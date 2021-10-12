РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8337 посетителей онлайн
Новости Нормандские переговоры
1 432 22

Встреча министров стран "нормандской четверки" возможна в ближайшие недели, - Елисейский дворец

Встреча министров стран

Встреча министров стран "нормандской четверки" может пройти в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Эти два телефонных разговора помогли тщательно подвести итоги по поводу разных мер, согласованных на саммите в нормандском формате, который состоялся в Париже в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники состоявшихся в понедельник телефонных разговоров согласились, что необходимо работать над имплементацией в рамках Минских договоренностей решений, достигнутых на том саммите.

"Стороны согласились для выполнения этой задачи организовать в ближайшие недели министерскую встречу между Францией, ФРГ, Россией и Украиной", - добавили в Елисеском дворце.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в режиме видеоконференции подготовку Нормандского саммита.

В Кремле сообщили, что Путин, Меркель и Макрон договорились активизировать работу "нормандской четверки" на уровне политсоветников и МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Газовый кризис и вопрос "Северного потока - 2" необходимо обсуждать в Нормандском формате, - Кулеба

Автор: 

Германия (6978) россия (95652) Франция (3523) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Чем ЗЕбизяна подковёрная на этот раз заинтересовала кремль?!
показать весь комментарий
12.10.2021 09:40
+2
Нуланд поехала в парашу решать вопросы, связанные с Китаем.
Америке нужен нейтралитет параши в поединке США-КИТАЙ.
.Про Украину тоже наверняка поговорили, только не известно в каком контексте.
А на встрече 4-ки ***** заявит, что Украина не выполняет, взятые на себя обязательства. Т.е. будет очередное бла-бла-бла.
показать весь комментарий
12.10.2021 09:43
+1
И толку?
показать весь комментарий
12.10.2021 09:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И толку?
показать весь комментарий
12.10.2021 09:28 Ответить
аванс взяли. а работу не сделали
показать весь комментарий
12.10.2021 09:30 Ответить
Отличная новость! Совместньій нажим на Кремль дает результатьі , США тоже внесли свой вклад , респект Нуланд !
показать весь комментарий
12.10.2021 09:34 Ответить
Нуланд поехала в парашу решать вопросы, связанные с Китаем.
Америке нужен нейтралитет параши в поединке США-КИТАЙ.
.Про Украину тоже наверняка поговорили, только не известно в каком контексте.
А на встрече 4-ки ***** заявит, что Украина не выполняет, взятые на себя обязательства. Т.е. будет очередное бла-бла-бла.
показать весь комментарий
12.10.2021 09:43 Ответить
Тяжело придется Путину в Берлине. Из четверки трое в лоб ему заявляют , что РФ - "сторона конфликта" и его главная движущая сила. Бла-бла-бла , говоришь ?
показать весь комментарий
12.10.2021 09:46 Ответить
Уверен. Всё сведётся к бла-бла-бла.
У зели авторитета- 0, Меркель уходит, Макрона интересуют только выборы, т.к. он тоже может уйти.
Кто будет глотку рвать в такой ситуации?
показать весь комментарий
12.10.2021 09:55 Ответить
Вашу уверенность , да Кремлю ! А там реально боятся Берлинского саммита Норманди.
показать весь комментарий
12.10.2021 10:01 Ответить
Давай продолжим после "Норманди".
Т.к. то, чего боятся в кремле, тебе известно лучше, чем тем, кто в кремле.
Подождём результат и продолжим.
Идёт?
показать весь комментарий
12.10.2021 10:04 Ответить
В Кремле настроеньі любой ценой сорвать Берлинский саммит. Если Путина вьітянут совместньіми усилиями "за уши" на встречу , то , непременно , обсудим результатьі .
показать весь комментарий
12.10.2021 10:09 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2021 10:14 Ответить
И ?
показать весь комментарий
12.10.2021 10:43 Ответить
Кто кого и куда за уши тянет?
Кто упирается?
Зачем ты выдаёшь свои хотелки за реальность?
Такой подход только усугубляет проблему.
На этом - всё, спасибо за внимание.
показать весь комментарий
12.10.2021 10:47 Ответить
Прочитайте новость за 10.43 на "Цензоре".
показать весь комментарий
12.10.2021 10:53 Ответить
З якого переляку їм його боятися?
Не бояться, вимагають від ВАЗеленського виконання кацапських вимог. Не латентних, як це робить Бубочка, а відвертих, миттєвих, задокументованих.
показать весь комментарий
12.10.2021 10:44 Ответить
Чайка , вьі не правьі. В Минских соглашениях главное - вьівод российских гибридньіх войск и вооружений из ОРДЛО , чего не хотят и боятся в Кремле . Именно єто и будет главной темой переговоров в Нормандском формате , что в интересах Украиньі.
показать весь комментарий
12.10.2021 10:56 Ответить
Відсотків на 90 впевнена, що ні. Обговорювати будуть забаганки мокшан, дотискати найвеличніВшивого, по "формулі штайнмаєра лаврова". Інакше не було б такої "прудкої насті" з проведенням.
показать весь комментарий
12.10.2021 11:20 Ответить
Яка "швидка настя" ? С момента проведения Парижского саммита прошло уже очень много времени . Наоборот , я бьі назвал єто "кремлевским запором"...
показать весь комментарий
12.10.2021 11:54 Ответить
Меркель, подруга фуйла, закінчила свою "трудову" діяльність. Попереду пенсія, ймовірно, що за німецькою традицією, в "грязьпромі". Та й у МІкрона, вибори попереду, а досягень "0". Ще й зірваний 12 річний контракт на міліарди доларів.
А ви сподіваєтесь, що їх турбує доля України? Наївний.
показать весь комментарий
12.10.2021 13:06 Ответить
Надо имплементировать как Азербайджан, там тоже "помогатели" Франция и Германия 30 лет помогали.
показать весь комментарий
12.10.2021 09:36 Ответить
Для чего сейчас эта встреча с участием Меркель, если вскоре в Германии будет новое правительство и новый канцлер? Тем более министром иностранных дел скорее всего будет АннаАлёна(!) Бербок, противница Северного Потока-2.
показать весь комментарий
12.10.2021 09:39 Ответить
Чем ЗЕбизяна подковёрная на этот раз заинтересовала кремль?!
показать весь комментарий
12.10.2021 09:40 Ответить
от гниди...
показать весь комментарий
12.10.2021 09:52 Ответить
 
 