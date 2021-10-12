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Контрразведка СБУ разоблачила "дельцов", которые торговали оружием и особо опасными химическими веществами: изъято 25 кг ртути. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ разоблачила

СБУ разоблачила и прекратила преступную деятельность группы лиц, которые, действуя на территории Львовской и Закарпатской областей, осуществляли незаконную торговлю огнестрельным оружием и особо опасными химическими веществами. Организаторами схемы оказались бывший руководитель одного из подразделений ГСЧС Украины и ранее судимый житель Закарпатской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе проведения следственных действий из незаконного оборота изъято 25 килограммов ртути металлической, 9-мм пистолет "Браунинг" и более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра. Один из фигурантов задержаны при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Одному из злоумышленников сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины.

Контрразведка СБУ разоблачила дельцов, которые торговали оружием и особо опасными химическими веществами: изъято 25 кг ртути 01

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на получение доказательств и привлечения к ответственности других участников преступной схемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше килограмма ртути обнаружено на улице в центре Кривого Рога, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Мероприятия проводило Управление СБ Украины во Львовской области совместно с ГУ ЧП во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Контрразведка СБУ разоблачила дельцов, которые торговали оружием и особо опасными химическими веществами: изъято 25 кг ртути 02
Контрразведка СБУ разоблачила дельцов, которые торговали оружием и особо опасными химическими веществами: изъято 25 кг ртути 03
Контрразведка СБУ разоблачила дельцов, которые торговали оружием и особо опасными химическими веществами: изъято 25 кг ртути 04
Контрразведка СБУ разоблачила дельцов, которые торговали оружием и особо опасными химическими веществами: изъято 25 кг ртути 05
Контрразведка СБУ разоблачила дельцов, которые торговали оружием и особо опасными химическими веществами: изъято 25 кг ртути 06
Фото: сайт СБУ

контрразведка (496) оружие (10221) ртуть (49) СБУ (19924) торговля (954)


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Геройское прям разоблачение. Теперь дело за малым: привлечь коломойского, зеленского и баканова за оффшорные штуки и кражу и вывод бабла. Ну и из древнего, давно забытого - слив вагнеровцев. Прикольно, фигурант одного дела будет расследовать проделки своих подельников по другому делу. Так все запутано!
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12.10.2021 11:37 Ответить
и кому нужна ртуть, на нелегальной основе? только старателям по золоту..... и то не легальным.. у нас есть огромные прииски? (нелегальные)
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12.10.2021 11:42 Ответить
Це ж ігнітрони. Я з таких робив самогонні апарати. Рубашка охолодження вже готова. Все інше справа техніки.
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12.10.2021 11:51 Ответить
А ще пальники (горелки) для рідкого палива робили. Солярка затікає в рубашку, від свого полумя розігрівається і на виході майже газ, згоряння 100%, правда гуде як реактивний
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12.10.2021 15:35 Ответить
Я ще бачив (років 20 назад) як вони працювали у нас на заводі. Потім поминяли на тіристори...
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12.10.2021 20:24 Ответить

самогонний апарат
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12.10.2021 15:38 Ответить
 
 