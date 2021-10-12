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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения

В Украине зафиксированы 11 996 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 12 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 352 летальных случая, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в средине мая 2021 года - 12 мая 346 летальных случаев, 11 мая - 356.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 11 октября 2021 в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 02 зафиксированы 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 262, медработников - 227)

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 02123 230 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 60 176 человек, полностью иммунизированы - 63 054 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире COVID-19 заболели 316,7 тыс. человек, умерли - 4,6 тыс. По распространению лидируют США, по смертности - Россия. ИНФОГРАФИКА

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 02 госпитализированы - 2 274 человека;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 02 летальных случаев - 352;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 02 выздоровели - 5 419 человек.

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 02 заболели - 2 562 085 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 02 выздоровели - 2 297 899 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 02 летальных исходов - 59 052;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 02 проведено ПЦР-тестов - 13 323 492.

С начала прививочной кампании привиты 7 609 049 человек, из них получили одну дозу - 7 609 047 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 198 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 807 133 прививки.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 10
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 11
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 12
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 13
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения 14

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Только 73% лошар могли за таких недоразвитых проголосовать, так что все правильно
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12.10.2021 08:20
+4
От гриппа есть вакцины и нормальные люди каждый год вакцинируются )) В развитых странах давно посчитали, что вакцинировать персонал от гриппа дешевле чем потом платить больничные и потому там вакцинацию от гриппа обычно делают за счет работодателя. Но олени вроде тебя даже не знают про вакцину )
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12.10.2021 09:56
+3
Что то мне подсказывает, что правительство украинцев за лошар держат.
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12.10.2021 08:17
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Правила форума Совет форумчан
Что то мне подсказывает, что правительство украинцев за лошар держат.
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12.10.2021 08:17 Ответить
Только 73% лошар могли за таких недоразвитых проголосовать, так что все правильно
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12.10.2021 08:20 Ответить
Интересное умозаключение... Как же ты пришел к такому выводу?
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12.10.2021 08:23 Ответить
Просто совпадение, пока правительство с депутатами и министрами были летом в отпусках, ковидом украинцы меньше болели, как только все вернулись, деньги на отпусках потратили, надо же как то карманы наполнить, а как еще, как не создать новую волну заболеваемости по ковиду, резко увеличилась заболеваемость. А на ковиде правительстве правительство неплохо зарабатывает. Может я не прав, но как то совпадение очень интересное.
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12.10.2021 08:30 Ответить
Да еще анонсированные осенние масштабные протестные акции, чтобы их не допустить, увеличили заболеваемость, чтобы ввести карантин.
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12.10.2021 08:32 Ответить
У нас слабое правительство. Если оно что-то и может, так это красть, пока по рукам не дадут.
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12.10.2021 08:59 Ответить
он в Румынии миллиончиков 5 сразу вышли и игры в рулетку раз и закончились.
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12.10.2021 09:25 Ответить
Нових випадків має бути більше при такій смертності: погано виявляють. Негайно треба переводити навчальні заклади на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. Діти активно заражають один одного, а потім несуть вірус додому
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12.10.2021 08:23 Ответить
И тут ты отписался. Отцепись от детей
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12.10.2021 09:11 Ответить
И как определить? Это правда или фальсификация с целью иметь повод не допустить массовых протестных акций?
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12.10.2021 08:23 Ответить
Судя по тому как целая толпа оленей пишут про протестные акции, вы все из московии. Так как только там этого очень боятся
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12.10.2021 09:50 Ответить
Вчера двое знакомых заболели. Один вакцинировался.
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12.10.2021 08:23 Ответить
Смотря чем вакцинирован второй. Если астрой, пфайзером или модерной, то отделается легким испугом.

У первого шансов проскочить мало.
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12.10.2021 08:32 Ответить
97 процентов это мало?? Ни одна вакцина не имеет такого процента эффективности...но вы считаете ее панацеей...
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12.10.2021 08:42 Ответить
97% - это больше, чем нисколько у невакцинированного. Так что да - это практически панацея.
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12.10.2021 08:50 Ответить
97% это шанс проскочить у второго...
У первого к стати этот шанс точно такой же..😀
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12.10.2021 08:52 Ответить
Ну конечно.
У того, кто в бронежилете, защищающем от пули с вероятностью 97%, шанс умереть от попадания пули в грудь такой же, как у того, кто в одних дырявых трусах.

