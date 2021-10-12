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Аброськин сообщил, что его уволили с должности ректора Одесского университета внутренних дел: "Жду вслед ведро разной грязи"

Аброськин сообщил, что его уволили с должности ректора Одесского университета внутренних дел:

Бывший первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что его уволили с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня из разных источников мне стало известно, что по приказу министра внутренних дел по результатам проверки анонимной жалобы с формулировкой "за систематические нарушения" я уволен с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел. Впервые за 30 лет службы получил такое обоснование. Кстати, сам приказ появился в телеграмм каналах", - написал он.

Также Аброськин поблагодарил всех, "кто действительно два года работал на развитие университета".

"Курсантам и студентам - пожелание стать настоящими людьми, профессиональными юристами. Честь имею!" - написал он.

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"Знаю в совершенстве свою систему МВД, поэтому жду вслед ведро разной грязи. Учитывая логику развития событий, грязь должна быть обязательно и будет его много", - добавил Аброськин.

Аброськин сообщил, что его уволили с должности ректора Одесского университета внутренних дел: Жду вслед ведро разной грязи 01

Аброськин сообщил, что его уволили с должности ректора Одесского университета внутренних дел: Жду вслед ведро разной грязи 02

МВД (9320) увольнение (2679) Аброськин Вячеслав (584)


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Топ комментарии
+12
Аброськин это тот донецкий мент, который приказал бить ветеранов войны, блокирующих торговлю с врагом? А потом ставивший мирно протестующих ветеранов на колени перед своими псами? Как он вообще попал в академию в очистку? (с)
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12.10.2021 09:40
+11
Уборщице из 95 -го квартала место нашли?😁😁
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12.10.2021 08:56
+10
Пора і честь знать! Ти посьорбав з "кормушки" - дай і іншим "причаститься"!
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12.10.2021 09:04
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Правила форума Совет форумчан
а зачем ждешь? обмелела обычная среда обитания и теперь чувствуешь себя некомфортно?
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12.10.2021 08:54 Ответить
І шо, навіть на......й "министра" не послав? Шкода. Гівно потрібно називати своїм іменем
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12.10.2021 08:55 Ответить
у тому "гівні" святих не бувае ...- як і у всьому іншому....- загальна картина...
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12.10.2021 09:46 Ответить
Уборщице из 95 -го квартала место нашли?😁😁
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12.10.2021 08:56 Ответить
Пора і честь знать! Ти посьорбав з "кормушки" - дай і іншим "причаститься"!
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12.10.2021 09:04 Ответить
Ты в очереди? Там пол Одессы таких.
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12.10.2021 09:11 Ответить
Їхать далекувато - через усю Україну!
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12.10.2021 09:24 Ответить
Аваков ушел и Аброськин вдруг перестал быть профэссором.
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12.10.2021 09:13 Ответить
Проффесори зі "Слуг Наріду" звільняють ректора (???) Аброськіна!!! Тепер я бачив все!
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12.10.2021 09:22 Ответить
не спеши
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12.10.2021 09:47 Ответить
во-во! ...десерт и салют - в конце фильма!
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12.10.2021 10:01 Ответить
Вот интересно, всем кто стал на сторону потерпевшего клавишника в 19 году, после этих массовых увольнений с должностей всех этих временных "попутчиков" (я их просто по другому назвать не могу) и назначений на их должностей близкий друзей гринпоца, безликих, тупых, но типа преданных, или, как замечено выше, уборщиц из квартала, пришло ли наконец прозрение, что из себя представляет эта зеленогнойная ОПГ? Будет ли это уроком для других , чуть более умных, чем кварталовская шушара, что с этими подонками никогда нельзя иметь дело без полной потери лица и репутации? Или желание украсть настолько будет велико, что пусть хоть не надолго , но припасть к корыту, а дальше- трава не расти? амброська- потоки грязи на тебя-это самое малое, что будет, а будет еще и уголовное дело, чтобы показать борьбу с коррупцией и спихнуть на тебя все их прое...ы. Предателям всегда первый кнут!
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12.10.2021 09:30 Ответить
Аброськин это тот донецкий мент, который приказал бить ветеранов войны, блокирующих торговлю с врагом? А потом ставивший мирно протестующих ветеранов на колени перед своими псами? Как он вообще попал в академию в очистку? (с)
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12.10.2021 09:40 Ответить
Знайомі з його біографією?
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12.10.2021 10:09 Ответить
в той системе других нет ...
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12.10.2021 10:26 Ответить
Це той, що у 2014 просився докацапів у Криму, але ним погребували навіть кацапи, а авакяну підійшов, як і герой днри голубан.
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12.10.2021 10:38 Ответить
Да. Он хотел стать министром мвд оккупированного Крыма, его продинамили, и он вернулся изображая патриота.
крышевал контрабанду из лугандона вместе с кивой, за это его и подтянули на вер
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12.10.2021 11:30 Ответить
Не мент. а МУСОР! 🙄
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12.10.2021 12:29 Ответить
у нас уже увольняют и назначают телеграмм-каналы?))
..зы, Честь имею!, а имеещь ты свою подружку....
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12.10.2021 09:45 Ответить
Моськин ценный сотрудник?Так пристроили по старой памяти теперь на вольные хлеба...
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12.10.2021 09:52 Ответить
прєдчустивія його не обманули)))
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12.10.2021 09:57 Ответить
Виявляється в харкові є ціла академія яка учить 5 років і випускає мусорів. Тільки ці мусора абсолютно нічого не знають, вони не представляються при зверненні до громадянина, не знають 10 причин зупинки транспортного засобу, не знають 6 причин для перевірки документів, не знають що таке превентивні заходи і поліценські заходи примусу, не вміють розглядати справу, не знають порядок і процедуру затримання особи, чим вони там займаються 5 років?
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12.10.2021 10:06 Ответить
В Днепре есть точно такая, и на выходе из нее точно такое же дерьмо. Это потому, что Аброськины во главе таких академий это не случайность, а та самая пресловутая "система".
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12.10.2021 10:36 Ответить
И поменяют этого Аброськина на такого точно, 100%.
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12.10.2021 10:36 Ответить
"чим вони там займаються 5 років?"
"На відео 5 дівчат в формі курсанток танцюють у казармі під пісню "Наколочки" російського гурту "Воровайки"
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12.10.2021 10:48 Ответить
Навіть наказ прочитати не здатне.
Не за систематичні порушення, а за систематичне невиконання обов'язків.
Очевидно, що на роботу не з'являвся.
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12.10.2021 10:26 Ответить
Терпеть не могу Зебила, но здесь - поддерживаю
Минус один сепар...
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12.10.2021 10:42 Ответить
"Имею честь!" - написал он." а также совесть и жену.
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12.10.2021 10:43 Ответить
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12.10.2021 10:48 Ответить
Цього запроданця потрібно зразу ж на нари.
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12.10.2021 10:53 Ответить
Це хорошо,що він відро грязі жде "вслєд"...А могли спочатку ******,а вже потім вигнати...Це багато гірше...
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12.10.2021 10:56 Ответить
..Маю честь!.. - это, наверное, про половой процесс
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12.10.2021 12:14 Ответить
Гы-гы ... А Пець Лексеич и тут не причем, как тот Дуремар из фильма "Золотой ключик".
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12.10.2021 12:14 Ответить
 
 