COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения

В Украине зафиксированы 11 996 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 12 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 352 летальных случая, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в средине мая 2021 года - 12 мая 346 летальных случаев, 11 мая - 356.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 11 октября 2021 в Украине:

зафиксированы 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 262, медработников - 227)

123 230 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 60 176 человек, полностью иммунизированы - 63 054 человека.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 274 человека;

летальных случаев - 352;

выздоровели - 5 419 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 562 085 человек;

выздоровели - 2 297 899 человек;

летальных исходов - 59 052;

проведено ПЦР-тестов - 13 323 492.

С начала прививочной кампании привиты 7 609 049 человек, из них получили одну дозу - 7 609 047 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 198 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 807 133 прививки.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.













