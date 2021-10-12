Саммит Украина - ЕС начался в Киеве. Запланировано подписание ряда соглашений, - ОПУ. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский,президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали заседание 23-го Саммита Украина – ЕС, который проходит в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Подчеркивается, что утром руководители институций Европейского Союза прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал глава Украинского государства. Они пообщались перед началом мероприятия.
"В рамках Саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом. По его результатам будет принято совместное заявление", - следует из сообщения.
Президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии также сделают заявления для представителей СМИ по итогам встречи.
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