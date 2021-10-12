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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД Польши подтверждает непоколебимое обязательство не признавать - сейчас и в будущем - незаконную оккупацию Крыма

МИД Польши подтверждает непоколебимое обязательство не признавать - сейчас и в будущем - незаконную оккупацию Крыма

Введение Советом ЕС санкций в отношении восьми граждан РФ за работу в "судах" оккупированного Крыма свидетельствует о единстве и последовательности политики Евросоюза в вопросе оккупированного полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

"Введение российского правопорядка на территории Крымского полуострова противоречит общеприменимым нормам гуманитарного права. Органы судебной власти России принимают активное участие в организованной кампании преследования крымскотатарского меньшинства за то, что его представители поддерживают территориальный суверенитет Украины в Крыму и Севастополе", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Республика Польша последовательно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"И подтверждает свое непоколебимое обязательство не признавать - сейчас и в будущем - незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - подытожили в министерстве.

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Автор: 

Крым (26410) оккупация (10166) Польша (8430)


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Польша пишется с заглавной буквы.
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12.10.2021 09:18 Ответить
"Скажи мне чей Крым и я скажу тебе кто ты".Айдер Муждабаев.
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12.10.2021 09:27 Ответить
Это тот который гражданин расеи?
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12.10.2021 09:28 Ответить
это тот на которого уголовное дело в п@дорашке возбудили,за экстремизм.
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12.10.2021 09:35 Ответить
Якщо український - ти українець
якщо російський - ти москаль
якщо турецький - ти татарин...
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12.10.2021 10:54 Ответить
І - що?
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12.10.2021 09:29 Ответить
От вийдуть з ЄС, одразу ляжуть під мордву
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12.10.2021 09:48 Ответить
Дякуємо Друзі
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12.10.2021 10:02 Ответить
Поляки тоже почувствовали на себе силу братской любви кацапсин. Теперь только так.
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12.10.2021 10:12 Ответить
 
 