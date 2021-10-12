Меркель и Макрон призвали Путина продвинуть переговоры в нормандском формате, - Зайберт
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Французской Республики Эмманюэль Макрон призвали президента РФ Владимира Путина продвинуться в вопросе саммита в нормандском формате.
Об этом сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффена Зайберта, они говорили во время видеоконференции в формате трех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Видеопереговоры состоялись после того, как два лидера обсудили ситуацию с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Канцлер и президент Франции призвали президента России продвинуть переговоры в нормандском формате", - проинформировал Зайберт.
Как и во время разговора с Зеленским, в центре обсуждения была необходимость полной реализации Минских соглашений.
Собеседники договорились попросить министров иностранных дел встретиться как можно скорее, добавил Зайберт.
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вот на таких этот цирк и рассчитан.
во как ...
А з другого боку, заради чого чи кого їм дупу рвати? Заради країни, зебанутий лохоторат якої обрав собі в президенти лицемірного офшорного зрадника-ексгібіціоніста?
Смысл сразу меняется.
"Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна просунутися в питанні саміту в нормандському форматі."
Т.е. если даже "ушей" нет, можно их всегда куда-нибудь всунуть.
Я не считаю цензор - объективным интернет-изданием.
Здесь много и часто манипулируют читателями, искажая суть происходящего.
Есть только одно лекарство - смотреть, читать и анализировать различные источники.
На России собираются штрафовать на 1500 рублей за ношение дешевой китайской обуви или за хождение в валенках летом....это портит российские дороги! Чо уж там!