЗ предлагает 10 приоритетных задач по защите здоровья людей и планеты, от которой зависит наша с вами жизнь".

Доклад ВОЗ публикуется одновременно с текстом открытого письма, которое подписало более двух третьих глобальных кадров здравоохранения в лице 300 организаций, представляющих не менее 45 миллионов врачей и других категорий медицинского персонала по всему мире, и в котором содержится призыв к национальным лидерам и делегациям стран на КС-26 по активизации действий в связи с изменением климата.

"Где бы мы ни оказывали помощь – в наших больницах, клиниках и среди местного населения во всем мире, мы уже принимаем меры, чтобы уменьшить вред здоровью, наносимый изменением климата, – говорится в этом письме. – Мы призываем руководителей всех стран и их представителей на КС-26 предотвратить надвигающуюся катастрофу в области здравоохранения, ограничив глобальное потепление уровнем 1,5°C, и придавать вопросам охраны здоровья и соблюдения принципа справедливости важнейшее значение в рамках всех мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним".

Доклад и открытое письмо публикуются в момент, когда беспрецедентные экстремальные погодные явления и прочие последствия изменения климата все сильнее и сильнее отражаются на жизни и здоровье людей. Все более частые экстремальные погодные явления, такие как аномальная жара, ураганы и наводнения, уносят тысячи жизней и оставляют миллионы людей обездоленными, при этом угрожая функционированию систем и учреждений здравоохранения в моменты, когда в них особенно сильно нуждаются. Изменения погодных условий и климата ставят под угрозу продовольственную безопасность и приводят к обострению заболеваемости болезнями пищевого происхождения, заболеваниями, передаваемыми через воду, и трансмиссивными болезнями, такими как малярия, и последствия изменения климата также негативно влияют на психическое здоровье людей.

"Использование ископаемого топлива убивает нас. Изменение климата – на сегодня самая серьезная угроза здоровью человечества. И если никто не защищен от пагубного воздействия изменения климата на здоровье, непропорционально сильно это воздействие ощущается самыми неблагополучными и уязвимыми категориями населения", – говорится в докладе ВОЗ.

Тем временем загрязнение воздуха, которое, главным образом, является следствием сжигания ископаемого топлива и одним из факторов изменения климата, каждую минуту убивает 13 человек во всем мире.

Согласно выводам доклада, защита здоровья людей требует реальных и кардинальных преобразований в каждом секторе, в частности в энергетике, транспорте, природоохранной сфере, продовольственном секторе и финансах. В докладе также четко указано, что положительные последствия для здоровья населения в результате принятия амбициозных мер в области климата с лихвой перевешивают сопутствующие затраты.

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"Никогда еще с такой очевидностью не было ясно, что климатический кризис – это одна из наиболее острых чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, с которыми все мы сталкиваемся, – заявила директор Департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здоровью д-р Мария Нейра. – Например, сокращение загрязнения воздуха до рекомендованных ВОЗ значений позволило бы снизить совокупную общемировую смертность, обусловленную загрязнением воздуха, на 80% и, вместе с тем, резко снизить выбросы парниковых газов, которые являются фактором изменения климата. Еще один пример: переход к растительному рациону с более высокой пищевой ценностью в соответствии с рекомендациями ВОЗ мог бы позволить значительным образом снизить выбросы парниковых газов во всем мире, повысить жизнестойкость продовольственных систем и к 2050 г. предотвращать до 5,1 млн случаев смерти, обусловленных рационом, ежегодно".

Достижение целей Парижского соглашения позволило бы ежегодно спасать миллионы жизней за счет повышения качества воздуха, улучшения рациона и повышения уровня физической активности, не считая других положительных эффектов предусмотренных мер. Тем не менее, в настоящее время в процессе принятия большинства решений по климату эти аспекты, касающиеся потенциального положительного влияния принимаемых мер на здоровье, и их экономическое выражение не учитываются.

Подготовленный ВОЗ для КС-26 специальных доклад об изменении климата и здоровье "Обоснование необходимости борьбы с изменением климата с точки зрения здравоохранения" содержит 10 рекомендаций для правительств стран, в которых говорится о способах извлечения максимальной выгоды для здоровья населения из принятия мер по борьбе с изменением климата в целом ряде секторов, а также предупреждения наиболее тяжелых негативных последствий климатического кризиса в сфере здравоохранения.

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Рекомендации были сформулированы по итогам масштабных консультаций со специалистами, организациями и заинтересованными сторонами в сфере здравоохранения по всему миру, и представляют собой результат широкого консенсуса мирового сообщества специалистов в сфере здравоохранения относительно приоритетных действий, которые правительствам стран необходимо предпринять для борьбы с климатическим кризисом, восстановления биоразнообразия и охраны здоровья населения.

