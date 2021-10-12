Меркель и Макрон призвали Путина продвинуть переговоры в нормандском формате, - Зайберт

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Французской Республики Эмманюэль Макрон призвали президента РФ Владимира Путина продвинуться в вопросе саммита в нормандском формате.

Об этом сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффена Зайберта, они говорили во время видеоконференции в формате трех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Видеопереговоры состоялись после того, как два лидера обсудили ситуацию с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча министров стран "нормандской четверки" возможна в ближайшие недели, - Елисейский дворец

"Канцлер и президент Франции призвали президента России продвинуть переговоры в нормандском формате", - проинформировал Зайберт.

Как и во время разговора с Зеленским, в центре обсуждения была необходимость полной реализации Минских соглашений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин, Меркель и Макрон договорились активизировать работу "нормандской четверки" на уровне политсоветников и МИД, - пресс-служба Кремля

Собеседники договорились попросить министров иностранных дел встретиться как можно скорее, добавил Зайберт.