Встреча министров стран "нормандской четверки" возможна в ближайшие недели, - Елисейский дворец
Встреча министров стран "нормандской четверки" может пройти в ближайшее время.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Елисейском дворце.
"Эти два телефонных разговора помогли тщательно подвести итоги по поводу разных мер, согласованных на саммите в нормандском формате, который состоялся в Париже в 2019 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники состоявшихся в понедельник телефонных разговоров согласились, что необходимо работать над имплементацией в рамках Минских договоренностей решений, достигнутых на том саммите.
"Стороны согласились для выполнения этой задачи организовать в ближайшие недели министерскую встречу между Францией, ФРГ, Россией и Украиной", - добавили в Елисеском дворце.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в режиме видеоконференции подготовку Нормандского саммита.
В Кремле сообщили, что Путин, Меркель и Макрон договорились активизировать работу "нормандской четверки" на уровне политсоветников и МИД.
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Америке нужен нейтралитет параши в поединке США-КИТАЙ.
.Про Украину тоже наверняка поговорили, только не известно в каком контексте.
А на встрече 4-ки ***** заявит, что Украина не выполняет, взятые на себя обязательства. Т.е. будет очередное бла-бла-бла.
У зели авторитета- 0, Меркель уходит, Макрона интересуют только выборы, т.к. он тоже может уйти.
Кто будет глотку рвать в такой ситуации?
Т.к. то, чего боятся в кремле, тебе известно лучше, чем тем, кто в кремле.
Подождём результат и продолжим.
Идёт?
Кто упирается?
Зачем ты выдаёшь свои хотелки за реальность?
Такой подход только усугубляет проблему.
На этом - всё, спасибо за внимание.
Не бояться, вимагають від ВАЗеленського виконання кацапських вимог. Не латентних, як це робить Бубочка, а відвертих, миттєвих, задокументованих.
штайнмаєралаврова". Інакше не було б такої "прудкої насті" з проведенням.
А ви сподіваєтесь, що їх турбує доля України? Наївний.