Рекомендации относительно климата и здоровья. Доклад для КС-26 содержит десять адресованных правительствам стран рекомендаций, которые подчеркивают настоятельную необходимость и многочисленные возможности сделать вопросы здоровья и справедливости приоритетными элементами международного режима противодействия изменению климата и повестки дня в области устойчивого развития.

  1. Принять обязательства по учету вопросов здоровья в процессе восстановления после пандемии. Принять обязательства по здоровому, зеленому и справедливому восстановлению после пандемии COVID-19.
  2. Наше здоровье не является предметом торга. Сделать вопросы здоровья и социальной справедливости центральными элементами переговоров ООН по климату.
  3. Максимально реализовывать потенциал мер по борьбе с изменением климата в интересах здоровья населения. В приоритетном порядкеосуществлять те мероприятия по борьбе с изменением климата, которые способны дать наибольший положительный эффект в сфере здравоохранения и в социально-экономической сфере.
  4. Повышать устойчивость систем здравоохранения к воздействию климатических факторов риска. Выстраиватьстойкие к воздействию климатических факторов и экологически устойчивые системы и учреждения здравоохранения и оказывать поддержку мерам по адаптации и жизнестойкости во всех секторах в интересах охраны здоровья населения.
  5. Создавать энергетические системы, направленные на защиту и улучшение климата и здоровья. Обеспечить справедливый и инклюзивный переход на возобновляемые источники энергии для спасения жизней от загрязнения воздуха, особенно связанного с использованием каменного угля. Ликвидировать энергетическую бедность домохозяйств и учреждений здравоохранения.
  6. Переосмыслить городскую среду, транспорт и мобильность. Оказывать содействие мерам по устойчивому и здоровому городскому планированию и развитию транспортных систем посредством повышения качества землепользования, расширения зеленых насаждений и водоемов и придания приоритетного статуса пешей ходьбе, велосипедам и общественному транспорту.
  7. Защищать и восстанавливать природу как основу нашего здоровья. Защищать и восстанавливать природные системы, которые являются фундаментом здоровой жизни, устойчивых продовольственных систем и источников средств к существованию.
  8. Содействовать развитию здоровых, устойчивых и жизнестойких продовольственных систем. Способствовать повышению устойчивости и жизнестойкости продовольственных систем и расширению доступа к рационам, основанным на продуктах с высокой пищевой ценностью и благоприятным как для здоровья, так и для климата.
  9. Финансировать более здоровое, справедливое и зеленое будущее в интересах сбережения жизни людей. Обеспечить переход к экономике, основанной на стремлении к здоровью и благополучию.
  10. Прислушиваться к сообществу специалистов здравоохранения и принимать неотложные действия в связи с изменением климата. Мобилизовать сообщество специалистов в области здравоохранения на действия в сфере борьбы с изменением климата и оказывать ему поддержку.

Открытое письмо "Рецепт на борьбу с изменением климата в интересах здоровья"

Сообщество специалистов в области здравоохранения по всему миру (300 организаций, представляющих 45 миллионов врачей и других категорий медицинских специалистов) подписало открытое письмо мировым лидерам и делегациям стран на КС-26, в котором содержатся призыва к реальным действия по решению проблемы изменения климата.

В письме сделаны следующие призывы к действиям:

  • "Мы призываем все страны обновить свои национальные обязательства в отношении изменения климата в соответствии с Парижским соглашением и взять на себя справедливую долю обязательств по ограничению потепления уровнем 1,5°C; и мы призываем их включить в эти планы вопросы охраны здоровья;
  • Мы призываем все страны обеспечить быстрый и справедливый переход от использования ископаемых видов топлива начиная с незамедлительного сокращения всех соответствующих квот, субсидий и средств финансирования в отношении ископаемого топлива, и полностью переориентировать нынешнее финансирование на развитие экологически чистой энергетики;
  • Мы призываем страны с высоким уровнем дохода значительно сократить выбросы парниковых газов в соответствии с целевым показателем роста температуры не более чем на 1,5°C;
  • Мы призываем страны с высоким уровнем дохода также обеспечить обещанный перевод средств странам с низким уровнем дохода для содействия принятию необходимых мер по смягчению последствий и адаптации к ним;
  • Мы призываем правительства развивать климатически устойчивые, низкоуглеродные и стабильно функционирующие системы здравоохранения;
  • Мы также призываем правительства обеспечить, чтобы инвестиции на цели восстановления после пандемии способствовали принятию мер по борьбе с изменением климата, социальными неравенствами и нарушениями принципа справедливости в отношении здоровья".
ВОЗ (777) здоровье (1387) изменения (181) климат (164)


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Топ комментарии
+8
Вони ще забули пункт - заткнути пельку вулкану на ЛаПальмі. За крайні три тижні він видав шкідливих газів більше, ніж всі автомобілі гейропи з ДВЗ за п'ятирічку.
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12.10.2021 08:11
+8
Если бы сейчас был ледниковый период то эта свора бездельников боролась бы с ним...

