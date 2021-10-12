Организаторы выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе должны попасть под санкции ЕС, - Зеленский
Руководство ЕС должно усилить санкции против Российской Федерации.
Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Ожидаем от руководства ЕС смелости ...и предоставления европейской перспективы Украине. Для достижения этого Украина будет сотрудничать со всеми партнерами...", - заявил глава государства.
"Благодарны за системную работу по санкциям против РФ. Необходимость ужесточения санкционного давления назрела давно. Все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины - на Донбассе и в Крыму, должны попасть под санкции ЕС", - отметил президент.
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Их нельзя признавать в принципе!
https://youtu.be/tN4tQ_YKQUs