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Из-за опасения остановки ВСП судьи уходят в отставку, - глава Верховного Суда Данишевская

Из-за опасения остановки ВСП судьи уходят в отставку, - глава Верховного Суда Данишевская

Опасения остановки деятельности Высшего совета правосудия (ВСП) приводят к тенденции увольнения судей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила глава Верховного Суда Валентина Данишевская.

"Только от опасения, что Высший совет правосудия остановит свою работу, начался отток кадров. Судебной системе не хватало более 2 тысяч судей, а теперь эта цифра возрастает. В начале сентября увольнялось в отставку до 30 судей в неделю", - отметила она.

По ее словам, прежде всего, увольняются судьи, которые приближаются к граничному возрасту пребывания на должности, так как "рискуют не получить отставку, если ВСП прекратит работать".

"Уходят также и судьи, которые устали от этих перипетий. И это судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание. Отсутствие достаточного количества судей, постоянно возрастающее количество дел, огульная критика со стороны власти, СМИ и общественности – причины, по которым судьи оставляют судебную систему", - добавила глава Верховного Суда.

Данишевская добавила, что судебная власть не отрицает фактов конкретных нарушений со стороны судей, но постоянные обвинения в адрес судей "делают судебную систему уязвимой".

"Вообще временами кажется, что мы не видим заинтересованности как со стороны власти, так и общественности в том, чтобы судебная система была действительно независимой", - подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада может внести изменения в закон о ВСП при наличии политической воли, - глава Верховного Суда Данишевская

Автор: 

Верховный Суд (1099) отставка (3156) Высший совет правосудия (568) Данишевская Валентина (41)


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Топ комментарии
+15
Все було б добре якби вони йшли не у відставку а на нари.
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12.10.2021 10:26
+9
Они не "в отставку" должны уходить, а В ТЮРЬМУ!!!
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12.10.2021 10:29
+8
Задёргались крысы.
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12.10.2021 10:26
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Задёргались крысы.
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12.10.2021 10:26 Ответить
А ты в суде хоть раз был, с крысами общался?
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12.10.2021 10:41 Ответить
Представляешь.
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12.10.2021 10:57 Ответить
ты с кем? или тебе не надо?
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12.10.2021 11:07 Ответить
Чего тебе?
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12.10.2021 11:08 Ответить
вовремя
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12.10.2021 11:09 Ответить
Нахапали и спокойно уходят на пенсию в 80 000 грн. На такую пенсию мохно жить и в Монако.
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12.10.2021 10:50 Ответить
А кто первыми бегут с тонущего корабля?
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12.10.2021 12:47 Ответить
Все було б добре якби вони йшли не у відставку а на нари.
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12.10.2021 10:26 Ответить
Они не "в отставку" должны уходить, а В ТЮРЬМУ!!!
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12.10.2021 10:29 Ответить
Украл-выпил-в Италию-и на пенсию проживем
Судьи уходят в отставку
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12.10.2021 10:30 Ответить
Потекла крыша и мыши побежали...
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12.10.2021 10:37 Ответить
накрали-обісрались тікають не дати втекти а садити з конфіскаціею у всіеі рідні.
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12.10.2021 10:37 Ответить
Есть веками проверенное средство для лечения судейской камарильи Децимация! Когда уничтожают каждого десятого члена сообщества и оно начинает работать честно и эффективно. Именно так Крас победил Спартака, после серии невиданных поражений от армии рабов, Крас распорядился отрубить годову каждому десятому легионеру. В итоге армия Спартака была быстро уничтожена. Варварский метод, тем более легионры рядовые были невиновны.
А вот судей не жалко, они точно виновны по умолчанию, можно смело рубать головы, Бог простит, а честный суд оправдает ибо это здоровая меоа по защите чести, достоинства и жизни украинского общества. Это шутка конечно, а жаль)
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12.10.2021 10:39 Ответить
Если совесть чиста то какой дурак кинет такую работу
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12.10.2021 10:43 Ответить
Там немає таких уже років як сто.
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12.10.2021 10:45 Ответить
Совести нет ни у кого. Даже самых совестливых. Продажные все. Без исключения. Цена вопроса
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12.10.2021 10:56 Ответить
Как она может быть чиста, если за назначение судьёй нужно давать на лапу?
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12.10.2021 11:20 Ответить
если ты рискуешь больше потерять чем заработать и уже заработана пенсия - уйдёшь.

как зсу, накануне пенс."реформы" в 2011м
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12.10.2021 11:37 Ответить
... опасливые

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12.10.2021 10:47 Ответить
Якби суддями призначались випускники юрфаків, а не просмалені хапуги, як зараз, то й тоді було б більше толку від судової системи.
Випускники хоча б відрізняють верховенство права від верховенства закону, на відміну від нинішніх суддів.
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12.10.2021 10:48 Ответить
Суддя не може не мати юридичної освіти.
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12.10.2021 11:27 Ответить
Суддя не може не мати диплому про юридичну освіту.
А самої юридичної освіти може й не мати. Таких багато.
Під словом "випускники" я мав на увазі свіжоспечених випускників.
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20.10.2021 17:47 Ответить
Они в основном покупали дипломы. Там такие работают как кандидат наук Кива.
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12.10.2021 11:33 Ответить
Отстреливать, а в отставку. Тернопольские судьи и не шевелятся. Они вообще неприкасаемые. Им плевать на всех. Чего только Парандюк, Дыкун и Храпак стоят
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12.10.2021 10:55 Ответить
И Данишевскую гнать, а не в отставку за прикрывание всего этого беспредела
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12.10.2021 10:58 Ответить
бедняжки
мне их жалко
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12.10.2021 11:01 Ответить
ничего страшного - пусть все увольняются, без этих держиморд проживем
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12.10.2021 11:15 Ответить
Эти твари, думают, что на них фонарных столбов не хватит. Сумские в наглую "решают", ничего не боятся.
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12.10.2021 11:26 Ответить
Что значит увольняются ? Судей всех надо уволить одной датой и набрать вместо них присяжных заседателей.
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12.10.2021 11:31 Ответить
вы зелин избиратель?

там набрали новых лиц, дупля в законодательстве не отбивают.

Вова, опыт тебя ничему не учит?

Ты вова из квартала?
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12.10.2021 11:39 Ответить
"Відсутність достатньої кількості суддів, постійно зростаюча кількість справ, огульна критика з боку влади, ЗМІ та громадськості - причини, за якими судді залишають судову систему". - Божечки. Вони такі нещасні. Мені їх так "шкода". Вся ця несправедлива критика на адресу наших святих суддів - це так неправильно. Та їх на руках треба носити.
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12.10.2021 12:29 Ответить
На нари їм потрібно, а не у відставку. Навіщо вони потрібні, якщо вони плодять корупцію.
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12.10.2021 12:56 Ответить
 
 