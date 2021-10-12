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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Киеве: впервые с мая за сутки умерли 25 человек, зафиксировано 628 новых случаев заражения. КАРТА

COVID-19 в Киеве: впервые с мая за сутки умерли 25 человек, зафиксировано 628 новых случаев заражения. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 628 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 240884), зафиксировано 25 летальных случаев от вируса.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки заболела 341 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, 228 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 29 девочек от 1 до 17 лет и 30 мальчиков от 2 до 17 лет.

Также зафиксировано 25 летальных случаев от вируса (всего 5576)

За сутки госпитализированы 84 больных коронавирусом и 311 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

198 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 222881).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (104), Дарницком (89) и в Оболонском (78).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения

COVID-19 в Киеве: впервые с мая за сутки умерли 25 человек, зафиксировано 628 новых случаев заражения 01

карантин (16729) Киев (25572) Кличко Виталий (4644) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Спасибо антиваксам, скоро будем в красной зоне
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12.10.2021 10:23 Ответить
Но олени-антиваксеры продолжают выть, что "это простой грипп".
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12.10.2021 10:24 Ответить
Это тупые особи. Они не понимают, что это искуственно созданный опаснейший вирус, непрогнозируемо мутирующий. Возможно, люди - подопытные образцы.
Мы загнаны в угол - или вакцинироваться бодягой (которая может таки уберечь от летального исхода), или попасть в реанимацию.
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12.10.2021 10:30 Ответить
В нашем регионе Франции уже проскальзывают статьи в газетке, что мы на региональном уровне победили вирус. Ага....
Пункты вакцинации пустуют. Вакцин полно, а желающих нет. Кто хотел - давно провакцинировался.
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12.10.2021 10:31 Ответить
Вирус распространяют как НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ так и ВАКЦИНИРОВАННЫЕ. Убедительная просьба: "НОСИТЕ МАСКИ, ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ 2м И МОЙТЕ РУКИ". Это не сложно и снизит возможность заражения
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12.10.2021 12:05 Ответить
Киев водиночку обогнал весь Израиль и сразу по двум позициям...

October 12 (GMT)

Updates

587 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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12.10.2021 14:36 Ответить
 
 