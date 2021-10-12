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Саммит Украина - ЕС начался в Киеве. Запланировано подписание ряда соглашений, - ОПУ. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский,президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали заседание 23-го Саммита Украина – ЕС, который проходит в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что утром руководители институций Европейского Союза прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал глава Украинского государства. Они пообщались перед началом мероприятия.

"В рамках Саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом. По его результатам будет принято совместное заявление", - следует из сообщения.

Президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии также сделают заявления для представителей СМИ по итогам встречи.

Саммит Украина - ЕС начался в Киеве. Запланировано подписание ряда соглашений, - ОПУ 01
Саммит Украина - ЕС начался в Киеве. Запланировано подписание ряда соглашений, - ОПУ 02
Саммит Украина - ЕС начался в Киеве. Запланировано подписание ряда соглашений, - ОПУ 03
Саммит Украина - ЕС начался в Киеве. Запланировано подписание ряда соглашений, - ОПУ 04

Автор: 

евроинтеграция (2124) Зеленский Владимир (20474) Евросоюз (17145) Урсула фон дер Ляйен (520) Офис Президента (1799) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+7
У вас что, одна методичка на всех в вашей Лахте? Одно и то же толчете. Палитесь же.
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12.10.2021 10:16
+4
Ваш Пуйло спит и видит, как развалится ЕС. Пусть больше думает что бы не развалилась эрэфия.
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12.10.2021 10:22
+3
Очередная показуха ....бред. С Зи его шоблой только пробиваем дно.
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12.10.2021 10:12
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Очередная показуха ....бред. С Зи его шоблой только пробиваем дно.
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12.10.2021 10:12 Ответить
та вы шо, первый и второй по важности руководитель ЕС не в курсе, что Фродо пишет на Цензоре, ай-яй-яй)
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12.10.2021 10:32 Ответить
Поляки вон уже тоже подумымывают выходыть с ЕС, а нашим все обещают
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12.10.2021 10:13 Ответить
У вас что, одна методичка на всех в вашей Лахте? Одно и то же толчете. Палитесь же.
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12.10.2021 10:16 Ответить
Ваш Пуйло спит и видит, как развалится ЕС. Пусть больше думает что бы не развалилась эрэфия.
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12.10.2021 10:22 Ответить
Ага, конечно. Это для тех . которые в параллельной Украине живут, слуги типа народа с Зе "маленьким диктаторо и Ермаком", шобла условного Квартал-95 в 2019 году в очередной раз обманули граждан Украины. У НИХ действительно все Хорошо...у бывших безработных домработниц, свадебных фотографов, культуристов, насильников, парикмахеров домашних животных. коль -котлет, шоуменов с корпоративов......
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12.10.2021 10:13 Ответить
Ща хлынут озабоченности с обоспокоенностями. Короче, пойдет работа!
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12.10.2021 10:14 Ответить
Ботоводы , поссотрите ввп евросоюза и ввп вашей любимой турции и раиссе... Нам только в европу
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12.10.2021 10:22 Ответить
Украине вполне по силам принять несколько миллионов мигрантов с Сирии, Ирака и Африки ..
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12.10.2021 10:46 Ответить
и Афганистан конечно..
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12.10.2021 10:48 Ответить
Да одно только соглашение об "открьітом небе" с ЕС может по важности стать в один ряд с безвизом . Респект !
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12.10.2021 10:47 Ответить
Нет, безвиз -это лишь следствие ассоциации с ЕС, как и свободное небо. А ассоциация с ЕС это целиком заслуга Пороха.
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12.10.2021 23:20 Ответить
А Ермак де? Кто ЗЕ! инструкции выдавать будет? Непорядок. Без Ермака и солнце не садится
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12.10.2021 11:28 Ответить
хорошо.
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12.10.2021 17:35 Ответить
 
 