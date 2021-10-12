Возглавить Верховный Суд должна мощная фигура, устойчивая к влиянию и навязыванию политических процессов, - Данишевская
Новый глава Верховного суда будет работать в кризисный для судебной власти период, это должен быть человек, устойчивый к влиянию и навязыванию политических процессов
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразила глава Верховного суда Валентина Данишевская в интервью "Интерфакс-Украина.
Данишевская уточнила, что после завершения срока полномочий в ноябре 2021 года не планирует баллотироваться на эту должность еще раз, поэтому Верховный суд ожидают выборы нового главы суда, которые планируется провести заранее.
"Новый глава суда зайдет на должность в период этого кризиса. Поэтому мне кажется, что будет лучше, если мы все сделаем заранее, судьи подумают, подготовятся к пленуму, выберут главу, а потом я спокойно передам новому руководителю власть и помогу разобраться с обязанностями", - рассказала Данишевская.
Она отметила, что о конкретных кандидатурах речь пока не идет.
Вместе с тем, Данишевская подчеркнула, что "не надо на суд возлагать ожидания, что он будет закрывать глаза на все, что делает политическая власть".
"Суд для того и существует, чтобы власть принимала решения в рамках Конституции, в рамках принятых законов. Поэтому главой Верховного суда должна быть мощная фигура, устойчивая к влиянию, навязыванию политических процессов, с пониманием самого себя как судьи и как главы суда", - акцентировала внимание Данишевская.
Говоря о том, оправдались ли ее ожидания от пребывания на должности, глава Верховного суда сказала: "Я не в первый раз заходила на судейскую должность, но, сознаюсь, что была немного наивной. Мне казалось, что после Революции Достоинства суд наконец-то получит независимость, что судебные решения будут уважать, выполнять и все, что говорила власть об осуществлении реформы, будет соблюдено".
Отвечая на вопрос о том, удалось ли ей самой противостоять политическому и общественному давлению, Данишевская сказала: "Для меня это было несложно. Я сразу, когда зашла на должность, дала понять всем, что со мною такого общения быть не может".
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Против него даже Великий ЗЕ вместе с СНБО санкции ввести не могут
ни то что как-то повлиять
Потом он очень авторитетен в судейских кругах-многие из его лап кормятся
Там усі на гачку або реально, або потенційно.
Бо в усіх рило в пуху.
Була одна Гольник, і ту випхали усім суддівським гамузом.
https://blog.liga.net/user/lgolnik/article/41471 https://blog.liga.net/user/lgolnik/article/41471
Поновила свої суддівські права зовсім недавно і ціною значних зусиль. А ще пощастило, що ті, які її щемили, попалися на хабарі. Зараз подивився на сайті суду - їй уже розподіляють справи.
Подходит маленький мальчик и спpашивает:
- Папа, а кто такой Маркс?
- Как тебе сказать, сынок, Мaркс - это такой человек, который лишил нас цепей. Абрам (обpащаясь к собеседникy) - ты помнишь, каакаая y меня была красивая золотая цепь?
Але у цьому випадку якби " мощьна" не перетворилася у "чмошну" протягом 2-3 місяців. Ну як зазвичай відбувається вже 2,5 роки...