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Новости Дело Медведчука
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"Слуга народа" Верещук считает, что кума Путина Медведчука посадят в тюрьму: "Очень тяжелые статьи"

Народный депутат Украины Виктор Медведчук сядет в тюрьму из-за обвинения в госизмене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы на телеканале "Украина 24" сказала Ирина Верещук, народный депутат от фракции Слуги народа.

"Прокуратура в суде давала свои аргументы, приводила факты. Миллиард гривен залога - это беспрецедентно, но и политик такого рода тоже беспрецедентный. И статья, по которой его обвиняют - 111, госизмена и финансированние терроризма это очень тяжелые статьи", - сказала она.

Отвечая на вопрос телеведущей "сядет ли Медведчук в тюрьму" Ирина Верещук ответила положительно.

"Да, есть высокий шанс", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.

Медведчук Виктор (1789) государственная измена (1544) Слуга народа (2631) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+21
Вылезла Чучундра...А ты то тут каким боком? Посмотрим....как же эта приспособленка хочет быть Министром Обороны....ну так анус вылизывает Зеленскому.
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12.10.2021 12:15
+20
Этого упыря только за одного Стуса можно посадить
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12.10.2021 12:15
+13
ну й вевещучку свого часу теж посадять...
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12.10.2021 12:15
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Правила форума Совет форумчан
ДАВНО ПОРА ! САЖАТЬ И НАДОЛГО !
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12.10.2021 12:14 Ответить
Этого упыря только за одного Стуса можно посадить
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12.10.2021 12:15 Ответить
крім нього ту є ще багато...але до них чогось не доходить...взяти хоча б б попіка Новинського, відвертого українофоба - академіка Ківу, Погребинського...та цей перелік взагалі нескінченний
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12.10.2021 12:21 Ответить
Наивная
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12.10.2021 12:15 Ответить
Просто сознательно врёт
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12.10.2021 12:33 Ответить
путька зубом цыкнет и ЗЕльоные укакаются, и первым будет

президент неопределенной национальности, изменивший евреям и ставший на сторону бендеровцев, убивавших евреев