Все как один на искоренение пятен на Солнце! Планета шоу-клоунов-дебилов и п.зданутых зебланов.
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12.10.2021 08:17
+7
переход к растительному рациону с более высокой пищевой ценностью в соответствии с рекомендациями ВОЗ

Хотел бы я посмотреть как товаришЧ гебресисиус жует бамбук вместо бифштекса.....
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12.10.2021 08:22
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Правила форума Совет форумчан
В ответ на . . . . . . ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:

а) повышением качества продукции,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов,
д) уменьшением накладных расходов,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения и др . религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством и пьянством, и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на новый быт,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит.
А также всем, что понадобится впредь.
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12.10.2021 07:52 Ответить
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12.10.2021 08:04 Ответить
О, вже Гебрейсіус наслинив нову доповідь про взаємозв'язок клімату та пандемії COVID...
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12.10.2021 08:02 Ответить
Поки не буде світового уряду (а ще краще диктатури)- усе це до спини двері.
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12.10.2021 08:03 Ответить
"Старший Брат любить тебе!" (с)
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12.10.2021 08:05 Ответить
так, во главе с Гретой Блумберг...
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12.10.2021 08:15 Ответить
Вони ще забули пункт - заткнути пельку вулкану на ЛаПальмі. За крайні три тижні він видав шкідливих газів більше, ніж всі автомобілі гейропи з ДВЗ за п'ятирічку.
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12.10.2021 08:11 Ответить
есть 2 реактора, которые определяют климат на сегодня: 1. Солнце. 2.Планета Земля. Они в первую очередь влияют на колебания магнитной оси Земли - от того и меняются течения в океане и ледники туда-сюда.
А несчастные выхлопы человечества на климат особо не влияют. Кто хочет -- погуглите об изменениях климата на планете в истории Земли.
Например, как менялся климат в последние тысячи лет:
https://www.youtube.com/watch?v=MOp011KTPtg&t=2227s
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12.10.2021 08:14 Ответить
Если бы сейчас был ледниковый период то эта свора бездельников боролась бы с ним...

Все как один на искоренение пятен на Солнце! Планета шоу-клоунов-дебилов и п.зданутых зебланов.
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12.10.2021 08:17 Ответить
Чергове лицемірство.

І, як вже прийнято в королівстві кривих дзеркал, обо*язково під гаслом "турботи" про людей, зокрема, про їхнє здоров*я.
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12.10.2021 08:21 Ответить
переход к растительному рациону с более высокой пищевой ценностью в соответствии с рекомендациями ВОЗ

Хотел бы я посмотреть как товаришЧ гебресисиус жует бамбук вместо бифштекса.....
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12.10.2021 08:22 Ответить
Метинвестовские заводы загрязняют воздух очень сильно, люди от этого болеют, а прибыль получает Ахметов и его **********.
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12.10.2021 08:26 Ответить
Я бы не стал слушать человека, который во время пандемии рекомендовал не закрывать воздушное сообщение с Китаем.
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12.10.2021 08:46 Ответить
Щось більше на рекламу едектроавтомобілів скидається.🤔🙄
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12.10.2021 08:47 Ответить
ото ж і вся причина скажених воплів
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12.10.2021 08:58 Ответить
Ні, не вся. Голод і холод: хтось да виживе.
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12.10.2021 10:23 Ответить
В 60-70 роках минулого століття багато писали про озонові діри. Винним назвали фреон 22. Його вже років 40 не виробляють, діри залишилися тільки писати про них перестали.
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12.10.2021 09:51 Ответить
ні, років 10 тому було багато повідомлень, що ті дири затягнулись
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12.10.2021 09:58 Ответить
Как только перестанут сеять химтрейлы, так сразу и парниковый эффект испариться
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12.10.2021 10:46 Ответить
Скажите ещё раз, зачем нам ВОЗ?
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12.10.2021 12:14 Ответить
Нужно развивать атомную енергетику.
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12.10.2021 12:33 Ответить
 
 