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"Парады военнопленных" и разрушения мостов в ОРДЛО: Венедиктова подписала два новых сообщения в Международный уголовный суд

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала два новых сообщения в Международный уголовный суд. Они касаются "парадов военнопленных" и разрушения мостов на Донбассе.

Об этом генпрокурор написала на своей странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Провели первое заседание Международного совета экспертов о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта с участием ее иностранных членов. Этот совещательный орган сделает нас более эффективными в расследовании и привлечении к ответственности за военные преступления и преступления против человечности в оккупированных Крыму и Донбассе.

Символично, что работу совета почти в полном составе мы начали с подписания двух новых сообщений в Офис Прокурора Международного уголовного суда. Одно из них готовили прокуроры "Департамента войны" Офиса Генпрокурора, второе - Донецкая и Луганская областные прокуратуры совместно с Global Rights Compliance LLP и Луганским областным правозащитным центром "Альтернатива"", - написала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что представление, созданное прокурорами Офиса Генпрокурора касается фактов публичного унижения украинских военнопленных, задержанных представителями незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "ДНР".

Ведиктова сообщила, что ОГП обратил внимание Офиса прокурора Международного уголовного суда на 3 резонансные инцидента:

• так называемый "парад пленных" 24 августа 2014 года, участниками которого стали 53 задержанных военнослужащих;
• захват в плен 101 военнослужащего батальона специального назначения Национальной гвардии Украины "Донбасс";
• так называемый "парад/марш пленных" 22 января 2015 года, участниками которого стали 20 задержанных военнослужащих.

"Наших бойцов публично водили оккупированным Донецком под камеры российских СМИ. В отношении них применялось физическое насилие с целью публичного наказания пленных и изображения для прессы их беспомощного состояния. Военнопленным постоянно угрожали убийством, а присутствие вооруженных участников незаконных вооруженных формирований на "парадах" еще больше убеждало их, что угрозы реализуют", - написала она.

Генпрокурор отметила, что по мнению прокуроров, эти факты должны предварительно квалифицироваться как военное преступление согласно статье 8 Римского статута Международного уголовного суда, а именно: посягательство на человеческое достоинство, в части оскорбительного и унизительного обращения.

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Другое сообщение касается нападений на мосты и разрушение мостов в Донецкой и Луганской областях Украины, пострадавших от боевых действий. Это данные по 43 инцидентам в период с мая 2014 года по январь 2019.

"Эти факты могут быть квалифицированы Офисом Прокурора Международного уголовного суда как военные преступления по статье 8 Римского статута, а именно: умышленное направление нападений на гражданские объекты во время международного вооруженного конфликта или уничтожение имущества противника в международном вооруженном конфликте.

В обоих представлениях утверждается, что Международный уголовный суд имеет соответствующую юрисдикцию в отношении открытия расследования по указанным фактам возможного совершения военных преступлений.

Всего в Офис прокурора МУС уже направлено 24 информационных сообщения, половина из них в 2020-2021 годах", - добавила Венедиктова.

Гаага (298) Международный уголовный суд (234) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+7
тетя забивает информационное поле всяким фуфлом 5 летней давности, вместо того, что бы заниматься зелеными дегенератами.
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12.10.2021 11:12
+5
Карла , Украина ничего забьівать и прощать не собирается. Работаешь "адвокатом дьявола" ?
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12.10.2021 12:01
+4
Оффтоп, но важный: заседание исполкома Ровенского гор. совета: "джентльмены, как будем начинать отопительный сезон?", "вся Україна ковтає", "розповім, хто поставив в позицію мерів міст..." и т.д. и.т.д. Это только по отоплению бюджетных организаций. Счас будет веселее, будут обсуждать вопрос отопления жилых домов.
ПЫСЫ: выродки зебильные, вот это то, что реально происходит.
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12.10.2021 11:16
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тетя забивает информационное поле всяким фуфлом 5 летней давности, вместо того, что бы заниматься зелеными дегенератами.
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12.10.2021 11:12 Ответить
Карла , Украина ничего забьівать и прощать не собирается. Работаешь "адвокатом дьявола" ?
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12.10.2021 12:01 Ответить
карл -бот фсб бортникова
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12.10.2021 13:38 Ответить
когда прорвало канализацию, и гамно заливает твою хрущевку, как раз время за чашкой самогона вспоминать случай, 6 летней давности, про то как протекал кран. нюхай.
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12.10.2021 16:04 Ответить
Дамбасс - это даже не плинтус. Это дно. Раковая опухоль Украины
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12.10.2021 13:37 Ответить
Оффтоп, но важный: заседание исполкома Ровенского гор. совета: "джентльмены, как будем начинать отопительный сезон?", "вся Україна ковтає", "розповім, хто поставив в позицію мерів міст..." и т.д. и.т.д. Это только по отоплению бюджетных организаций. Счас будет веселее, будут обсуждать вопрос отопления жилых домов.
ПЫСЫ: выродки зебильные, вот это то, что реально происходит.
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12.10.2021 11:16 Ответить
Только что утвердили увеличение тарифа для населения на 50%. Та же картина будет и в других городах, а может и больше, поскольку как утверждалось, это средний показатель по стране. Пишите меморандумы и дальше, тупые зеленые валенки.
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12.10.2021 11:33 Ответить
А скільки бидла даунецького збіглось дивитись на полонених.
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12.10.2021 11:30 Ответить
Пани венедиктова, вы бы лучше занимались такими как Клочко и его ко, чем всякой херней занимаетесь.... у вас в Киеве, не говоря о всей Украине, забот должно быть полный рот, и спать некогда.. а вы все какими то фантомными стртсями страдаете, такое ощущение что создаете видимость работы, не более! Мы вам платим не за письма, а за действия.. которых общество абсолютно не видит, одни слова. которые не стоят и выеденого гроша!
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12.10.2021 11:30 Ответить
Всего в Офис прокурора МУС уже направлено 24 информационных сообщения, половина из них в 2020-2021 годах", - добавила Венедиктова.
Ну так и пиши что повторно отправила. Или какие-то новые парады в дыре проводились?
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12.10.2021 11:42 Ответить
В обозримом будущем, захваченные и оккупированные Московией территории украинского Донбасса превратятся в «черную дыру», где будут преобладать, нищета, выжженная земля, пешие «челноки», с российскими паспортами и тачками «Кравчучка», циркулирующими на «Большую украинскую Землю», за продуктами, расцветет бандитизм, наркотрафик, насилие и т.д.



Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.

https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон

«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».

Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE

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12.10.2021 13:40 Ответить
 
 