"о! гарно сказав... Медведев!"
Микола Вересень
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12.10.2021 14:47 Ответить
Вылезла Чучундра...А ты то тут каким боком? Посмотрим....как же эта приспособленка хочет быть Министром Обороны....ну так анус вылизывает Зеленскому.
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12.10.2021 12:15 Ответить
"каким боком?" Да хочет что бы ей место возле параши забронировал.
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12.10.2021 12:35 Ответить
Верещучка не може нічого "вважати". Вона може лише верещати.
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12.10.2021 13:01 Ответить
ну й вевещучку свого часу теж посадять...
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12.10.2021 12:15 Ответить
А скольких из этого форума посадят!
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12.10.2021 12:38 Ответить
Сухарів насушив?
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12.10.2021 12:56 Ответить
Найкоротший шантажує ***** щоб той дозволив зазирнути йому вглаз.
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12.10.2021 12:16 Ответить
В глаз.
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12.10.2021 12:17 Ответить
Вглаз. Той що ззаду.
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12.10.2021 12:21 Ответить
Ирка Жопинс, так у вашего ******, пардон "лидера", статьи не менее тяжёлые. И марьянка безмозглая к слову паровозом пойдет и к тебе присмотрятся следаки.
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12.10.2021 12:16 Ответить
безмозглая неосудная...психиатрия. тяжелый случай. А офшорный гундосый карлик Зе должен идти под суд, если не свалит конечно.
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12.10.2021 12:21 Ответить
Ну, тогда отправят на принудительное лечение.
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12.10.2021 12:43 Ответить
Не на лікування, а на пересадку мізків. Якщо знайдеться донор.
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12.10.2021 12:58 Ответить
У Медведчука і Зеленського, а також Януковича - одна і та ж стаття. Мене цікавить одне - куди Буба буде тікати? В Ростов, Оман чи Ізраїль?
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12.10.2021 12:17 Ответить
В экспедицию на Марс - уже с Илоном договорились 😀😀😀
А Ермака с собой не возьмёт - он тяжёлый
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12.10.2021 12:33 Ответить
Куди шеф скаже. Чи Ізраїль чи Швейцарія. Але Ізраїль штатам може видати. Швейцарія мабуть
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12.10.2021 12:46 Ответить
Все зеленое шобло посадят, а медведчук, увы, так и будет на свободе.
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12.10.2021 12:19 Ответить
Хватит бла бла ! Сажайте эту падаль на пожизненное !
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12.10.2021 12:20 Ответить
Як посадять? Як оту автогонщицю Заяць, котра загорає в шезлонгу, а мусора їй коктейлі підносять?
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12.10.2021 12:25 Ответить
Мені цікаво інше - "важкі статті" для Медведчука і "Ріфа" з Фединою по-різному визначаються!
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12.10.2021 12:25 Ответить
Та , да ! Удар по Путину и щелчек по носу сивочелому барьіге , браво !
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12.10.2021 12:48 Ответить
"Ивашин"! Як поживають "линяючі куріпки" "Ил-76" побудований на "Антонові" чи ще якась ваша кацапська "брєдятина"? "Дрон" - у мене не тільки "хороша" - але і "довга" пам"ять"
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12.10.2021 13:03 Ответить
Странная у вас память , замполит . Помните только свое вранье . Работа такая ?
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12.10.2021 13:26 Ответить
"Ивашин"! Головне - я пам"ятаю ТВОЄ "враньё"! Я тебе тоді "розклав" і "трахнув" і ти півроку сидів "запхнувши язик у сраку" А тепер - уточни - у чому було моє "вранье"? (зразу видно кацапа кінця 90-х - вони перестали використовувать букву "ё" у правописі) Давай моє "враньё" а я підніму твоє - про "куріпок" і про "Ил-76"
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12.10.2021 14:14 Ответить
Замполит Холодньій , во-первьіх , у меня стоит украинский алфавит , поєтому твои умняки насчет "е" созвучньі лахтинским насчет моего "ьі". Во-вторьіх , в 90-х мне удалось внести свой вклад в возрождение Запорожского титано-магниевого комбината , предприятие не погибло , работает и имеет сегодня отличньіе перспективьі в стратегическом сотрудничестве с ЕС и США . А в третьих, ваше вранье о "куропатках" и Ил-76 , я прекрасно помню. По транспортной авиации , вьі задвигали туфту , что бронекатера можно доставить по воздуху в Бердянск на Ан-124 "Руслан". Я аргументированно написал , почему єто невозможно и перечислил все тяжельіе транспортники , имеющиеся в Украине , в т.ч. и Ил-76. Дальше работала ваша фантазия...
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12.10.2021 15:15 Ответить
"Ивашин" - далі "работала" твоя фантазія" Я не писав про перекидання катерів повітрям Я МІГ допустить їх транспортування залізницею чи по автодорогах з урахуванням їх габаритів - пам"ятаю - приводив габарити і писав якомусь придурку обмеження в транспортуванні (може і тобі) Так що свою "ху*ню" жери сам!!!
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12.10.2021 16:17 Ответить
Память , штука капризная . Но зачем бьіло писать про свой личньій опьіт срочной службьі на аєродроме где-то на Дальнем Востоке или Северах ?
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12.10.2021 18:22 Ответить
А що там "не так", телепню?! Вирішив попрацювать у варіанті " Сам ты дурак!"? Ну давай - починай! Побачимо чим у тебе це кінчиться!
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12.10.2021 19:02 Ответить
Мертведчук опасен для некоторых тем, что может в этой ситуации огласить всех своих подельников высокого ранга ! Интрига однако.....
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12.10.2021 12:25 Ответить
Та да,у него ж беня в партнёрах )
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12.10.2021 12:35 Ответить
Оглашать и не нужно. Порошенко - партнер Медведчука .
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12.10.2021 12:49 Ответить
С фигали,если беня с мертвечуком г+г даже держат,зесрань)
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12.10.2021 13:09 Ответить
Туфта это все...верещучка просто решила напомнить о себе...
Хотели бы посадить...уже бы закрыли без всяких залогов...
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12.10.2021 12:27 Ответить
Та ну! Парашенка отмажет....
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12.10.2021 12:27 Ответить
Что ты нюхал у Порошенко, что так расчихался?
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12.10.2021 13:13 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27396796.html Сила зелених санкцій


Давно хотів спитати, аж ось новини по медведчуку про мільярд гривень застави таки спонукають:

Його автозаправні станції глуско типу не працювали (якщо не рахувати газ, каву-хот-доги і туалет).

