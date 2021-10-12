МИД Польши подтверждает непоколебимое обязательство не признавать - сейчас и в будущем - незаконную оккупацию Крыма
Введение Советом ЕС санкций в отношении восьми граждан РФ за работу в "судах" оккупированного Крыма свидетельствует о единстве и последовательности политики Евросоюза в вопросе оккупированного полуострова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.
"Введение российского правопорядка на территории Крымского полуострова противоречит общеприменимым нормам гуманитарного права. Органы судебной власти России принимают активное участие в организованной кампании преследования крымскотатарского меньшинства за то, что его представители поддерживают территориальный суверенитет Украины в Крыму и Севастополе", - говорится в сообщении.
В МИД добавили, что Республика Польша последовательно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
"И подтверждает свое непоколебимое обязательство не признавать - сейчас и в будущем - незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - подытожили в министерстве.
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