Логика железная.
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12.10.2021 16:57 Ответить
97% - это примерно сколько невакцинированных выживет после заражения ковидом.
Эффективность в 60-70% вакцин от заражения - это насколько меньше вакцинированных заразится при таком же контакте. А эффективность вакцины от летального исхода в 96% ознасает, что среди вакцинированных умрет НА 96% меньше, чем среди невакцинированных. Так что тут и 40 и 50% - весьма неплохо. А в реале, вопреки Вашим утверждениям,
https://www.dw.com/ru/koronavirus-jeffektivnost-vakciny-biontech-pfizer-958-procenta/a-56638280 После двух доз вакцины BioNTech/Pfizer риск тяжелого протекания COVID-19 снижается на 95,8 процента, сообщило министерство здравоохранения Израиля. В 98% случаев вакцинация предотвращает появление высокой температуры и проблем с дыханием, а в 98,9% снижает вероятность попадания пациента в больницу и его гибель от инфекции.
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12.10.2021 12:07 Ответить
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12.10.2021 08:40 Ответить
За наведеними в статті даними виходить, що середня смертність від ковіду ~2,5%. Щось мені підказує, що від серцево-судинних хвороб, гепатииу С та, скажімо, звичайного запалення легень чи ускладнень грипу статистика смертності буде в рази більша. Але, якщо судити із даних, що регулярно наводяться в пресі, як тільки з'явився ковід - тут же зникли всі інші хвороби. 🤔
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12.10.2021 08:45 Ответить
Отечественная медицина, кроме КОВИДа, других болезней не знает.
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12.10.2021 09:02 Ответить
Сердечно-сосудистые заболевания передаются воздушно-капельным путем? Гепатит С давно лечат с очень высокой результативностью... Воспаление легких если вовремя обращаться к врачам не смертельно. Осложнения от гриппа бывают в 10 раз реже... Сколько еще такие необразованные олени будут волну гнать?
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12.10.2021 09:53 Ответить
Зелена влада вже знищила більше українців ніж режим Лукашенко. Такі, да, чемпіони по борьбі з ковід
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12.10.2021 09:01 Ответить
За минулий рік смертність від хвороб кровообігу збільшилася на 6% або на 20000.. Це результат відміни планових операцій, через закриття лікарень на карантин.
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12.10.2021 09:03 Ответить
А больницы закрыты из-за переполнения ковидными... Вывод - вакцинируйтесь
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12.10.2021 09:54 Ответить
постковидные проблемы с кровообращением,тромбозы
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12.10.2021 20:25 Ответить
Вчора в дитячому таборі ізллювали кілька десятків дітей через корону.
Тест показав ковід.
Почувають себе задовільно - ніяких симптомів немає))
Зате хтось намалював план) ну і канєшно по 27 тисяч за кожного хворого)
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12.10.2021 09:09 Ответить
У Харкові дві лікарні 8 та 18 тимчасово припинили приймання пацієнтів з COVID-19, оскільки вщент заповнені пацієнтами

Про цеhttps://2day.kh.ua/kharkow/dve-kharkovskie-bolnicy-perestali-prinimat-pacientov-s-koronavirusom повідомляє Kharkow Today.

Як повідомила заступниця харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, у Харкові госпітальна база для прийому хворих на коронавірус станом на 12 жовтня налічує 1 500 ліжок.

"З того моменту, як ми відкрили 18 лікарню (о 22:00 в неділю), а 8 лікарню відкрили о 10:00 вчора, за цей час в 18 лікарню надійшло 87 осіб, в 8 лікарню - 70 осіб. Ми прийняли 157 осіб. Ми всіх взяли, у нас є концентратори, надали необхідну медичну допомогу і поки що зупинилися для того, щоб розібрати цей масив. Ви ж розумієте, що людьми потрібно займатися, надати необхідні призначення і все, що необхідно для лікування ", - повідомила Світлана Горбунова-Рубан.

