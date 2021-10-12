COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения
В Украине зафиксированы 11 996 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 12 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 352 летальных случая, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в средине мая 2021 года - 12 мая 346 летальных случаев, 11 мая - 356.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 11 октября 2021 в Украине:
зафиксированы 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 262, медработников - 227)
123 230 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 60 176 человек, полностью иммунизированы - 63 054 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2 274 человека;
летальных случаев - 352;
выздоровели - 5 419 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 562 085 человек;
выздоровели - 2 297 899 человек;
летальных исходов - 59 052;
проведено ПЦР-тестов - 13 323 492.
С начала прививочной кампании привиты 7 609 049 человек, из них получили одну дозу - 7 609 047 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 198 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 807 133 прививки.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.
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У первого шансов проскочить мало.
У первого к стати этот шанс точно такой же..😀
У того, кто в бронежилете, защищающем от пули с вероятностью 97%, шанс умереть от попадания пули в грудь такой же, как у того, кто в одних дырявых трусах.
Логика железная.
Эффективность в 60-70% вакцин от заражения - это насколько меньше вакцинированных заразится при таком же контакте. А эффективность вакцины от летального исхода в 96% ознасает, что среди вакцинированных умрет НА 96% меньше, чем среди невакцинированных. Так что тут и 40 и 50% - весьма неплохо. А в реале, вопреки Вашим утверждениям,
https://www.dw.com/ru/koronavirus-jeffektivnost-vakciny-biontech-pfizer-958-procenta/a-56638280 После двух доз вакцины BioNTech/Pfizer риск тяжелого протекания COVID-19 снижается на 95,8 процента, сообщило министерство здравоохранения Израиля. В 98% случаев вакцинация предотвращает появление высокой температуры и проблем с дыханием, а в 98,9% снижает вероятность попадания пациента в больницу и его гибель от инфекции.
Тест показав ковід.
Почувають себе задовільно - ніяких симптомів немає))
Зате хтось намалював план) ну і канєшно по 27 тисяч за кожного хворого)
Про цеhttps://2day.kh.ua/kharkow/dve-kharkovskie-bolnicy-perestali-prinimat-pacientov-s-koronavirusom повідомляє Kharkow Today.
Як повідомила заступниця харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, у Харкові госпітальна база для прийому хворих на коронавірус станом на 12 жовтня налічує 1 500 ліжок.
"З того моменту, як ми відкрили 18 лікарню (о 22:00 в неділю), а 8 лікарню відкрили о 10:00 вчора, за цей час в 18 лікарню надійшло 87 осіб, в 8 лікарню - 70 осіб. Ми прийняли 157 осіб. Ми всіх взяли, у нас є концентратори, надали необхідну медичну допомогу і поки що зупинилися для того, щоб розібрати цей масив. Ви ж розумієте, що людьми потрібно займатися, надати необхідні призначення і все, що необхідно для лікування ", - повідомила Світлана Горбунова-Рубан.
Наразі хворих з COVID-19 приймають лікарні: 13, 17, 25 і 2-й пологовий будинок ім. Гельферіха.
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
От гриппа никакой олень не колится каждый год,только избранные)
о какие циферки интересные.. но это конечно же просто совпадение не иначе.