Саммит Украина - ЕС начался в Киеве. Запланировано подписание ряда соглашений, - ОПУ. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский,президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали заседание 23-го Саммита Украина – ЕС, который проходит в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что утром руководители институций Европейского Союза прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал глава Украинского государства. Они пообщались перед началом мероприятия.

"В рамках Саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом. По его результатам будет принято совместное заявление", - следует из сообщения.

Президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии также сделают заявления для представителей СМИ по итогам встречи.







