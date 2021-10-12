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Новости Борьба с коронавирусом
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В ВОЗ рекомендовали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом

В ВОЗ рекомендовали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом

Эксперты ВОЗ в понедельник порекомендовали людям с ослабленным иммунитетом делать третью дозу любой из одобренных организацией вакцин от коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишут западные СМИ.

В Стратегической консультативной группе экспертов (СКГЭ) ВОЗ заявили, что людям с иммунодефицитом должна быть предложена дополнительная доза вакцины, так как двух доз в их случае может быть недостаточно, и они рискуют переболеть COVID-19 в тяжелой форме.

Также в СКГЭ посоветовали людям старше 60, которые ранее прививались китайскими вакцинами Sinovac или Sinopharm, сделать третью прививку.

Тем не менее эксперты отметили, что на данный момент не могут порекомендовать "бустерную" дозу для всех слоев населения. Более того, прежде чем начинать такую ревакцинацию населения, страны должны сфокусироваться на вакцинации как можно большего числа людей двумя дозами компонента.

Также читайте: Президент Филиппин Дутерте предложил вакцинировать во сне не желающих прививаться от COVID-19

Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
звісно, мабуть тому не постщу на усіх гілках про вакцинацію маячню різного ступеня неадекватності.
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12.10.2021 10:35
+5
бо ти вже достав своїми ідіотичними постами.
влупи собі усі можливі вакцини та сироватки та вже закрийся на віки.
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12.10.2021 10:42
+3
ідіот...
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12.10.2021 10:09
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Призываю всех зэбаранов и пид-рашек не вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда!
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12.10.2021 10:01 Ответить
ідіот...
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12.10.2021 10:09 Ответить
И к какой из вышеперечисленных категорий ты себя относишь?
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12.10.2021 10:14 Ответить
до тих, хто не втрачає зв'язок з мозком.
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12.10.2021 10:17 Ответить
Тебе легко это делать - невозможно потерять то, чего у тебя нет
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12.10.2021 10:21 Ответить
звісно, мабуть тому не постщу на усіх гілках про вакцинацію маячню різного ступеня неадекватності.
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12.10.2021 10:35 Ответить
Но тут же ты таки пишешь!
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12.10.2021 10:36 Ответить
бо ти вже достав своїми ідіотичними постами.
влупи собі усі можливі вакцини та сироватки та вже закрийся на віки.
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12.10.2021 10:42 Ответить
Ты совсем туп. В верхнем посте, на который у тебя истерика, я лично тебя призываю НЕ вакцинироваться! Чем ты не доволен?
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12.10.2021 10:44 Ответить
проблематика вакцинації настільки серйозна, що персонажі з курячими мізками не мають права комусь щось радити.
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12.10.2021 10:52 Ответить
Так и не советуй! Кто тебя заставляет?
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12.10.2021 10:55 Ответить
я тут геніяльні поради не роздаю.
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12.10.2021 11:45 Ответить
Ты просто нудишь о своей непонятной неудовлетворённости
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12.10.2021 12:01 Ответить
человек не знает орфографию, но отлично разбирается в вакцинах. хм.. подозрительно..
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12.10.2021 11:04 Ответить
люди гинуть і від ковіду і від цих експериментальних вакцин, тому справжнє завдання це знайти свого роду компроміс між цими фактами, а не тупо гнути одну лінію.
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12.10.2021 11:49 Ответить
А ну расскажи, сколько людей умерло, например, ПО ПРИЧИНЕ вакцинирования Файзер Комирнати?

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12.10.2021 12:03 Ответить
насолоджуйся...
https://vaersanalysis.info/2021/09/17/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-9-10-2021/
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12.10.2021 12:12 Ответить
И что это за помойка с недействительным сертификатом?

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12.10.2021 12:26 Ответить
твої роботодавці працюють над інформаційним вакуумом. бо у ліваків може бути лише їх "правильна" думка.
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12.10.2021 12:31 Ответить
Хе-хе. Ты лазишь по помойкам и пытаешься рассуждать о мозге
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12.10.2021 12:59 Ответить
Не звертайте увагу на дописи Valery Greff. Це класичний бот, ще й російськомовний. Звернувши увагу на значну кількість смайлів, він напевно є підлітком або розумово відсталою особистістю. Тому на нього реагувати взагалі не потрібно. Тим більше, що він є тільки у темах про Ковід, що означає його додатковий підзаробіток у цьому напрямі. Хоча Valery Greff може бути звичайним "тролем", якому немає чим зайнятися. Таких спамерів Цензор повен блокувати.
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12.10.2021 12:23 Ответить
Хе-хе. Антиваксера popierdoliło
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12.10.2021 12:28 Ответить
Не, це валєрка на зарплаті у Фарми. Тіко бізнес
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12.10.2021 12:57 Ответить
ну это же преступление
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12.10.2021 10:22 Ответить
Я считаю, что учиться нужно у ЛУЧШИХ.
И вот как поступают самые хитросделанные. Учитесь.

Израильские ученые исследовали, как изменяется риск заболеть коронавирусом у людей, которые вакцинировались бустерной дозой препарата против COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты израильского исследования, https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_booster-27082021.pdf опубликованного на сайте правительства 27 августа. Ученые исследовали данные 1,1 миллиона человек от 60 лет и старше, которые имели право на бустерная дозу. Часть из них получила только две дозы, а часть с 30 июля по 22 августа ревакцинировалась.

Через 12 дней и более после бустерной дозы риск заболеть коронавирусом уменьшился в 11,4 раза. Также уменьшилась вероятность тяжелого течения болезни, говорят ученые.

В группе людей, которые не ревакцинировались, зафиксировали 3473 случая инфицирования и 330 случаев тяжелого течения заболевания. А вот среди вакцинированных третьей дозой зафиксировали 313 случаев COVID-19 и 32 случая тяжелого течения.

Ученые заявляют, что введение третьей дозы может восстановить эффективность препарата Pfizer до 95%. Поскольку из-за распространения штамма «Дельта» вакцина https://hromadske.ua/ru/posts/issledovanie-pokazalo-chto-dve-dozy-pfizer-ili-astrazeneca-effektivny-protiv-shtamma-delta потеряла эффективность до 88% .
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12.10.2021 10:40 Ответить
Короче, главный посыл -первые ДВЕ дозы не действуют, колите третью, четвертую и т.д.
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12.10.2021 12:39 Ответить
 
 