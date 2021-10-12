COVID-19 в Киеве: впервые с мая за сутки умерли 25 человек, зафиксировано 628 новых случаев заражения. КАРТА
За сутки в Киеве выявили 628 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 240884), зафиксировано 25 летальных случаев от вируса.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Так, за сутки заболела 341 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, 228 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 29 девочек от 1 до 17 лет и 30 мальчиков от 2 до 17 лет.
Также зафиксировано 25 летальных случаев от вируса (всего 5576)
За сутки госпитализированы 84 больных коронавирусом и 311 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
198 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 222881).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (104), Дарницком (89) и в Оболонском (78).
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October 12 (GMT)
Updates
587 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]