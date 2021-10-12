"Слуга народа" Верещук считает, что кума Путина Медведчука посадят в тюрьму: "Очень тяжелые статьи"
Народный депутат Украины Виктор Медведчук сядет в тюрьму из-за обвинения в госизмене.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы на телеканале "Украина 24" сказала Ирина Верещук, народный депутат от фракции Слуги народа.
"Прокуратура в суде давала свои аргументы, приводила факты. Миллиард гривен залога - это беспрецедентно, но и политик такого рода тоже беспрецедентный. И статья, по которой его обвиняют - 111, госизмена и финансированние терроризма это очень тяжелые статьи", - сказала она.
Отвечая на вопрос телеведущей "сядет ли Медведчук в тюрьму" Ирина Верещук ответила положительно.
"Да, есть высокий шанс", - сказала Верещук.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.
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президент неопределенной национальности, изменивший евреям и ставший на сторону бендеровцев, убивавших евреев
"о! гарно сказав... Медведев!"
Микола Вересень
А Ермака с собой не возьмёт - он тяжёлый
Хотели бы посадить...уже бы закрыли без всяких залогов...
Давно хотів спитати, аж ось новини по медведчуку про мільярд гривень застави таки спонукають:
Його автозаправні станції глуско типу не працювали (якщо не рахувати газ, каву-хот-доги і туалет).
Тепер бачу, що ці заправки масово https://biz.nv.ua/ukr/markets/azs-glusco-zminyuyut-viviski-chastina-zapravok-pracyuye-pid-brendom-f-novini-ukrajini-50186392.html перебрендовуються під інші компанії.
Дуже відомі.
Тобто чи вони продані, чи ще що.
Пишуть, що здані в оренду. Як так?
Як таке може бути у власника під санкціями?
Я навіть нагуглив липневу новину, де Данілов (РНБО) заперечував, що ведеться перепродаж глуско і сказав, що то медіа нагнітають.
То як насправді?
Шановні, таки санкції якісь дивні. Все знову починає працювати.
https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/4660789320640180 Антон Сененко
пусть посадят , а потом поменяют на наших военнопленных
а то Зе с дуру весь обменный фонд ( беркут и др) отдал , а теперь хутину никто не нужен
Дебилы, бл...ть, а на доказательства посмотреть не хотите, всем зеленым кодлом, часом?
Потому что если будет суд то и показать команде Зерро будет нечего. Будут долго мусолить следствие, как в деле о "белорусском мальчике в трусиках", а на выходе будет пшик.