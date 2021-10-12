За сутки в мире COVID-19 заболели 316,7 тыс. человек, умерли - 4,6 тыс. По распространению лидируют США, по смертности - Россия. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 октября в мире зарегистрировали 316 787 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 662 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 239 037 231 случая инфицирования, из них 316,787 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 872 802 человек, из них 4 662 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 216,2 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 6-ю и 3-ю позицию соответственно.