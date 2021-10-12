В ВОЗ рекомендовали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом
Эксперты ВОЗ в понедельник порекомендовали людям с ослабленным иммунитетом делать третью дозу любой из одобренных организацией вакцин от коронавируса COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишут западные СМИ.
В Стратегической консультативной группе экспертов (СКГЭ) ВОЗ заявили, что людям с иммунодефицитом должна быть предложена дополнительная доза вакцины, так как двух доз в их случае может быть недостаточно, и они рискуют переболеть COVID-19 в тяжелой форме.
Также в СКГЭ посоветовали людям старше 60, которые ранее прививались китайскими вакцинами Sinovac или Sinopharm, сделать третью прививку.
Тем не менее эксперты отметили, что на данный момент не могут порекомендовать "бустерную" дозу для всех слоев населения. Более того, прежде чем начинать такую ревакцинацию населения, страны должны сфокусироваться на вакцинации как можно большего числа людей двумя дозами компонента.
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влупи собі усі можливі вакцини та сироватки та вже закрийся на віки.
https://vaersanalysis.info/2021/09/17/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-9-10-2021/
И вот как поступают самые хитросделанные. Учитесь.
Израильские ученые исследовали, как изменяется риск заболеть коронавирусом у людей, которые вакцинировались бустерной дозой препарата против COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты израильского исследования, https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_booster-27082021.pdf опубликованного на сайте правительства 27 августа. Ученые исследовали данные 1,1 миллиона человек от 60 лет и старше, которые имели право на бустерная дозу. Часть из них получила только две дозы, а часть с 30 июля по 22 августа ревакцинировалась.
Через 12 дней и более после бустерной дозы риск заболеть коронавирусом уменьшился в 11,4 раза. Также уменьшилась вероятность тяжелого течения болезни, говорят ученые.
В группе людей, которые не ревакцинировались, зафиксировали 3473 случая инфицирования и 330 случаев тяжелого течения заболевания. А вот среди вакцинированных третьей дозой зафиксировали 313 случаев COVID-19 и 32 случая тяжелого течения.
Ученые заявляют, что введение третьей дозы может восстановить эффективность препарата Pfizer до 95%. Поскольку из-за распространения штамма «Дельта» вакцина https://hromadske.ua/ru/posts/issledovanie-pokazalo-chto-dve-dozy-pfizer-ili-astrazeneca-effektivny-protiv-shtamma-delta потеряла эффективность до 88% .