Наразі хворих з COVID-19 приймають лікарні: 13, 17, 25 і 2-й пологовий будинок ім. Гельферіха.
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12.10.2021 18:50 Ответить
Противники вакцинации забьіли , что в детстве их вакцинировали от оспьі , полимиелита , туберкулеза и т. п. опасньіх болезней , с которьіми медицина справилась. Справится и с КОВИД.
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12.10.2021 09:13 Ответить
Вищеперераховані вакцини, пройшли всі етапи перевірки і перевірені часом. Експериментальна вакцина від ковід не пройшла всі фази випробування і ніхто не несе відповідальність за побічні наслідки. Про що написано в дорожній карті МОЗ
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12.10.2021 09:37 Ответить
"экспериментальная" вакцина уже давно прошла все фазы испытаний и показывает отличные результаты во всем мире и только неверующие олени продолжают писать бред
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12.10.2021 09:56 Ответить
Розкажи це 30 000 000 загиблих! Як думаєшь що би вони вибрали? Вакцину чи смерть?
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12.10.2021 09:57 Ответить
Deaths:
4,876,131
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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12.10.2021 18:56 Ответить
От гриппа почему нет вакцины,не ровняй разные вещи
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12.10.2021 09:54 Ответить
От гриппа есть вакцины и нормальные люди каждый год вакцинируются )) В развитых странах давно посчитали, что вакцинировать персонал от гриппа дешевле чем потом платить больничные и потому там вакцинацию от гриппа обычно делают за счет работодателя. Но олени вроде тебя даже не знают про вакцину )
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12.10.2021 09:56 Ответить
На 1 год,а ты олень про оспу лепишь.А теперь сколько надо времени на вакцинацию всего населения Украины??Получится,что каждый год нереально всех вакцинировать.Одни сказали посадим 3млрд деревьев))Ты наверное с тех?)))
От гриппа никакой олень не колится каждый год,только избранные)
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12.10.2021 10:02 Ответить
Какая оспа? Ты головой тронулся? Сколько надо времени на вакцинацию населения Украины? Если брать пример с США, то месяца полтора
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12.10.2021 10:08 Ответить
Чувак! Не вакцинируйся и родственников своих отговаривай. Чем меньше таких как ты будет в стране, тем лучше для страны
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12.10.2021 10:09 Ответить
Сразу видно уровень образования ) "это когда к ковидным приписывали вообще не ковидных,и смертность" Да, в самом начале эпидемии в 2020м было такое, но после того как нерадивых врачей за это вздрючили такого уже нет. Но ты явно живешь в прошлом )) "Умирают от вакцинации по причине,что заражают человека ослабленным вирусом" ШТА? Каким нахер ослабленным вирусом? Либо мРНК который кодирует один белок либо векторной вакциной где опять же от вируса только несколько элементов нужного белка. Противопоказания? Ну давай, блесни знаниями и расскажи нам про противопоказания.
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12.10.2021 10:31 Ответить
Аргументация у тебя на уровне БОГ )) Сначала пишешь бред, а потом не можешь даже его как-то защитить и потому просто скатываешься в оскорбления )) А еще у тебя везде заговор ) Так что по поводу тупого школьника ты прав, только это ты.
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12.10.2021 10:36 Ответить
Вакцины содержат ослабленные или инактивированные частицы конкретного микроорганизма (антиген), которые вызывают иммунную реакцию внутри организма.ШТА
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12.10.2021 10:39 Ответить
Мальчик мой! Ослабленные вирусы практически не используются в наше время, ты путаешь современные вакцины с теми которые были лет 40 назад. Сейчас используются либо мРНК вакцины которые попадая в организм вызывают выработку нужного белка на который организм создает антитела, либо векторные вакцины в которых береться аденовирус в который вшивают определенные белки нужного вируса. Ты если тупой, то хотя бы не позорься на всю сеть.
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12.10.2021 10:41 Ответить
є ще тупіші...😄

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12.10.2021 18:54 Ответить
короновак не осл. вакцина, не??
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12.10.2021 22:09 Ответить
Спасибо тебе капитан Очевидность! Ты реально тупой, что не можешь нормально ответить? какие противопоказания у вакцин? Они есть, я не отрицаю, но ты ведь даже не знаешь какие именно есть противопоказания.
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12.10.2021 10:42 Ответить
"зафиксированы 11 996 новых случаев заражения"
о какие циферки интересные.. но это конечно же просто совпадение не иначе.
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12.10.2021 09:54 Ответить
Средневековых мразей антипрививочников, надо водить на экскурсии в ковидные морги!
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12.10.2021 09:59 Ответить
..і обов"язково разом з відмовою від вакцинації на одному бланку має бути відмова від госпіталізації...
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12.10.2021 18:53 Ответить
Под 3% смертность. Дельта душит поэффективней.
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12.10.2021 21:51 Ответить
 
 