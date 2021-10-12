Украина сегодня выступит в Арбитражном суде Гааги по делу о захвате РФ украинских судов в Керченском проливе, - МИД

Сегодня в 14.00 по киевскому времени делегация Украины выступит в Арбитражном суде в Гааге по делу против Российской Федерации о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, которая представляет Украину на слушаниях заявила: "Дело имеет определяющее значение для Украины и всей системы международного права, поскольку речь идет о нарушении одного из основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву и международному праву в целом - абсолютного иммунитета военных кораблей".

По ее словам, Украина докажет нарушение РФ иммунитета украинских кораблей, несмотря на российские попытки представить инцидент как "военную деятельность".

"Мы докажем, что события в Черном море не были военной деятельностью, на которую не распространяется Конвенция ООН по морскому праву. Российская сторона знала о проходе кораблей заранее. Захват судов произошел вне 12-мильной зоны, а украинских моряков посадили на девять месяцев и открыли против них уголовные дела. Такие действия не могут считаться военной деятельностью. Это - грубое нарушение норм международного морского права", - подчеркнула Золотарева.

Иск Украины имеет целью привлечь Российскую Федерацию к ответственности за захват и удержание в Черном море в ноябре 2018 трех кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и 24 членов их экипажей.

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25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

Арбитраж в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания по делу Украины против России о задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.

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