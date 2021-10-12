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Новости Агрессия России против Украины
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Меркель и Макрон призвали Путина продвинуть переговоры в нормандском формате, - Зайберт

Меркель и Макрон призвали Путина продвинуть переговоры в нормандском формате, - Зайберт

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Французской Республики Эмманюэль Макрон призвали президента РФ Владимира Путина продвинуться в вопросе саммита в нормандском формате.

Об этом сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффена Зайберта, они говорили во время видеоконференции в формате трех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Видеопереговоры состоялись после того, как два лидера обсудили ситуацию с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Канцлер и президент Франции призвали президента России продвинуть переговоры в нормандском формате", - проинформировал Зайберт.

Как и во время разговора с Зеленским, в центре обсуждения была необходимость полной реализации Минских соглашений.

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Собеседники договорились попросить министров иностранных дел встретиться как можно скорее, добавил Зайберт.

Автор: 

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31311) Зайберт Штеффен (41) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1312)


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Топ комментарии
+7
Не ссыкотно давить на *****? Снова газ поднимет до 100500! Все ведь точно знают: газ не является политическим оружием кремля!
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12.10.2021 10:46
+3
В черговий раз зробили вигляд, що зреагували.
А з другого боку, заради чого чи кого їм дупу рвати? Заради країни, зебанутий лохоторат якої обрав собі в президенти лицемірного офшорного зрадника-ексгібіціоніста?
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12.10.2021 10:51
+3
аахххаа)) придурки)) слово ж яке)) прізвалі)) а толку, як в калюжу бзднули)
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12.10.2021 10:51
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Не ссыкотно давить на *****? Снова газ поднимет до 100500! Все ведь точно знают: газ не является политическим оружием кремля!
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12.10.2021 10:46 Ответить
кто давит? комсомолка с дешёвкой?
вот на таких этот цирк и рассчитан.
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12.10.2021 10:48 Ответить
Газ по 1000 зробив китай
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12.10.2021 10:48 Ответить
за узгодженням з Росією
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12.10.2021 10:57 Ответить
Китаю насрати на росію. Вони закрили свої вугільні електростанції та почали закуповувати газ
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12.10.2021 12:01 Ответить
так раптово? і де вони його купують?
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12.10.2021 12:06 Ответить
Незаменимые вы ненаши, идите лесом,тундрой и болотами нах
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12.10.2021 12:39 Ответить
ви трохи перебільшуєте вплив куйла
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12.10.2021 10:49 Ответить
ага шоколадный глаз у ***** аж мозолями покрылся газ по 2000 был а они всё то просят то молят призывают))
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12.10.2021 11:58 Ответить
Вон оно что, оказывается это зе-клоун им приказал, чтобы они заставили путена принять формулу штанмайера...
во как ...
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12.10.2021 10:47 Ответить
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12.10.2021 10:48 Ответить
Єто информация для скептиков , типа "Максима Максимовича" с форума. Не верит , что Путина "за уши" вьітягивают на саммит Норманди в Берлине.
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12.10.2021 10:50 Ответить
В черговий раз зробили вигляд, що зреагували.
А з другого боку, заради чого чи кого їм дупу рвати? Заради країни, зебанутий лохоторат якої обрав собі в президенти лицемірного офшорного зрадника-ексгібіціоніста?
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12.10.2021 10:51 Ответить
аахххаа)) придурки)) слово ж яке)) прізвалі)) а толку, як в калюжу бзднули)
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12.10.2021 10:51 Ответить
Вообще-то, если прочитать первоисточник, там написано, что они попросили путина не "ПРОДВИНУТЬ", а "ПРОДВИНУТЬСЯ".
Смысл сразу меняется.
"Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна просунутися в питанні саміту в нормандському форматі."
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12.10.2021 10:52 Ответить
Так , что , насчет саммита в Берлине ? Кого тянут туда "за уши" Меркель и Макрон , вместе с США и Украиной ?
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12.10.2021 11:04 Ответить
Смотри, как цензор излагает новости.
Т.е. если даже "ушей" нет, можно их всегда куда-нибудь всунуть.
Я не считаю цензор - объективным интернет-изданием.
Здесь много и часто манипулируют читателями, искажая суть происходящего.
Есть только одно лекарство - смотреть, читать и анализировать различные источники.
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12.10.2021 11:17 Ответить
https://youtu.be/tN4tQ_YKQUs
На России собираются штрафовать на 1500 рублей за ношение дешевой китайской обуви или за хождение в валенках летом....это портит российские дороги! Чо уж там!
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12.10.2021 10:54 Ответить
а занепокоєння висловили?
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12.10.2021 10:58 Ответить
Куда продвинуть? В задницу?
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12.10.2021 11:18 Ответить
Путину эти призывы до спины. Введите нормальные санкции против России, против его приближенных, национализируйте вклады, недвижимость, бизнес в Европе. Возможно, тогда он услышит эти призывы. А так, даете деньги Путину на продолжение войны против Украины, ни каких санкций и хотите, чтобы он Вас услышал. Эти призывы это те же самые обеспокоенности, видимость какой-то деятельности
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12.10.2021 11:24 Ответить
Засунути переговори в нормандському форматі...
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12.10.2021 11:26 Ответить
Закликати крокодила...
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12.10.2021 11:38 Ответить
Два сбитых летчика
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12.10.2021 11:52 Ответить
Три.
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12.10.2021 12:24 Ответить
Призыватели хреновы
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12.10.2021 12:37 Ответить
 
 