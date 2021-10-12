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Новости
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Возглавить Верховный Суд должна мощная фигура, устойчивая к влиянию и навязыванию политических процессов, - Данишевская

Возглавить Верховный Суд должна мощная фигура, устойчивая к влиянию и навязыванию политических процессов, - Данишевская

Новый глава Верховного суда будет работать в кризисный для судебной власти период, это должен быть человек, устойчивый к влиянию и навязыванию политических процессов

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразила глава Верховного суда Валентина Данишевская в интервью "Интерфакс-Украина.

Данишевская уточнила, что после завершения срока полномочий в ноябре 2021 года не планирует баллотироваться на эту должность еще раз, поэтому Верховный суд ожидают выборы нового главы суда, которые планируется провести заранее.

"Новый глава суда зайдет на должность в период этого кризиса. Поэтому мне кажется, что будет лучше, если мы все сделаем заранее, судьи подумают, подготовятся к пленуму, выберут главу, а потом я спокойно передам новому руководителю власть и помогу разобраться с обязанностями", - рассказала Данишевская.

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Она отметила, что о конкретных кандидатурах речь пока не идет.

Вместе с тем, Данишевская подчеркнула, что "не надо на суд возлагать ожидания, что он будет закрывать глаза на все, что делает политическая власть".

"Суд для того и существует, чтобы власть принимала решения в рамках Конституции, в рамках принятых законов. Поэтому главой Верховного суда должна быть мощная фигура, устойчивая к влиянию, навязыванию политических процессов, с пониманием самого себя как судьи и как главы суда", - акцентировала внимание Данишевская.

Говоря о том, оправдались ли ее ожидания от пребывания на должности, глава Верховного суда сказала: "Я не в первый раз заходила на судейскую должность, но, сознаюсь, что была немного наивной. Мне казалось, что после Революции Достоинства суд наконец-то получит независимость, что судебные решения будут уважать, выполнять и все, что говорила власть об осуществлении реформы, будет соблюдено".

Отвечая на вопрос о том, удалось ли ей самой противостоять политическому и общественному давлению, Данишевская сказала: "Для меня это было несложно. Я сразу, когда зашла на должность, дала понять всем, что со мною такого общения быть не может".

Автор: 

Верховный Суд (1099) судья (2647) Данишевская Валентина (41)


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Топ комментарии
+2
Юзік?
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12.10.2021 10:57
+2
У судовій системі України відсутні особи "стійкі від впливів і нав'язувань".
Там усі на гачку або реально, або потенційно.
Бо в усіх рило в пуху.
Була одна Гольник, і ту випхали усім суддівським гамузом.
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12.10.2021 11:02
+2
"Вы знаете, кто этот мощный старик?" (с)

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12.10.2021 11:06
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Правила форума Совет форумчан
Де цей "Мощний ум, отець української демократії"?
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12.10.2021 10:56 Ответить
Верка Сердючка !!!!! У мене все.
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12.10.2021 11:10 Ответить
за теперішніх трендів саме то!
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12.10.2021 11:15 Ответить
Юзік?
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12.10.2021 10:57 Ответить
Так і буде. Чого, чого, а мощних фігур у Петрушки вистачає.
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12.10.2021 11:00 Ответить
Беня
Против него даже Великий ЗЕ вместе с СНБО санкции ввести не могут
ни то что как-то повлиять
Потом он очень авторитетен в судейских кругах-многие из его лап кормятся
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12.10.2021 11:02 Ответить
У судовій системі України відсутні особи "стійкі від впливів і нав'язувань".
Там усі на гачку або реально, або потенційно.
Бо в усіх рило в пуху.
Була одна Гольник, і ту випхали усім суддівським гамузом.
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12.10.2021 11:02 Ответить
Не випхали:
https://blog.liga.net/user/lgolnik/article/41471 https://blog.liga.net/user/lgolnik/article/41471

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12.10.2021 13:37 Ответить
Прочитав. Дякую. Але фактично вона таки була на кілька років "випхана".
Поновила свої суддівські права зовсім недавно і ціною значних зусиль. А ще пощастило, що ті, які її щемили, попалися на хабарі. Зараз подивився на сайті суду - їй уже розподіляють справи.
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20.10.2021 17:44 Ответить
"Вы знаете, кто этот мощный старик?" (с)

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12.10.2021 11:06 Ответить
Стоят два еврея, pазговаpивют.
Подходит маленький мальчик и спpашивает:
- Папа, а кто такой Маркс?
- Как тебе сказать, сынок, Мaркс - это такой человек, который лишил нас цепей. Абрам (обpащаясь к собеседникy) - ты помнишь, каакаая y меня была красивая золотая цепь?
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12.10.2021 11:14 Ответить
А до этого еще пару лет все присосавшиеся к теме будут сосать из украинцев миллионные зарплаты за участие в процессе "возглавленния Верховного Суда"! Вот, пристроились к корыту!!! Уметь надо!!!
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12.10.2021 11:06 Ответить
Предлагаю папашу клоуна. Этот мощный старик не подведет и развеселит народ так, что даже в отсутствие отопления будет тепло.
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12.10.2021 11:07 Ответить
чудова думка...до того ж якісь там "академік"
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12.10.2021 11:21 Ответить
Тупицкий вполне подходит.
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12.10.2021 11:23 Ответить
Кто там самый объёмный и самый тяжёлый? Задолбаются всех обмерять и взвешивать
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12.10.2021 11:53 Ответить
Невже Данишевська "о сєбє, любімой"?
Але у цьому випадку якби " мощьна" не перетворилася у "чмошну" протягом 2-3 місяців. Ну як зазвичай відбувається вже 2,5 роки...
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12.10.2021 11:59 Ответить
Судебная власть в Украине- первоисточник зла.
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12.10.2021 12:08 Ответить
Любой безбожник в этой роли не справится, ибо многогрешен....
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12.10.2021 14:13 Ответить
 
 