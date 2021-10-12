Из-за опасения остановки ВСП судьи уходят в отставку, - глава Верховного Суда Данишевская
Опасения остановки деятельности Высшего совета правосудия (ВСП) приводят к тенденции увольнения судей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила глава Верховного Суда Валентина Данишевская.
"Только от опасения, что Высший совет правосудия остановит свою работу, начался отток кадров. Судебной системе не хватало более 2 тысяч судей, а теперь эта цифра возрастает. В начале сентября увольнялось в отставку до 30 судей в неделю", - отметила она.
По ее словам, прежде всего, увольняются судьи, которые приближаются к граничному возрасту пребывания на должности, так как "рискуют не получить отставку, если ВСП прекратит работать".
"Уходят также и судьи, которые устали от этих перипетий. И это судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание. Отсутствие достаточного количества судей, постоянно возрастающее количество дел, огульная критика со стороны власти, СМИ и общественности – причины, по которым судьи оставляют судебную систему", - добавила глава Верховного Суда.
Данишевская добавила, что судебная власть не отрицает фактов конкретных нарушений со стороны судей, но постоянные обвинения в адрес судей "делают судебную систему уязвимой".
"Вообще временами кажется, что мы не видим заинтересованности как со стороны власти, так и общественности в том, чтобы судебная система была действительно независимой", - подытожила она.
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Судьи уходят в отставку
А вот судей не жалко, они точно виновны по умолчанию, можно смело рубать головы, Бог простит, а честный суд оправдает ибо это здоровая меоа по защите чести, достоинства и жизни украинского общества. Это шутка конечно, а жаль)
как зсу, накануне пенс."реформы" в 2011м
Випускники хоча б відрізняють верховенство права від верховенства закону, на відміну від нинішніх суддів.
А самої юридичної освіти може й не мати. Таких багато.
Під словом "випускники" я мав на увазі свіжоспечених випускників.
мне их жалко
там набрали новых лиц, дупля в законодательстве не отбивают.
Вова, опыт тебя ничему не учит?
Ты вова из квартала?