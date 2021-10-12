"Парады военнопленных" и разрушения мостов в ОРДЛО: Венедиктова подписала два новых сообщения в Международный уголовный суд

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала два новых сообщения в Международный уголовный суд. Они касаются "парадов военнопленных" и разрушения мостов на Донбассе.

Об этом генпрокурор написала на своей странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Провели первое заседание Международного совета экспертов о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта с участием ее иностранных членов. Этот совещательный орган сделает нас более эффективными в расследовании и привлечении к ответственности за военные преступления и преступления против человечности в оккупированных Крыму и Донбассе.

Символично, что работу совета почти в полном составе мы начали с подписания двух новых сообщений в Офис Прокурора Международного уголовного суда. Одно из них готовили прокуроры "Департамента войны" Офиса Генпрокурора, второе - Донецкая и Луганская областные прокуратуры совместно с Global Rights Compliance LLP и Луганским областным правозащитным центром "Альтернатива"", - написала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что представление, созданное прокурорами Офиса Генпрокурора касается фактов публичного унижения украинских военнопленных, задержанных представителями незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "ДНР".

Ведиктова сообщила, что ОГП обратил внимание Офиса прокурора Международного уголовного суда на 3 резонансные инцидента:

• так называемый "парад пленных" 24 августа 2014 года, участниками которого стали 53 задержанных военнослужащих;

• захват в плен 101 военнослужащего батальона специального назначения Национальной гвардии Украины "Донбасс";

• так называемый "парад/марш пленных" 22 января 2015 года, участниками которого стали 20 задержанных военнослужащих.

"Наших бойцов публично водили оккупированным Донецком под камеры российских СМИ. В отношении них применялось физическое насилие с целью публичного наказания пленных и изображения для прессы их беспомощного состояния. Военнопленным постоянно угрожали убийством, а присутствие вооруженных участников незаконных вооруженных формирований на "парадах" еще больше убеждало их, что угрозы реализуют", - написала она.

Генпрокурор отметила, что по мнению прокуроров, эти факты должны предварительно квалифицироваться как военное преступление согласно статье 8 Римского статута Международного уголовного суда, а именно: посягательство на человеческое достоинство, в части оскорбительного и унизительного обращения.

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Другое сообщение касается нападений на мосты и разрушение мостов в Донецкой и Луганской областях Украины, пострадавших от боевых действий. Это данные по 43 инцидентам в период с мая 2014 года по январь 2019.

"Эти факты могут быть квалифицированы Офисом Прокурора Международного уголовного суда как военные преступления по статье 8 Римского статута, а именно: умышленное направление нападений на гражданские объекты во время международного вооруженного конфликта или уничтожение имущества противника в международном вооруженном конфликте.

В обоих представлениях утверждается, что Международный уголовный суд имеет соответствующую юрисдикцию в отношении открытия расследования по указанным фактам возможного совершения военных преступлений.

Всего в Офис прокурора МУС уже направлено 24 информационных сообщения, половина из них в 2020-2021 годах", - добавила Венедиктова.