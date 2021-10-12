"Слуга народа" Верещук считает, что кума Путина Медведчука посадят в тюрьму: "Очень тяжелые статьи"

Народный депутат Украины Виктор Медведчук сядет в тюрьму из-за обвинения в госизмене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы на телеканале "Украина 24" сказала Ирина Верещук, народный депутат от фракции Слуги народа.

"Прокуратура в суде давала свои аргументы, приводила факты. Миллиард гривен залога - это беспрецедентно, но и политик такого рода тоже беспрецедентный. И статья, по которой его обвиняют - 111, госизмена и финансированние терроризма это очень тяжелые статьи", - сказала она.

Отвечая на вопрос телеведущей "сядет ли Медведчук в тюрьму" Ирина Верещук ответила положительно.

"Да, есть высокий шанс", - сказала Верещук.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.