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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире COVID-19 заболели 316,7 тыс. человек, умерли - 4,6 тыс. По распространению лидируют США, по смертности - Россия. ИНФОГРАФИКА

За сутки в мире COVID-19 заболели 316,7 тыс. человек, умерли - 4,6 тыс. По распространению лидируют США, по смертности - Россия. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 октября в мире зарегистрировали 316 787 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 662 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 239 037 231 случая инфицирования, из них 316,787 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 872 802 человек, из них 4 662 за минувшие сутки.

За сутки в мире COVID-19 заболели 316,7 тыс. человек, умерли - 4,6 тыс. По распространению лидируют США, по смертности - Россия 01

Побороли болезнь и вылечились 216,2 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В межобластные поезда, автобусы и самолеты будут пускать только вакцинированных

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

За сутки в мире COVID-19 заболели 316,7 тыс. человек, умерли - 4,6 тыс. По распространению лидируют США, по смертности - Россия 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 6-ю и 3-ю позицию соответственно.

За сутки в мире COVID-19 заболели 316,7 тыс. человек, умерли - 4,6 тыс. По распространению лидируют США, по смертности - Россия 03

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Враховуючи, що населенняч США 350 585 880 людей, а на московії 146 748 590 чоловік, і то ця цифра під сумнівом, бо москаликів набагато менше, здавалося б їм простіше провести заходи проти ковід, але ж ні. Вони всіма силами своєю пропагандою і в т ому числі за допомогою РПЦ відмовляють громадян від вакцинації, забороняють вакцинуватися західними вакцинами, а їх "спутніки" і свиням колоти не бадано. Школа людей, які померли від того, що їх держава фактично, крім пропаганди, нічого не зробила. Та ще і до наших малоросів добралися, які наслухалися їх "научних" виводів, відмовляються від вакцинації.
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12.10.2021 08:27 Ответить
Це робиться не "просто так" - у Пенсійному фонді Росії плещуть в долоні - це ж наскільки вони грошей зекономлять ! Не один танк можна купить чи КамАЗ із "протидемонстрантним" обладнанням для "Росгвардії"!!!
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12.10.2021 08:33 Ответить
шось не у першому ні у другому списку не можу знайти ізраіль.... хоча антиваксери тут аж на клаптики рвалися, доказуючи що там хоч і вакциновано багато але ситуація така сама як і у невакцинованих румин та росіян (російські говновакцини не рахуються - від цих помиїв і руки віднімаються, і зір пропадає і є навіть випадки раптової інвалідності...)
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12.10.2021 08:31 Ответить
Израиль плюс 1249 выявленных и 20 смертей
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12.10.2021 08:53 Ответить
Все эти вакцины одинаковые. Главнавя беда у них, это то, что действуют они не долго, а единственное достоинство, что после вакцинации, при настоящем заражении, организм уже наготове и не допускает широкого размножения вируса и поражения всех органов. Даёт шанс на выздоровление.
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12.10.2021 08:38 Ответить
навіть крадений Спутнік не допомагає...
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12.10.2021 09:49 Ответить
За даними з https://www.worldometers.info/coronavirus/#main_table в США населення 333 479 557, в Росії 146 014 362. За учора померло американців 406, а в Росії 957. Тобто, на 100 тис. за публічними даними в США добова смертність у 5,4 рази менша. Але на відміну від американської статистики, російська точно зманіпульована з метою демонстрації хоч якоїсь ефективності їх легендарного спутніка в. Достатньо подивитись на тренд смертності в них з середини липня до майже кінця вересня - директивно практично пряма лінія без зростання. Чого в природі не має бути. Пряміше і зовсім на нулі в китайців.
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12.10.2021 12:08 Ответить
 
 