Из-за опасения остановки ВСП судьи уходят в отставку, - глава Верховного Суда Данишевская

Опасения остановки деятельности Высшего совета правосудия (ВСП) приводят к тенденции увольнения судей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила глава Верховного Суда Валентина Данишевская.

"Только от опасения, что Высший совет правосудия остановит свою работу, начался отток кадров. Судебной системе не хватало более 2 тысяч судей, а теперь эта цифра возрастает. В начале сентября увольнялось в отставку до 30 судей в неделю", - отметила она.

По ее словам, прежде всего, увольняются судьи, которые приближаются к граничному возрасту пребывания на должности, так как "рискуют не получить отставку, если ВСП прекратит работать".

"Уходят также и судьи, которые устали от этих перипетий. И это судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание. Отсутствие достаточного количества судей, постоянно возрастающее количество дел, огульная критика со стороны власти, СМИ и общественности – причины, по которым судьи оставляют судебную систему", - добавила глава Верховного Суда.

Данишевская добавила, что судебная власть не отрицает фактов конкретных нарушений со стороны судей, но постоянные обвинения в адрес судей "делают судебную систему уязвимой".

"Вообще временами кажется, что мы не видим заинтересованности как со стороны власти, так и общественности в том, чтобы судебная система была действительно независимой", - подытожила она.

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