Встреча министров стран "нормандской четверки" возможна в ближайшие недели, - Елисейский дворец

Встреча министров стран "нормандской четверки" может пройти в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Эти два телефонных разговора помогли тщательно подвести итоги по поводу разных мер, согласованных на саммите в нормандском формате, который состоялся в Париже в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники состоявшихся в понедельник телефонных разговоров согласились, что необходимо работать над имплементацией в рамках Минских договоренностей решений, достигнутых на том саммите.

"Стороны согласились для выполнения этой задачи организовать в ближайшие недели министерскую встречу между Францией, ФРГ, Россией и Украиной", - добавили в Елисеском дворце.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в режиме видеоконференции подготовку Нормандского саммита.

В Кремле сообщили, что Путин, Меркель и Макрон договорились активизировать работу "нормандской четверки" на уровне политсоветников и МИД.

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