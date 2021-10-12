COVID-19 в Киеве: впервые с мая за сутки умерли 25 человек, зафиксировано 628 новых случаев заражения. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 628 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 240884), зафиксировано 25 летальных случаев от вируса.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки заболела 341 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, 228 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 29 девочек от 1 до 17 лет и 30 мальчиков от 2 до 17 лет.

Также зафиксировано 25 летальных случаев от вируса (всего 5576)

За сутки госпитализированы 84 больных коронавирусом и 311 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

198 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 222881).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (104), Дарницком (89) и в Оболонском (78).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 350 пациентов, зафиксированы 11 996 новых случаев заражения