Тепер бачу, що ці заправки масово https://biz.nv.ua/ukr/markets/azs-glusco-zminyuyut-viviski-chastina-zapravok-pracyuye-pid-brendom-f-novini-ukrajini-50186392.html перебрендовуються під інші компанії.

Дуже відомі.

Тобто чи вони продані, чи ще що.

Пишуть, що здані в оренду. Як так?

Як таке може бути у власника під санкціями?

Я навіть нагуглив липневу новину, де Данілов (РНБО) заперечував, що ведеться перепродаж глуско і сказав, що то медіа нагнітають.

То як насправді?

Шановні, таки санкції якісь дивні. Все знову починає працювати.

https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/4660789320640180 Антон Сененко
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12.10.2021 12:29 Ответить
Правильный подход
пусть посадят , а потом поменяют на наших военнопленных
а то Зе с дуру весь обменный фонд ( беркут и др) отдал , а теперь хутину никто не нужен
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12.10.2021 12:30 Ответить
Може й сяде... Разом з зеленським та йєрмаком...
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12.10.2021 12:32 Ответить
Этот гребанный цирк с кумом Путлера затеяли только для шумовой завесы - дабы отвлечь внимание от последних зашкваров ГринПоца и его команды !
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12.10.2021 12:35 Ответить
конечно посадят, зеленскому нужно спасать свою жопу.
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12.10.2021 12:50 Ответить
После Майдана и импичмента посадят обоих.
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12.10.2021 14:51 Ответить
не будет ни майдана, ни импичмента.
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12.10.2021 15:28 Ответить
скільки вже раз оця чорнорота набрехала...
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12.10.2021 12:55 Ответить
Для багатих "очєнь тяжолиє" статті в Україні є просто "очєнь дарагімі".
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12.10.2021 13:44 Ответить
Для кума и млрд. не жалко! Старался как мог!...
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12.10.2021 13:59 Ответить
И кума Медведчука-Петю Порошенко посадят вместе с ним и Гонтаревой в одну камеру
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12.10.2021 14:25 Ответить
Не "високий шанс" повинен бути, а судовий вирок, але вся справа так і закінчиться шансом. Не нашому теляткові вовка з*їсти.
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12.10.2021 14:39 Ответить
Ну єто уже полный пи...ц, если уже она видит какой тяжести статьи, то точно посадять.

Дебилы, бл...ть, а на доказательства посмотреть не хотите, всем зеленым кодлом, часом?
Потому что если будет суд то и показать команде Зерро будет нечего. Будут долго мусолить следствие, как в деле о "белорусском мальчике в трусиках", а на выходе будет пшик.
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12.10.2021 14:51 Ответить
Это объявление Зеленским войны Путину, в личном плане. Оказалось что только у комика кишка не тонка. Никто не ожидал.
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12.10.2021 15:03 Ответить
сейчас говны#народа похлеще мертвяка с кремлядями трут
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12.10.2021 15:03 Ответить
Или он просто глупый и не понимал что делает. Не настолько же.
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12.10.2021 15:05 Ответить
неужели главный сепар и разжигатель войны будет топтать зону и шить рукавички для военных.... скорее давайте там приговор..... если по закону 2 эти статьи то на глаз даже 25 лет нужно давать! вот это будет супер и по закону.... и браться за других гусей , там работы не початый край в опсж...можно сразу оптом также по этим статьям сразу всех. там не ошибёшся так сто путов...((
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12.10.2021 16:43 Ответить
 
 