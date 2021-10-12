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Новости Санкции против России
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Организаторы выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе должны попасть под санкции ЕС, - Зеленский

Организаторы выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе должны попасть под санкции ЕС, - Зеленский

Руководство ЕС должно усилить санкции против Российской Федерации.

Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаем от руководства ЕС смелости ...и предоставления европейской перспективы Украине. Для достижения этого Украина будет сотрудничать со всеми партнерами...", - заявил глава государства.

"Благодарны за системную работу по санкциям против РФ. Необходимость ужесточения санкционного давления назрела давно. Все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины - на Донбассе и в Крыму, должны попасть под санкции ЕС", - отметил президент.

Читайте также: Восемь человек попали в санкционный список ЕС за работу в "судах" оккупированного Крыма, - журналист Йозвяк

Автор: 

выборы (24733) Госдума (1261) Зеленский Владимир (20474) санкции (11313) Евросоюз (17145)


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путін чи хто?
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12.10.2021 12:25 Ответить
без тебя решат, папуас зеленорогий.
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12.10.2021 12:26 Ответить
Какие санкции?
Их нельзя признавать в принципе!
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12.10.2021 12:27 Ответить
Ти сам потрапиш під санкції за опшори і вагнергейт.
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12.10.2021 12:28 Ответить
На России ношение обуви не по сезону и дешевая китайская обувь портит дороги. Так вот что с российскими дорогами происходит!

https://youtu.be/tN4tQ_YKQUs
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12.10.2021 12:39 Ответить
ЗеГовно бурлит
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12.10.2021 15:02 Ответить
Молодец, всё верно сказал.
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12.10.2021 17:28 Ответить
 
 