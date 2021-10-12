Аброськин сообщил, что его уволили с должности ректора Одесского университета внутренних дел: "Жду вслед ведро разной грязи"

Бывший первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что его уволили с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня из разных источников мне стало известно, что по приказу министра внутренних дел по результатам проверки анонимной жалобы с формулировкой "за систематические нарушения" я уволен с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел. Впервые за 30 лет службы получил такое обоснование. Кстати, сам приказ появился в телеграмм каналах", - написал он.

Также Аброськин поблагодарил всех, "кто действительно два года работал на развитие университета".

"Курсантам и студентам - пожелание стать настоящими людьми, профессиональными юристами. Честь имею!" - написал он.

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"Знаю в совершенстве свою систему МВД, поэтому жду вслед ведро разной грязи. Учитывая логику развития событий, грязь должна быть обязательно и будет его много", - добавил Аброськин.